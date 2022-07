En un artículo publicado en vísperas a la visita del presidente estadounidense Joe Biden al Medio Oriente, Abd Al-Khaleq Abdallah, investigador del Instituto de los estados árabes del golfo en Washington, D.C. y también considerado como persona de confianza del presidente de los Emiratos Árabes Unidos jeque Muhammad bin Zayed Al-Nahyan, criticó el «apresuramiento» por parte de los Estados Unidos en firmar un acuerdo nuclear con Irán. Subrayando que “Irán constituye la amenaza más grave posible para la seguridad y estabilidad en la región”. Este llamó a Biden a escuchar los temores y miedos de los estados del Golfo “en lugar de presionarlos para que acepten un acuerdo nuclear que perpetuaría la hegemonía iraní”.

El artículo, titulado «Carta de un académico de los Emiratos Árabes Unidos al presidente Biden», fue publicado por CNN en árabe el día 6 de julio del presente año 2022.

Los estados del Golfo, escribió Abdallah, tienen sus propios intereses y consideraciones geopolíticas, diferentes a los de Estados Unidos, incluyendo su aspiración de profundizar y expandir sus lazos con otras potencias mundiales. Si Estados Unidos no respeta esto, este continuó, los estados del Golfo no podrán establecer una asociación estratégica con el. Este continuó señalando que el presidente Biden debe darse cuenta de que el Golfo árabe ha cambiado: sus nuevos jóvenes líderes exigen una asociación mucho más equilibrada con los Estados Unidos y no están dispuestos a cumplir con todas las solicitudes estadounidenses y agregó que a partir de ahora, el precio que Biden tendría que pagar por el cumplimiento de los estados del Golfo a su solicitud de incrementar la producción petrolera, será el respeto de Estados Unidos por los estados del Golfo y sus líderes y el reconocimiento de su importancia en el nuevo orden mundial. Este concluyó pidiéndole a Biden que les ahorre a sus anfitriones la discusión sobre el tema de los derechos humanos y democracia, porque la democracia en los Estados Unidos ya no posee su brillo de antes y esa conversación sería una pérdida de tiempo para ambas partes.

Lo siguiente es la traducción de los puntos principales del artículo de Abdallah:

«Carta de un académico de los Emiratos Árabes Unidos al presidente Biden

«Estimado presidente Joe Biden,

«Me siento muy feliz en darle la bienvenida en su primera visita a la región… Usted es el líder de la nación más poderosa del mundo y el presidente del socio más importante de los estados árabes del Golfo, que comprenden la importancia de esta asociación y están interesados ??en continuarla, incluso fortalecerla y conducirla hacia nuevos y prometedores horizontes estratégicos.

“Señor presidente, los estados árabes del Golfo, tal como usted seguramente se dará cuenta, viven junto a un vecino iraní muy difícil. Este vecino constituye la amenaza más grave para la seguridad y estabilidad de la región; posee una agenda religiosa, revolucionaria y expansionista. Este está trabajando rápidamente para construir poderosas capacidades en materia nuclear y balísticas, le está brindando ayuda en forma de fondos y armamento a las milicias terroristas que socavan la estabilidad y seguridad de la región y dirigen sus actividades terroristas hacia los estados árabes del Golfo. El tema de la clausula respecto a abordar las actividades de Irán es el tema más importante de las cláusulas que están en la agenda de su visita a los países de la región – todos los cuales comparten esta preocupación ante la embestida de Estados Unidos ante Irán y su precipitación irreflexiva de firmar un acuerdo nuclear. Los estados árabes del Golfo están situados mucho más cerca de Irán y lo entienden mejor que otros, ciertamente mejor de lo que lo entienden los Estados Unidos. ¡Si tan solo escuchara con atención las preocupaciones ante la expansión iraní en lugar de empujarlos a que acepten un acuerdo nuclear que perpetuaría la hegemonía iraní y fortalecería sus planes para convertirse en el policía del Golfo árabe!

“Señor presidente, usted llega a la región en medio de un creciente discurso sobre la reevaluación de su país a la presencia en el Golfo pérsico y su intención de retirarse del Medio Oriente para enfrentar la amenaza rusa y el creciente poderío de China. Sin lugar a dudas, este es un tema puramente norteamericano, pero es importante que los Estados Unidos entienda que los estados del Golfo también tienen su propia agenda nacional y sus propias prioridades geopolíticas que difieren de las de Estados Unidos, las cuales incluyen actividades para diversificar asociaciones y profundizar las relaciones con las crecientes fuerzas globales.

«Honorable presidente, usted debe entender esta futura tendencia del Golfo y respetarla y no obstaculizar su curso ni aprovecharla al servicio de la agenda estadounidense, que no coincide con la agenda futura de los estados del Golfo. Sin una comprensión profunda por parte de los estadounidenses ante esta nueva tendencia del Golfo, no será posible establecer una asociación estratégica prometedora y equilibrada.

«Señor presidente, ya es hora de que Estados Unidos acepte un nuevo hecho geopolítico – es decir, de que existe un nuevo Golfo árabe el cual está muy seguro de sí mismo, de su presente y de su futuro y que entiende el cómo utilizar su petróleo, su gas y sus temas soberanos por el bien de sus propios intereses nacionales. El nuevo Golfo árabe es el nuevo centro para la toma de decisiones árabes y actualmente este disfruta de su propio momento histórico. Por lo tanto, nosotros esperamos que revise sus suposiciones más básicas y sus opiniones obsoletas respecto al Golfo árabe, porque lo que dicen sus instituciones, lo que dicen sus aparatos de inteligencia y sus institutos de investigación en Washington no tiene conexión alguna con el Golfo del siglo 21. Estos organismos todavía no han aceptado el hecho de que este Golfo árabe es diferente del Golfo del siglo 20. Por lo tanto, si usted llega con la mentalidad de enfrentarse al antiguo Golfo árabe, se le advierte que su visita será defectuosa e ineficaz y que tal vez sea mejor que usted se quede en Washington.

«Durante su visita a la región, usted conocerá a los nuevos líderes de los estados árabes del Golfo, que tienen la misma edad que sus hijos y algunos poseen la misma edad que sus nietos. Usted descubrirá que todos le darán a usted una cálida bienvenida, pero quizás sea mejor que entienda que su mundo es muy diferente al suyo y que su fe en los Estados Unidos fue sacudida recientemente y ya no es tan grande como lo fue para la generación de sus padres.

«Los nuevos líderes del Golfo Árabe están convencidos de que ya es hora de lograr una asociación diferente, que sea necesariamente mucho más equilibrada. ¿Están los Estados Unidos preparados para cumplir con las expectativas y deseos de los nuevos líderes del Golfo árabe, quienes han enfatizado que ya no están dispuestos a pacificar a los Estados Unidos en todos y cada uno de los detalles y cuya fe en Estados Unidos les ha perjudicado, de modo que ahora definitivamente están dispuestos a decirle no a Washington? Es posible que escuche usted muchos no de ellos durante la reunión con ellos. Yo espero que usted esté preparado para ello.

“Señor presidente, usted llegará a la región en un momento en que el petróleo y el gas natural del Golfo ya han recuperado su prestigio y su valor monetario y estratégico. El Golfo árabe es el centro de gravedad del petróleo mundial y lo seguirá siendo por un tiempo ilimitado y los Estados Unidos y el mundo deben reconciliarse con esto. Resumiendo, el vital petróleo del Golfo se ha convertido en un tema aún más importante y es el verdadero activo de la región, porque su valor monetario y estratégico y su valor en las negociaciones, se ha duplicado ante la creciente dependencia de Europa y Asia al petróleo y gas del Golfo.

«Los Estados árabes del Golfo entienden muy bien que es este crudo lo que los motiva a visitar la región. No tiene nada de malo que usted sea mucho más honesto y lo reconozca, en lugar de camuflar su visita con declaraciones a veces contradictorias y a veces ridículas y que son impropias para el líder de una superpotencia. Tal vez los estados árabes del Golfo deseen aceptar la solicitud del socio estadounidense de incrementar la producción de petróleo, pero esto tiene un precio que Estados Unidos tendrá que pagar. El precio más importante es que a partir de ahora usted hable respetuosamente sobre los estados árabes del Golfo y sus líderes y reconozca la importancia de estos estados en el nuevo orden mundial. ¿Tiene usted el precio justo con usted bajo la manga?

«Señor presidente, ahórrenos el aburrido discurso sobre derechos humanos y democracia. Yo le pido que no vaya demasiado lejos y plantee este tema; no es el momento, el lugar ni la audiencia para ello. Esto se debe a que los Estados Unidos dejan de ser convincente cuando plantea este tema, ya que su modelo democrático ha perdido brillo ante la división social y la parálisis política estadounidense y la desmedida violencia alimentada por el surgimiento del racismo de extrema derecha. Por ende Sr. presidente usted debe comprender que el discurso sobre este tema le hace perder su tiempo y el tiempo de los líderes del Golfo árabe. Usted no encontrará oídos en el Golfo dispuestos a escuchar discusiones inútiles sobre el tema de los derechos humanos.

“Señor presidente, yo solo espero que deje a un lado su dogma Biden y no vincule su visita en beneficio de una agenda israelí, porque todos saben muy bien que usted viene de visita al Golfo Árabe porque no tiene otra alternativa y no viene como héroe o como gobernante fuerte. Atrás quedó la época en que Estados Unidos emitía una orden y el mundo obedecía.

«En conclusión, yo espero que las reflexiones de este académico emiratí lleguen a su corazón y mente, para que puedan prepararse de antemano y conocer a los nuevos líderes del Golfo y a un nuevo Golfo Árabe que aspira lograr una asociación Golfo-Estados Unidos basada sobre nuevos cimientos en consonancia con el surgimiento de un nuevo orden mundial».[1]

