En un sermón en celebración de la festividad del Eid Al-Adha el 9 de julio, 2022 en Copenhague, el imam danés Mundhir Abdallah, afiliado a Hizb ut-Tahrir, criticó al secretario general de la Liga Mundial Musulmana Muhammad bin Abdul Karim Issa, por orar por las almas de los judíos que perecieron en Auschwitz durante el «presunto Holocausto».[1] Este también criticó el llamado de Issa a mantener relaciones amistosas entre musulmanes y judíos y entre musulmanes y cristianos y lo llamó a él junto al príncipe heredero a la corona saudita Muhammad bin Salman y al presidente de los Emiratos Árabes Unidos Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, los «enemigos inmorales de Alá». Abdallah también habló en relación a un reciente tiroteo ocurrido en un centro comercial de Copenhague por un enfermo mental y dijo que la mayoría de los occidentales son unos enfermos mentales. El sermón fue publicado en el canal YouTube del imam Abdallah.

MEMRI ha monitoreado al imam Mundhir Abdallah desde el año 2015. En un sermón pronunciado en el mes de marzo, 2017 en la mezquita Al-Faruq en Copenhague, Abdallah llamó a asesinar judíos; el sermón fue traducido y publicado por MEMRI.[2] Luego de la publicación del video en el portal MEMRI TV junto a sus declaraciones, miembros del gobierno danés denunciaron el sermón y pidieron al Ministerio de Justicia que realizara una investigación al respecto. El segmento de video fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación europeos; todos los informes citaron a MEMRI y algunos incluyeron el video del portal MEMRI TV.[3] En mayo del año 2017, este fue acusado de llamar al asesinato de judíos.[4] Este fue acusado de instigar al odio en julio del 2018 y declarado culpable de incitación al odio el 8 de febrero, 2020 recibiendo una sentencia en libertad condicional de seis meses.[5] Posteriormente, un artículo publicado por la BBC el 22 de marzo, 2021 sobre la legislación en Dinamarca que restringe las poblaciones no-europeas citó e incluyó una imagen del video publicado por el portal MEMRI TV.[6]

El día 8 de febrero del año 2020 Abdallah dijo en un canal de la televisión libanesa que la comunidad judía y la embajada de Israel, a la que se refirió como la embajada de la «entidad de los judíos», presentaron una denuncia policial contra su persona luego que los medios de comunicación daneses «distorsionaran» la traducción realizada por MEMRI del sermón que este pronunció en el que dijo que un califato islámico justamente guiado debería librar una verdadera guerra para desarraigar a Israel y liberar a Palestina. Para más información sobre el imam Abdallah, véase los segmentos de video Nos. 6013, No. 6033, No. 6689, No. 6695, No. 7407, No. 7805, No. 9134, No. 9394.

A continuación se muestra el video y la traducción del sermón pronunciado por el imam Abdallah el 9 de julio, 2022 en Copenhague.

Mundhir Abdallah: «El racismo se encuentra profundamente arraigado en la historia, la cultura y la política de Occidente. Si el ataque con armas de fuego perpetrado en el centro comercial de Copenhague no se llevó a cabo por motivos racistas y terroristas, el asesinato de medio millón de chicos iraquíes llevado a cabo por Occidente fue por motivos racistas, criminales y terroristas.

«Las enfermedades mentales son parte integral de la cultura occidental. Esto no es nada sorprendente. La mayoría de ellos son unos enfermos mentales. Si no fueran enfermos mentales, ¿harían estos lo que hicieron en Irak y Afganistán?

«Ese pecador Muhammed bin Saud [MBS]… Digo todo esto por el bien de la historia… Ayer, este en el Día de Arafah, obligó a los musulmanes a orar detrás de un individuo pecador. Algunos dijeron que el individuo es hereje. No me importa si lo es o no, pero ese individuo Muhammad Al-Issa… Esos malditos pecadores inmorales y criminales se llaman a sí mismos ‘Muhammad’… ‘Muhammad’ bin Salman, pero él es un enemigo sin moral de Alá. ‘Mohammed’ bin Zayed, pero es un enemigo sin moral de Alá. Este ‘Muhammad’ Al-Issa también es un enemigo sin moral de Alá. Este oró por las almas de los judíos en Auschwitz, en Polonia, el lugar del presunto Holocausto… Este fue allí y oró por las almas de los judíos.

“Ese criminal que le impusieron al pueblo como imam también llama a normalizar relaciones con los judíos. Este describe a los judíos y cristianos como ‘hermanos nuestros’”.

