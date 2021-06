El profesor palestino radicado en los Estados Unidos Mohamed Rabie dijo que los judíos, en su mayoría sionistas, controlan los medios de comunicación estadounidenses y sobornan políticos de ambos bandos. Este hizo estos comentarios en una entrevista que fue transmitida en el canal de televisión egipcio Sada Al-Balad el día 27 de mayo, 2021. El profesor Rabie dijo que por ello «recogen todo ese dinero del Congreso y volvieron ignorantes a todo el pueblo estadounidense». Este explicó que los estadounidenses son un pueblo de ignorantes y sin educación y agregó que sólo de 100-150 universidades producen «buenos graduados». El profesor Rabie dio un ejemplo de una época en la que enseñaba en una «universidad para afroamericanos» y afirmó que sus estudiantes no podían seguir el trabajo del curso y tenía que ayudarlos en matemáticas en lugar de enseñar economía. Rabie añadió que los estadounidenses son racistas y que por ello Occidente cometió masacres en todo el mundo. Según sus cuentas en las redes sociales, el profesor Rabie es miembro del consejo asesor del Centro de Estudios Palestinos de Cambridge y ha enseñado en la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de Georgetown, la Universidad de St. Gallen en Suiza y la Universidad de Erfurt en Alemania.

Para ver el video del profesor palestino Mohamed Rabie en el portal de MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Los judíos, en su mayoría sionistas, han tomado el control de los medios de comunicación y de la toma de decisiones utilizando su dinero… estos han vuelto ignorante al pueblo estadounidense»

Mohamed Rabie: «Los judíos – en su mayoría los sionistas, han tomado el control de los medios de comunicación. Simultáneamente, se han hecho cargo de la toma de decisiones utilizando su dinero. Nosotros árabes no sabemos cómo utilizar nuestro dinero. Cuando hay elecciones, donan dinero a candidatos de ambos partidos, compran por adelantado tanto al candidato que llega al Congreso como al que no llega. Por esa razón le quitan todo ese dinero al Congreso y volvieron ignorante al pueblo norteamericano.

«Los estadounidenses son un pueblo ignorante… existe un racismo total en esa nación»

«Los estadounidenses son un pueblo ignorante. No tienen educación. Existen aproximadamente tres veces más graduados universitarios entre los palestinos en comparación con los estadounidenses. La gente no conoce este dato. Además, hay alrededor de 100 o 150 universidades en todo los Estados Unidos que producen buenos graduados. Mientras que las otras universidades…

«Yo enseñé en una universidad para afroamericanos. Los estudiantes no podían escuchar las clases durante toda la duración del curso. Simplemente no podían. Me ofrecí ayudar a estos chicos con todo. Tuve que ayudarlos en matemáticas en lugar de enseñarles economía, porque no sabían nada. Estos son los graduados universitarios. ¿Qué tipo de trabajo pueden estos realizar? Este es el pueblo estadounidense.

«Permítanme darles un ejemplo de cuánto despreciaron los medios de comunicación no solo a los palestinos, sino también al pueblo estadounidense. No hubo un solo medio de comunicación, ningún grupo de expertos think tank y ni siquiera una agencia oficial estadounidense como por ejemplo los servicios de seguridad – que fuesen capaz de predecir o al menos decir que existe la posibilidad de que Trump gane las elecciones. Esto demuestra que no conocen a su propio pueblo. No saben lo que está pasando en los Estados Unidos. Existe un racismo total en esa nación, porque si tuviesen una pizca de compasión…

«Occidente no hubiese perpetrado las masacres que cometió en los países árabes, en África, en Latinoamérica o contra los americanos autóctonos y contra los de piel negra, si tan sólo Occidente tuviese conciencia»

«Occidente no hubiese perpetrado las masacres en los países árabes, en África, en Latinoamérica, o contra los indios americanos autóctonos y afroamericanos, si tan sólo Occidente tuviera conciencia. La conciencia de la que estamos hablando nació con la sociedad agraria, que surgió en la región entre el Nilo y el Éufrates. La conciencia surgió con nosotros. Todos los libros de historia antigua dicen que la conciencia surgió en esta región».

The post Académico palestino en el área de DC Mohamed Rabie: Los judíos, ‘en su mayoría sionistas’ controlan los medios de comunicación estadounidenses, sobornan políticos y vuelven ignorantes a los norteamericanos; Occidente cometió masacres porque no tiene conciencia first appeared on MEMRI Español.