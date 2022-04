Un artículo publicado el 5 de abril del presente año 2022 en Ansarollah.com, el portal oficial de las milicias chiitas respaldadas por Irán en Yemen, es decir, los houties, calificó el diálogo interreligioso de «titular engañoso» y argumentó que tanto los cristianos como los judíos deberían convertirse al islam, ya que es una extensión de sus propias religiones.

El artículo, titulado «Los judíos… arrogancia y racismo», también argumentó que los judíos se negaron a convertirse al islam debido a su arrogancia y porque desaprobaban que el profeta Mahoma fuese árabe. El artículo añadió que el cristianismo y el judaísmo «no son religiones monoteístas» y subrayó que no debería existir ningún tipo de compromiso con estas y que la postura musulmana debería estar librando una guerra en su contra y obligarlos a pagar impuestos.

Lo siguiente es la traducción completa del artículo:[1]

«Los judíos poseen un profundo odio contra el lineamiento divino»

“Una de las características más dominantes de los judíos es que son el pueblo más atrevido en interactuar negativamente ante las directrices de Alá. Esa audacia proviene de su profundo odio a la guía divina y de sus endurecidos corazones hacia las claras pruebas y también debido a su creencia de que el mandato divino les impedirá cumplir sus deseos y anhelos de permanecer desviados y muy superiores.

«Aprenderemos aquí sobre la otra razón tras la terquedad e incredulidad de los judíos, derivada de la arrogancia de los rabinos y monjes respecto al aceptar la verdad y su falta de voluntad para aceptar lo que proviene de otros, incluso si fuese el libro de Alá. Esto es porque no poseen ningún deseo de aceptar las directrices de Alá o de interactuar positivamente con ello; cuando lo hacen, esta interacción se limita a sus intereses personales y sociales que conciernen solo a los judíos como comunidad y cualquier otra cosa que no sea eso es totalmente rechazado.

«El imam ayatolá Ruhollah Jomeini habló sobre la arrogancia y dijo que los arrogantes ven el mundo que los rodea desde un punto de vista superior porque sufren trastornos psicológicos referentes el ego que les hace tratar al resto del mundo sin ningún tipo de consideración y no darles importancia. También dijo que los que mandan son los que empujan a otros a cometer injusticias, agresiones y corrupción y que esto es por su gran alcance de autoridad, considerándose a sí mismos dueños de todo y así subestiman todo lo que no le sirve a sus deseos y anhelos. Esto, explicó, es por su alma arrogante que les ciega los ojos y el corazón y les hace subestimar todo lo demás.

«Y ahora que les ha llegado un libro de Alá, ¿cómo lo tratan? Aunque confirma la verdad que ya está en su poder y aunque oraron por la victoria ante los incrédulos, cuando ese libro les llegó a sus manos y lo reconocieron, aún así se negaron a reconocer su verdad.

“Pueda la maldición de Alá caer sobre los incrédulos. De hecho, la maldad es aquello con lo que estos se consuelan a sí mismos. Ellos niegan las directrices reveladas por Alá, lamentando Su decisión de otorgar Su bondadosa generosidad (de revelación y profecía) a algunos de Sus siervos como quiso, han traído sobre sí mismos ira tras ira y un castigo humillante les está reservado a tales incrédulos.

“Cuando se les dice: ‘Crean en lo que Alá ha revelado’, dicen: ‘Creemos solo en lo que nos ha sido revelado (a Israel)’. Niegan todo lo demás, aunque sea la verdad, confirmando lo que poseen. Díganle (a ellos): ‘Si en verdad son creyentes, ¿por qué en el pasado asesinaron a los profetas de Alá (quienes fueron oriundos de Israel)?’ Corán 2:89-91».

Los judíos son los asesinos de los profetas

«Tal como se sabe del Corán y por fuentes históricas, cuando los judíos se excedieron en su arrogancia y en sus ataques contra los profetas de Alá – al punto de exterminarlos en asesinatos premeditados directos, tal como lo hicieron con el profeta de Alá Yahya bin Zakaria (Juan el Bautista) y luego con el profeta de Alá Issa (Jesús), pueda la paz estar con ellos, a quienes los judíos intentaron asesinar, pero se les hizo ver que lo habían hecho y Alá lo resucitó (a Jesús) en sí mismo y fueron totalmente excluidos de heredar la profecía y los libros sagrados por su arrogancia, terquedad y por alejarse de Alá y por atreverse a asesinar a los profetas de Alá y a aquellos que piden por justicia.

«Y, debido a que ellos los judíos entienden muy bien la dinámica del conflicto y el papel de las directrices y los lineamientos de Alá para lograr la victoria, dirían estos a los vecinos de los incrédulos en Medina y en otras ciudades, ‘Vivimos a la sombra del surgimiento de un profeta a quien asesinaremos y a ustedes con Él, en la clase de muerte que fue traída sobre el pueblo de Aad y el pueblo de Iram.

«Ellos sabían sobre la llegada del profeta, su religión y su futuro más que nadie, porque las buenas noticias sobre su llegada fueron mencionadas en sus libros anteriores y muchas de sus características fueron mencionadas por sus profetas.

«Los judíos lo conocen como conocen a sus propios hijos, pero debido a que el profeta Mahoma resultó ser árabe y les trajo la verdad que se les había dicho antes, su orgullo los llevó a pecar, e insisten en aferrarse a su desvío y mala dirección. Ellos le rechazaron, se negaron, expresaron su arrogancia, no creyeron en Alá y en su mensajero y rompieron su promesa a los incrédulos de que seguirían al gran profeta y gobernarían el mundo y serían los amos del mundo.

«Pero (luego,) cuando les llegó lo que estos reconocieron, no creyeron en ello, por lo que la maldición de Alá recaerá sobre los incrédulos, Corán 2:89 y esto se debe a la arrogancia de sus rabinos, porque el profeta vino con directrices que conocían y eligieron no creer en ello, cuando les había llegado a través de sus propios profetas. Entonces, ¿cómo iban a creer en ello, seguirlo y aceptarlo a través de un profeta que no era de ellos? – ellos son los que asesinaron a sus propios profetas por su odio a las directrices.

«Se informó que Huyayy ibn Akhtab y su hermano Abu Yasser fueron juntos donde el profeta Mahoma al amanecer y se quedaron con él hasta el anochecer – los dos eran rabinos y líderes judíos y cuando regresaron, Abu Yasser le preguntó a su hermano Huyayy: ¿Es, Él? Este respondió: Sí, en el nombre de Alá. Yasser preguntó: ‘¿Qué sientes por él?’ Él respondió: ‘Hostilidad hacia él hasta mi último respiro’».

El Corán presenta la solución – pero el Pueblo del Libro – los judíos y los cristianos – la rechazan obstinadamente

“Alá ha ofrecido la cura a los trastornos psicológicos del Pueblo del Libro (judíos y cristianos), con la esperanza de que recuperen su cordura y dejen de ser tercos, arrogantes y tontos. Este le ordenó a Su mensajero que los invitara a realizar el titular principal de los mensajes de Alá, el cual es adorar únicamente a Alá y que todos deben unirse tras este objetivo. Alá dijo: ‘¡Digan, Oh profeta, Oh pueblo del libro! Alcancemos términos comunes: de que no adoraremos a nadie más sino a Alá, no asocien a nadie más con Él, ni se crean a sí mismos señores en lugar de Alá. Pero si se apartan del camino, entonces digan: Den testimonio de que nos hemos sometido sólo a Alá’. Corán 3:64. Pero estos rechazaron tal llamado y se volvieron arrogantes, alegando que su deseo y desvío es la verdadera directriz y alentaron a otros a seguir sus desvíos y deseos en lugar de las directrices de Alá.

«Alá dijo: ‘Tanto los judíos como los cristianos dicen: Sigan nuestra fe para que sean correctamente guiados. Digan, Oh profeta, «¡No! nosotros seguimos en la fe de Abraham, el erguido – quien no fue politeísta»‘. Porque el profeta, que la paz esté con él, es considerado un punto central en el que todos se congregan y es por ello que los judíos y cristianos discutían sin descanso y cada uno deseaba jactarse de pertenecer a los seguidores del profeta de Alá, Abraham. Alá dijo: «¡Oh pueblo del libro! ¿Por qué discuten sobre Abraham, mientras que la Torá y el Evangelio no fueron revelados sino hasta mucho después de su tiempo? ¿No lo entienden? ¡Aquí están! Discutieron sobre lo que tienen muy poco conocimiento, pero ¿por qué ahora discuten sobre lo que no tienen conocimiento? Alá sabe y ustedes no saben. Abraham no fue ni judío ni cristiano; este se sometió con toda su rectitud y no era politeísta. De hecho, quienes tienen más derecho a reclamarle a Abraham son sus seguidores, este profeta y los creyentes. Y Alá es el guardián de aquellos que creen». Corán 3:65-68″.

“Alá les ha revelado la verdad sobre su afirmación de que Abraham no era ni judío ni cristiano, ya que la Torá y la Biblia fueron introducidos después de su muerte. Pero este era monoteísta, alguien que se somete a Dios, como el profeta Mahoma. Alá ha llamado a todos a seguir la religión de Abraham. Alá dijo: ‘Digan, Oh profeta, Alá ha declarado la verdad. Así que sigan el camino de Abraham, el erguido – quien no era politeísta’ Corán 3:95, en esperanza de que acepten esto y dejen de causar discordia y ser tercos y obstinados, si es que eran veraces en su afirmación respecto el profeta de Alá, Abraham.

“Pero sus afirmaciones no tienen respaldo en los libros de Alá. Por lo tanto, los judíos y los cristianos deben dejar de utilizar esta táctica y dejar de aferrarse a mentiras, falsedades y mitos y volver a la religión de Alá, siendo esta la religión de Abraham, Isaac, Ismael, Jacob, Moisés, Issa y de todos los profetas. El islam es una extensión de la verdadera religión de Alá, que unifica a todas las religiones».

Los judíos y los cristianos deberían creer en todos los libros de Alá y en «todos sus profetas y mensajeros»

«Luego Alá le ordenó a todos los musulmanes que declararan que creen en todos los profetas de Alá y en todos sus mensajes, sin ningún tipo de discriminación contra ninguno de ellos. ‘Digan, Oh creyentes, Nosotros creemos en Alá y en lo que nos ha sido revelado; y lo que le fue revelado a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y a sus descendientes; y lo que le fue dado a Moisés, Jesús y a otros profetas de su Señor. Nosotros no hacemos distinción alguna entre ninguno de ellos. Y a Alá todos nos sometemos. Corán 2:136. Este es un mensaje que le aclara al pueblo del libro que la verdadera creencia religiosa es creer en todos los libros de Alá, en todos sus profetas y mensajeros. Esta no es una creencia religiosa selectiva en la que gente cree y deje de creer según sus deseos, con la esperanza de que este método les anime a creer en el mensajero de Alá y dejen su terquedad y arrogancia y se adhieran a Alá. ‘Entonces, si ellos creen en lo que ustedes creen, muy ciertamente serán guiados correctamente. Pero si se apartan del camino, simplemente se oponen a la verdad. Pero Alá les perdonará su maldad. Ya que Él es el que todo lo oye, el que todo lo sabe’ Corán 2:137 y porque son disidentes y están repletos de terquedad. Incluso con sus propios profetas, con quienes estos están relacionados consanguíneamente o en matrimonio, estos métodos no funcionaron con ellos, ya que solo querían que la gente creyera en el judaísmo o en el cristianismo.

«Estos titulares no tienen nada que ver con la religión de Alá. Son una combinación de deseos y desviaciones de la religión de Abraham, de someterse a Él (Alá) y romper la promesa de sus antepasados ??ante Alá, tal como sus abuelos instaron a sus hijos a ser musulmanes. Alá dijo: ‘Este fue el consejo que Abraham dio, así como también el de Jacob, a sus hijos, diciendo: De hecho, Alá ha elegido para ustedes esta fe; así que no se mueran sino solo en un estado de total sumisión. O ¿fueron ustedes testigo cuando la muerte le llegó a Jacob? Este le preguntó a sus hijos: ¿A quién adorarán ustedes después que yo muera? Ellos respondieron: Continuaremos adorando a tu dios, el dios de tus antepasados – Abraham, Ismael e Isaac, el único dios. Y a Él nos someteremos todos. Corán 2:132-133 Pero ustedes se darán cuenta de que han discriminado a los profetas de Alá, a pesar de que es un solo viaje y una sola familia. Abraham, Ismael, Isaac y Jacob. ¿No es esta una sola familia? Ignoran a Ismael y se enfocan en Jacob. Ismael es comparado con Isaac porque él se encuentra en la línea de Abraham; de lo contrario, su enfoque es Jacob. Estos lo presentaron racial y nacionalmente en una forma absolutamente repugnante.

«‘Entonces, si ellos creen en lo que ustedes creen’ Corán 2:137 ¿No enseñó el Corán a los musulmanes a decir en esta ocasión: ‘No distinguimos entre ninguno de ellos’ Corán 2:136? Todos ellos son profetas de Alá y sus mensajeros y de los libros que les fueron enviados – no los que poseen actualmente, ya que han sido modificados y contienen desviaciones. Por lo tanto, la postura es bastante clara aquí: ‘Así que, si ellos creen en lo que ustedes creen, entonces verdaderamente serán bien guiados.’ Corán 2:137 Si creen en su libro y los libros le fueron revelados a Abraham e Ismael y demás y si se convierten en musulmanes como ustedes, entonces estos están siendo bien guiados. ‘Pero si se apartan del camino, simplemente se oponen a la verdad’ Corán 2:137.

«El caso está del todo claro. Ellos están siendo obstinados y se oponen a la verdad, porque uno los has estado llamando a la religión de Abraham, la religión de Ismael, Isaac, Jacob y sus descendientes. Esta religión se ha extendido desde los tiempos de Abraham y su postura respecto al islam y al profeta del islam es una postura racista y arrogante, ya que no incluye el reconocimiento al otro. ‘Entonces, si ellos creen en lo que ustedes creen, entonces serán guiados por el camino correcto’ Corán 2:137. Así que acéptenlos ‘pero si se apartan del camino, simplemente se oponen a la verdad’ Corán 2:137. Y ustedes deben tomar la postura requerida por la religión en su contra, la cual es, ‘pero Alá les perdonará su maldad’ Corán 2:137. Cuando ellos se oponen a la verdad, sólo mostrarán terquedad, conspiraciones, guerras y cosas por el estilo».

El diálogo interreligioso es un «titular sumamente engañoso» y un «caso muy equivocado»

«El líder mártir, pueda Alá bendecirle, calificó el llamado diálogo interreligioso como un caso muy equivocado.

«Primero: Se requiere que el Pueblo del Libro crea en todos los mensajeros de Alá y en todas las religiones de Alá y se convierta al islam, siendo este una extensión de esa línea profética unificada. Si se apartan del camino, ‘Alá los perdonará de su mal, ya que Él es el que todo lo oye, el que todo lo sabe. Corán 2:137. Y Alá está al tanto de todas sus conspiraciones, tanto públicas como privadas y por lo tanto no hay necesidad de hacer concesiones para complacerlos o para prevenir su maldad, ya que el tema ya fue predeterminado.

“Segundo: El judaísmo y el cristianismo no son religiones monoteístas, sino deseos y falsedades y reconocerlas como religiones monoteístas es un grave error tanto como desviación.

«Tercero: Los libros que poseen ya no son los verdaderos libros divinos que Alá le trajo a sus anteriores profetas, sino más bien otros libros repletos de anhelos, desviaciones, mitos y falsedades que estos convirtieron en religiones por su ignorancia, estupidez y oposición a la verdad.

«Cuarto: Sus libros no aportan soluciones, sino que son parte de los factores de desunión y desviación basados en racismo y discriminación, incluso contra los profetas de Alá.

«Quinto: No estarán complacidos con nadie hasta que ellos se conviertan a sus religiones, basados en deseos y desviaciones. De lo contrario, no estarán de acuerdo con él o ella en nada.

«Seis: No están dispuestos a aceptar la verdad y las directrices de ninguna fuente, incluso si les fue traído por sus profetas. De hecho, son ellos quienes no creyeron en la verdad y asesinaron a sus profetas.

«Siete: Se sabe que son opuestos a la verdad y tercos y discutidores incluso con sus propios profetas con quienes tienen relación consanguínea o matrimonial y menos con otros.

«Ocho: No están listos o dispuestos a aceptar al otro, sin importar cuántas concesiones haga el otro, debido a su sentido de superioridad el cual está profundamente arraigado en ellos. ‘Somos los hijos de Alá y sus amados’ Corán 5:18

“Nueve: Ellos creen en religiones falsas por las que justifican oprimir a otros y violar sus derechos: ‘No existe ningún llamado a nosotros (en mantener la fe) con estos ignorantes (paganos)’. Corán 3:75.

«Diez: Nuestra postura respecto a ellos debería ser la postura del Corán: ‘Combate contra aquellos que no creen en Alá y en el Último Día y que no prohíben lo que Alá y Su mensajero han prohibido y que no siguen tras la religión de la verdad entre aquellos a quienes se les concedieron las escrituras, hasta que paguen el impuesto adeudado con plena disposición, siendo obedientes» Corán 9:29. Por lo tanto, no existe necesidad y no debería dárseles permiso, a ninguna concesión en temas relacionados con la religión de Alá y sus lineamientos».

[1] Ansarollah.com, 5 de abril, 2022.

