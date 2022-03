En respuesta a la guerra iniciada por Rusia en Ucrania, los periodistas árabes criticaron a Estados Unidos y a Europa por «abandonar a este país a su propia suerte» en lugar de acudir en su ayuda. Esta conducta, dijeron, demuestra que no se puede contar con Estados Unidos y Europa para defender a sus aliados con la fuerza militar en su hora de necesidad. Muchos de los escritores también expresaron su desprecio por la decisión de Occidente de imponer sanciones a Rusia, afirmando que esta medida ya ha demostrado ser bastante ineficaz.

Muchos de los artículos también declararon que la invasión por parte de Rusia a Ucrania refleja el severo debacle del estatus de superpotencia de los Estados Unidos. Este debacle, agregaron, es causado por los propios Estados Unidos y en particular, por la política de las administraciones demócratas, anteriormente bajo Obama y ahora bajo la administración Biden, que evita utilizar o incluso amenazar con usar la fuerza militar contra varios elementos, tales como Irán, los talibanes, Rusia y China. Como resultado, estos elementos han ganado poder y hacen lo que les venga en gana.

Los artículos también afirmaron que la actual crisis indica que cada país debe desarrollar su propio poderío militar, para de esta manera depender solo por sí mismo en un momento de crisis. Según lo dicho por uno de ellos, la crisis les demuestra a los países árabes que no se puede confiar en que Estados Unidos acudirá en su ayuda en caso de un ataque iraní en su contra.

Lo siguiente son extractos traducidos de algunos de estos artículos.

Columnista saudita: Ya no se puede confiar en los Estados Unidos ni en Europa, que ignoraron las súplicas del presidente Zelensky

En su columna publicada en el diario saudita en Londres Al-Sharq Al-Awsat, el destacado periodista Tariq Al-Homayed escribió que los recientes acontecimientos demuestran que el mundo ha cambiado y que ya no se puede confiar en los Estados Unidos ni en Europa: «El mundo definitivamente ha cambiado tras la invasión rusa a Ucrania, siendo esta la primera guerra lanzada contra un país democrático en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las alianzas globales también cambiarán: aquellos en los que se podía confiar ayer ya no se les puede confiar hoy y el enemigo de ayer puede convertirse ahora en aliado.

«Nuestra generación y la próxima tendrán que enfrentarse a una verdad muy clara, es decir, de que ya no se puede contar con los Estados Unidos ni Europa, tal como se desprende de los recientes acontecimientos trascendentales, desde Afganistán hasta Ucrania. El mundo nunca olvidará la imágenes de los afganos cayendo de los costados de los aviones estadounidenses mientras despegaban en la pista, ni olvidará que el presidente ucraniano le rogó a 27 países que permitieran que su país se uniera a la OTAN, pero estos lo ignoraron y que ahora no puede encontrar a nadie que esté junto a él contra la invasión rusa.

“Lo que sí es seguro es que Estados Unidos y Europa pusieron en peligro a Ucrania y la usaron para provocar contra al oso ruso… hasta que los rusos la invadieron. Y ahora el presidente Biden dice lo siguiente: ‘No enviaremos tropas a Ucrania’[1] el presidente de Alemania dice: ‘¡Yo le pido a Putin que detenga la guerra!’[2]… y el ministro de las Fuerzas Armadas británicas le dijo al Parlamento: Todos en esta Cámara debemos tener claro en que las tropas británicas y de la OTAN no deberían y no deben, desempeñar un papel activo en Ucrania’…[3]

«Estados Unidos y Europa están decididos a castigar a Rusia, pero sin perjudicar el comercio del crudo y sin detener la guerra por la fuerza. Además, existe una acalorada disputa en Europa sobre el uso de sanciones SWIFT sobre Rusia, aunque la Unión Europea anteriormente esgrimió tal amenaza, cuando Occidente exageraba esta crisis.

«Digo esto no como postura sino como evaluación política. El punto aquí no es parcializarse, sino señalar que el mundo ha cambiado y ha entrado en una nueva guerra fría junto a un conflicto abierto, mientras que los líderes en Occidente son débiles. Nos enfrentamos a una guerra real pero sin verdaderos estadistas… El mundo ha cambiado y quien no entienda esto se está engañando a sí mismo. La invasión rusa a Ucrania afectará alianzas en todo el mundo. Hasta ahora, el que los beneficiarios de ello son ??China y los perdedores, desde un punto de vista estratégico, son los Estados Unidos y Europa, porque los estadistas occidentales solo están interesados ??en ganar elecciones, independientemente del enorme daño causado a la postura mundial de su país. El mundo ha cambiado y la lección es que quien vela por sus propios asuntos y sus intereses nacionales y se comporta sabiamente, es el que más se beneficia… En este nuevo mundo, el mensaje claro es que no se puede confiar en nadie…»[4]

Presidente de la Asociación de Periodistas de los Emiratos Árabes Unidos: Zelensky fue abandonado por Occidente, este debería llegar a un entendimiento con Putin

En un artículo publicado por el diario Al-Bayan, Muhammad Yousuf, presidente de la Asociación de Periodistas Emiratíes, se dirigió al presidente ucraniano Zelensky y le aconsejo minimizar el daño a su país alcanzando un acuerdo con Putin, ahora que Occidente le ha abandonado a su suerte. Este escribió: «Presidente ucraniano Zelensky, no llore por lo que ya se ha perdido. Trate de salvar lo que aún se puede salvar. Súbase a su avión y vuele a Moscú o Minsk. Su pueblo necesita que tome una decisión valiente para salvar a su país. Aquellos que les hicieron promesas es decir, Occidente, no le extenderán la mano, así que no espere que lo hagan. Ellos están acostumbrados a olvidar e ignorar a sus aliados y a poner excusas. Vaya y pregúntele a Putin qué es lo que desea. ¡Negocie con él y no regresará defraudado…!

«Usted ha sido abandonado porque usted se apoyó en una vara muy delgada. Usted sabía de antemano que la piedra que cae sobre su cabeza atravesará esa valla desvencijada que colapsa. Europa… lo ha abandonado a su suerte. Este guarda su poderío para sí mismo y no para sus supuestos aliados. Este es en sí mismo un satélite… del país más fuerte y más grande, los Estados Unidos ¡solo este último tiene derecho a actuar y disuadir, pero lamentablemente se encuentra en una era de vacilación y arrogancia ante sus aliados!

“Usted ha sido abandonado porque no aprendieron su lección de Afganistán, a pesar de que solo han pasado unos pocos meses cortos desde que cayó. No cayó porque ganaron los talibanes, sino porque Estados Unidos, junto a la OTAN y los aliados europeos de Estados Unidos, decidieron retirarse y abandonaron al presidente afgano Ashraf Ghani y a su país… a su suerte. Usted debería haber aprendido de ese ejemplo y beneficiarse de esto. Todos los días durante esta crisis, los líderes en Occidente han dicho que no enviarán tropas para defender a Ucrania y su régimen democrático, que le llevó al poder. Usted debería haber desconfiado de esta gente. Debería haber pensado en ello y haber visto la realidad con claridad, por increíble que esta sea. Al final, el conflicto será entre usted y el arsenal ruso… Presidente Zelensky, lo han dejado solo, así que márchese a Moscú solo, para salvar lo que aún se puede salvar. No espere que su patria y su pueblo terminen en un final muy trágico».[5]

Editor de diario saudita: El ucraniano tiene permiso de pensar que, con amigos como estos, ¿quién necesita enemigos?

Faisal ‘Abbas, editor del diario saudita en inglés Arab News, escribió el día 26 de febrero que los recientes acontecimientos en Ucrania son otro recordatorio a la falta de fiabilidad de los Estados Unidos y Occidente. Este afirmó que todos los países deben valerse por sí mismos y desarrollar sus habilidades militares, en lugar de contar con los Estados Unidos para ayudarlos en su hora de necesidad. Este escribió: «El día 17 de febrero, publicamos una entrevista en Arab News con el primer ministro de Kosovo Albin Kurti…

«A lo largo de la entrevista, le pregunté repetidamente si todavía pensaba que Occidente – es decir los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea – seguirán siendo confiables y si estas entidades, si es que la situación empeora, seguirán defendiendo a Kosovo o lo abandonaran tal como lo hicieron en Afganistán y como lo estamos viendo ahora, en Ucrania.

«El primer ministro Kurti defendió a Occidente y dijo que pensaba que Estados Unidos y la OTAN estaban allí para quedarse. Kurti, de 47 años, pertenece a la misma generación que yo. Es una generación que vio a Estados Unidos – bajo el liderazgo de George HW Bush – apresurarse a ayudar a liberar Kuwait con la asistencia de aliados regionales en la década de los años 1990. Más adelante en la misma década, Estados Unidos, bajo el liderazgo de Bill Clinton, ayudó a poner fin a la Guerra de los Balcanes y a detener las masacres serbias en Kosovo y en Bosn.

«Sin embargo, en años más recientes, nuestra generación también vio actos vergonzosos de la misma superpotencia que no defiende sus propios valores o actúa de acuerdo a sus propias puntos de no-retorno. Nosotros vimos que eso sucedió tanto en Siria como en Ucrania. El ex-presidente de los Estados Unidos Barack Obama amenazó al dictador sirio Bashar Assad con una línea roja imaginaria si este utilizaba armas químicas en el año 2012. También hubo una amenaza similar si Rusia se apoderaba de Crimea en el año 2014. En ambas ocasiones, el ex-presidente y premio Nobel de la Paz no hizo absolutamente nada.

“Hoy, vemos al presidente Joe Biden seguir el mismo camino. A pesar de las duras palabras, en realidad este no dice mucho. Uno puede sonreír y fruncir el ceño, pero siempre y cuando lo que esté diciendo sea esencialmente: ‘La OTAN no está enviando tropas a Ucrania’, entonces el resultado es el mismo que el no hacer nada.

«Ucrania – una democracia que hizo todo según las reglas y esperaba unirse a la OTAN algún día, está pagando muy caro por creer que Estados Unidos y Occidente la protegerán si elegía una órbita diferente a la de su vecino de al lado, Rusia.

«Mientras tanto, uno no puede evitar pensar que los observadores en Moscú deben estar riéndose de las medidas punitivas anunciadas recientemente, tales como prohibir a Rusia competir en el Festival de Eurovisión 2022 o negarle a San Petersburgo la oportunidad de albergar una final de la copa UEFA Champions League.

«Incluso las medidas más serias anunciadas hasta ahora, como sancionar a individuos, probablemente se consideren daños colaterales aceptables cuando tomamos en consideración lo que el gobierno ruso cree que lucha en contra…

«Es totalmente comprensible que el presidente ucraniano Volodymyr Zelinsky haya expresado su frustración con sus aliados en Occidente al decir que no ha recibido las respuestas que deseaba. Él siente – y con toda razón – que Ucrania se ha quedado sola y tendrá que valerse por sí misma. De hecho, nadie puede culpar a Kiev por pensar que con amigos como estos, ¿quién necesita enemigos?

«Volviendo a nuestra entrevista con el primer ministro de Kosovo a la que me referí al principio, quizás lo único en lo que ahora puedo estar de acuerdo con Kurti es en la otra parte de su respuesta que me dio. Que mientras su país sigue dependiendo de los Estados Unidos y de la OTAN, también está trabajando en la construcción de su propio ejército. Esa es obviamente una decisión muy sabia para cualquier país que dependa de los Estados Unidos y de las potencias occidentales en general en estos días».[6]

Individuo de traje a Zelensky: «Biden le envió esto» (Al-Masri Al-Yawm, Egipto, 28 de febrero, 2022)

Periodista saudita: Estados Unidos ha socavado su propio estatus y fortalece a Rusia, China e Irán

En un artículo publicado en el diario Al-Sharq Al-Awsat, el periodista saudita ‘Abdallah Bin Bjad Al-‘Otaibi escribió que la política del Partido Demócrata bajo la tutela de Obama y ahora Biden y su negativa de utilizar la fuerza o incluso considerar usarla, han hecho añicos el poder y el prestigio de los Estados Unidos y que Rusia, China, Irán y los talibanes están aprovechando esto en beneficio propio. Este agregó que, si el presidente ucraniano hubiese sido un poco más realista, se hubiese dado cuenta de que no podía confiar en las promesas de Estados Unidos y Europa de que acudirían en su ayuda. Al-‘Otaibi escribió lo siguiente: «Después del final de la Guerra Fría, el mundo se volvió unipolar, liderado por los Estados Unidos y sus aliados europeos. Pero la historia no se detiene ahí… Rusia y China han cambiado significativamente el equilibrio de poder internacional y su fuerza solo se está incrementando. Estos están llenando vacíos estratégicos en el mundo, que los Estados Unidos y Europa se han negado a llenar…

«A nadie le gusta la idea de la guerra, pero siendo realistas, uno debe estar preparado para esta. Occidente ha desarrollado un enfoque de oposición ante la guerra, negándose a prepararse para ello y a veces, incluso negándose a poner la idea del poder sobre la mesa… Recuerden algunos eventos que tuvieron lugar no hace mucho tiempo: en unos pocos cortos meses, Biden le entregó Afganistán a los talibanes y un avión llevó al exilio al presidente afgano Ashraf Ghani. Según algunas fuentes, altos funcionarios estadounidenses propusieron un destino similar al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky. Parece ser que una concesión estadounidense a Irán sobre el tema nuclear también es algo inminente.

«Una pregunta importante que debe ser planteada con mucha cautela y preocupación es la siguiente. Dado que la ‘izquierda liberal’ en los Estados Unidos – la cual está representada por el Partido Demócrata y dentro de este por el bando del ex-presidente Barack Obama – ya destruyó a sabiendas el prestigio de los Estados Unidos, ¡¿conducirá su política también a la destrucción del sistema internacional y sus instituciones?!…

“El liderazgo ucraniano se dejó influenciar y llevar por las promesas estadounidenses y europeas y creyó que estaba protegido. Es por ello que el presidente Zelensky ahora expresa su decepción de muchas maneras. Si hubiese sido un poco más realista, este pudo haber salvado a su país y al mundo de esta severa crisis.

«Es muy probable que las posturas políticas de Estados Unidos sobre Afganistán, Ucrania, Siria e Irán le transmitan a los países fuertes del mundo y especialmente a China, que ellos ahora tienen la oportunidad de seguir el ejemplo de Putin, de los talibanes y del régimen iraní al humillar a Estados Unidos y Europa y maximizar sus ganancias sin sufrir daños significativos. Estados Unidos es actualmente el imperio más poderoso del mundo, con un poderío sin precedentes en la historia… Pero su negativa a hacer uso de este poder amenazar a otros y el colocarlo en la mesa de negociación hacen que este poder pierda sentido e ineficacia, para que no asuste a nadie en este momento de la historia…

«En una crisis de tal magnitud y severidad, hablar de sanciones durante una guerra no tiene sentido, porque ninguna sanción puede cambiar nada en un futuro previsible. La paciencia y espera no le servirán a Ucrania ni a su pueblo. La pregunta apremiante ahora es qué será de ¿Ucrania? ¿Y qué viene después de Ucrania? ¿Qué pasará con otros países que poseen fronteras con Rusia y se encuentran en una situación similar?…»[7]

