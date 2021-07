El 26 de mayo, 2021 el conocido blog chino ‘Early to Know International Hotspots’ – ‘Muy pronto para saber sobre lugares de actividad internacional’ publicó un artículo en el que afirmaba que durante el mes de mayo China se había negado a aceptar las llamadas telefónicas hechas por el secretario de Defensa de los Estados Unidos Lloyd Austin, en tres ocasiones. Al culpar del rechazo a Austin, el artículo afirmaba que este había solicitado hablar con el vicepresidente de la Comisión Militar Central de China en lugar del secretario de Defensa, señalando que esto «es un grave desajuste de rango». Este añadió: «La ‘insubordinación’ de los Estados Unidos esta vez está tratando de participar en una diplomacia muy desigual con China».

China, decía el artículo, no actuará como lo hizo el primer ministro japonés Yoshihide Suga, quien «se inclinó servilmente» ante Austin. «El secretario Austin se considera a sí mismo como alguien importante en China, pero la parte china le transmitió con sus acciones esta vez de que !No, no lo es!»

A continuación se muestra el artículo del blog chino «Early to Know International Hotspots», titulado «¡No, no nos lo comemos!».[1] La negativa de China en responder la llamada telefónica del ejército estadounidense es respuesta a la arrogancia de los Estados Unidos»[2]

‘China ha reconocido durante mucho tiempo los verdaderos colores estadounidenses’.

«¡En estos últimos años, el gobierno de los Estados Unidos ha utilizado sus acciones para demostrarle claramente al mundo lo que son la arrogancia, la barbarie y lo absurdo! Ahora todos comprenden que Estados Unidos es un país que no solo es egoísta sino que carece de integridad. En los últimos días, Estados Unidos ha vuelto a hacer sus malas pasadas en la escena internacional, mostrando su horrenda faceta en su totalidad. Sin embargo, China ha reconocido durante mucho tiempo los verdaderos colores de Estados Unidos y no se ha dejado embaucar.

«Según informes, debido al incremento de las actividades militares de los Estados Unidos en el área marítima cercana al Mar de China Meridional, Estados Unidos solicitó hablar con la parte china para evitar algún ‘malentendido’. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin solicitó en tres oportunidades en los últimos días hablar con altos funcionarios militares chinos. ¡Estas solicitudes fueron rechazadas directamente de nuestra parte sin excepción! Debido a la negativa de China, los medios de comunicación extranjeros rápidamente señalaron con el dedo a China, diciendo que el rechazo de China a la oferta de diálogo de alto nivel del Pentágono complicaría la situación bilateral, pero ¿es esto cierto?

«Si alguien insiste en bloquear el desarrollo pacífico de China, ¡lucharemos hasta el final!»

«China ha rechazado repetidamente las propuestas del Pentágono debido a que el secretario de Defensa estadounidense solicitó llamar al vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, lo que constituye un grave desajuste de rango. Siguiendo el protocolo de rango diplomático, el secretario de Defensa estadounidense debería hablar con el Secretario de Defensa chino. Sin embargo, el enfoque que adoptan los Estados Unidos para comunicarse con China pasa por alto esa cadena de mando habitual y estas últimas acciones de los estadounidenses violan por completo el protocolo diplomático común. La ‘insubordinación’ de los Estados Unidos esta vez está tratando de comprometerse en una diplomacia desigual con China. China ya ha entendido completamente las malas intenciones que se traen entre manos los Estados Unidos y es inevitable que rechacemos el llamado del secretario de Defensa. Nosotros nos preguntamos si los estadounidenses son tontos o simplemente fingen serlo. Estados Unidos ahora ¡ha ignorado totalmente a China!

«El gobierno estadounidense está tratando de utilizar este clandestino truquillo para obtener una ventaja sobre China y controlar el derecho a hablar. Debido a que mientras la parte china se niegue a realizar llamadas, Estados Unidos puede exagerar la verdad y afirmar que China no desea comunicarse con los Estados Unidos. La responsabilidad de las comunicaciones de alto nivel entre los dos ejércitos que no han hablado hasta ahora recae enteramente sobre China. Estados Unidos es audaz en extremo y no ha tratado de llevarse bien con China desde una postura de igualdad. Los estadounidenses pueden haber cometido un error aquí ya que China no es Japón. Es imposible que China se comporte como el primer ministro japonés Yoshihide Suga, quien se inclinó obsequiosamente ante el secretario de Defensa estadounidense. El secretario Austin se considera a sí mismo gran cosa en China, ¡pero la parte china le transmitió con sus acciones esta vez de que no, no lo es!

«Han pasado más de cuatro meses desde que el presidente estadounidense Biden asumió el cargo. Hasta ahora, sin embargo, los líderes militares de China y de los Estados Unidos no han intercambiado ni una sola llamada telefónica. Aunque China abrirá sus puertas al diálogo, nosotros nunca lo haremos ¡tan ciegamente! Ya sean los documentos ultra-secretos que Estados Unidos publicó hace unos días sobre los planes pasados ​​para un ataque nuclear contra China, o la actual ‘diplomacia desigual’, todas las señales indican que los Estados Unidos ejercen presión extrema sobre China. ¡Queremos advertirle al gobierno de Biden que los chinos no son fáciles de convencer! ¡Si alguien insiste en bloquear el desarrollo pacífico de China, nosotros lucharemos hasta el final!»

[1] Durante las conversaciones Estados Unidos-China celebradas desde los días 18 al 19 de marzo, 2021 en Anchorage, Alaska, las cuales fueron descritas por Washington como «duras y directas», el miembro del Comité Central del Buró Político del PCCh y director de la Oficina de la Comisión Central para Asuntos Exteriores Yang Jiechi, quien dirigió a la delegación china dijo que «al pueblo chino no se lo compra». Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 9272 – Mercancía que destaca las ‘patrióticas declaraciones de oro’ de los principales diplomáticos chinos en Alaska entre China y los Estados Unidos comienzan en China: ‘Estados Unidos no está calificado para hablar mal de China’, ‘Dejen de interferir en los asuntos internos de China’, 2 de abril, 2021; serie de MEMRI Despacho Especial No. 9245 – En reunión Estados Unidos-China, importante diplomático chino Yang declara: Estados Unidos lanza guerras, mientras China promueve la paz; Estados Unidos debe dejar de promover su propia democracia sobre el resto del mundo y centrarse en su propio historial de derechos humanos, 22 de marzo, 2021; serie de MEMRI Despacho Especial de No. 9249 – Canciller de China en referencia a la reunión Estados Unidos-China: Nuestro desarrollo no puede lograrse sin el liderazgo del PCCh; Estados Unidos debería tener ‘una visión correcta sobre la influencia de China en el mundo’, 23 de marzo, 2021.

