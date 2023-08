Campaña masiva que promueve la traducción al español de las memorias del líder supremo iraní Khamenei: la estrategia más reciente de Irán para difundir su revolución islámica en América Latina

Introducción

Desde su fundación, el régimen revolucionario de la República Islámica de Irán ha realizado enormes esfuerzos para exportar los principios de su Revolución Islámica al mundo en general. En Medio Oriente y África, esta exportación de la revolución se ha llevado a cabo por medio de representantes como Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, las milicias chiítas en Irak y los clérigos chiítas en Nigeria, todos los cuales Irán brinda asistencia financiera, política y organizativa para que puedan socavar gradualmente la política local y establecer bases de apoyo locales.

En América Latina, Irán emplea una estrategia similar. Reconociendo la importancia geoestratégica del continente como el «patio trasero» de Estados Unidos, ha buscado exportar la revolución a toda la región a través de la influencia de los líderes políticos y clérigos chiítas locales, que buscan infiltrarse gradualmente en la política local y obtener el apoyo de todo el país a campañas contra las posiciones de Estados Unidos.[1]

Estos apasionados líderes pro-iraníes a menudo colaboran con políticos de izquierda, para promover la opinión de que las luchas de Irán y América Latina son una y la misma, es decir, contra las arrogantes potencias occidentales que oprimen a las naciones libres a través de la degradación moral, la esclavitud económica y la colonización territorial. Con este fin, el régimen iraní y su protegido Hezbollah también han utilizado tradicionalmente cuentas en varias plataformas de redes sociales, entre ellas HispanTV,[2] Al-Mayadeen Español,[3] y Al-ManarTV en Español,[4] así como Khamenei .ir, [5] cuentas oficiales del líder supremo iraní Ali Khamenei en Twitter, Facebook e Instagram. A través de estos canales, se dirigen a las audiencias locales en sus propios idiomas. De esta manera, Irán ha tratado de continuar reclutando agentes locales que espera se den cuenta, a través de una exposición suficiente a los valores fundamentales de la Revolución Islámica, que solo a través de la colaboración con Irán sus naciones latinoamericanas recuperarán su soberanía política y económica, que, en su opinión, está amenazada por todas las potencias occidentales.

En 2023, los últimos intentos de Irán de adoctrinar a esos agentes latinoamericanos se centraron en gran medida en la promoción del libro Celda No. 14, la traducción al español de las memorias del Líder Supremo de Irán, Ali Khamenei. El libro, escrito originalmente por Khamenei en árabe y posteriormente traducido al farsi y al español,[6] es la memoria de Khamenei sobre su encarcelamiento y exilio en Irán antes del triunfo de la Revolución Islámica en 1979. El libro fue promocionado masivamente en múltiples ferias de libros en toda América Latina, entre ellas las de Cuba, Venezuela y Colombia, y representa el último intento del régimen iraní por encender la chispa revolucionaria en la región, esta vez a través del intercambio cultural y literario.

Memorias de Khamenei

Celda No. 14 – Memorias de Khamenei

El 10 de mayo de 2023, el instituto cultural iraní Centro de Intercambio Cultural Latinoamericano [7] realizó una ceremonia de lanzamiento de la traducción oficial al español de las memorias de Khamenei, Celda No. 14. El título se refiere a una de las celdas donde Khamenei estuvo encarcelado durante la era del Shah en Irán, antes de la Revolución Islámica.

El libro fue fruto de la colaboración entre Lighthouse International Publications y la ONG Shahid Soleimani; esta última es una organización sin fines de lucro patrocinada por la Embajada de Irán en Bogotá, Colombia.[8]

La portada de Celda No. 14

La editorial Lighthouse International Publications –en farsi, Fanoos Daryaei[9]– pertenece a Khamenei, [10] y su sucursal en español en Colombia, El Faro Internacional, está dirigida por ex alumnos de la Universidad Internacional Al-Mustafa en Qom, Irán, [11] que es ampliamente conocida por ser una de las principales herramientas del régimen iraní para adoctrinar a los clérigos extranjeros. El Faro Internacional también forma parte de Islam Oriente, un sitio web administrado por la Universidad Al-Mustafa y dirigido por Mohsen Rabbani. Rabbani es uno de los ciudadanos iraníes implicados en el atentado de 1994 contra el centro comunitario judío AMIA en Buenos Aires.[12]

Entre otras obras publicadas por El Faro Internacional se incluye el libro Mi Tío Soleimani, que glorifica al difunto comandante de la Fuerza Qods de la Guardia Revolucionaria, Qassem Soleimani, como un modelo a seguir, digno de imitar. Tanto Celda No. 14 como Mi Tío Soleimani se pueden comprar en Amazon,[13] y el audio en español de Celda No. 14 está disponible a través del sitio web del Centro de Intercambio Cultural Latinoamericano.[14]

Feria Internacional de la Cultura y la Amistad Iraní-Venezolana, Caracas, 4 al 12 de marzo de 2023

El lanzamiento de Celda No. 14 se realizó como parte de la primera Feria Internacional de la Cultura y la Amistad Iraní-Venezolana (#FICA2023),[15] en la Plaza de los Museos de Bellas Artes en Caracas, del 4 al 12 de marzo de 2023. [16] La feria comprendió varios puestos que presentaban una amplia gama de actividades, incluida una exhibición de artesanías iraníes,[17] experiencia gastronómica iraní,[18] atención médica gratuita,[19] y un taller de hiyab para mujeres.[20]

Imágenes de la feria tuiteadas por el Centro de Intercambio Cultural Latinoamericano, que organizó la feria.

Con la asistencia de miles de venezolanos,[21] la feria también presentó y promovió al líder supremo iraní Khamenei y al difunto comandante de la Fuerza Qods Soleimani como líderes pacíficos, que buscan la justicia, comparables a Malcom X, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela.[22]

(Izquierda): Una valla publicitaria en la feria promueve al líder supremo iraní Khamenei y al difunto comandante de la Fuerza Qods Soleimani como líderes pacíficos, que buscan la justicia, comparables a Malcom X, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela. (Derecha): Un volante promociona a Soleimani como «comandante de corazones».

El Centro de Intercambio Cultural Latinoamericano, sede de la feria, pertenece a la Embajada de Irán en Venezuela [23] y está dedicado a la difusión del conocimiento islámico en ese país y en América Latina en general. El centro está dirigido por José Nassar, en conjunto con Ahmad Saleh,[24] un jeque libanés que estudió en la Universidad Mustafa de Qom [25] y quien también fue director de la feria.[26] La feria también fue copatrocinada por el canal de noticias de propaganda iraní Segundo Paso y por la Editorial Internacional El Faro y El color de la Resistencia, que son otras organizaciones pro-iraníes.[27] Según el Centro Cultural Iraní, la feria fue la «primera edición» de muchas por venir.[28]

(Izquierda): Fotos de niños venezolanos en la feria tuiteadas por el Centro de Intercambio Cultural Latinoamericano. (Derecha): Video del Jeque Ahmad Saleh promocionando la Feria. Saleh es uno de los directores del instituto cultural Centro de Intercambio Cultural Latinoamericano, y también se desempeñó como director de la Feria de la Cultura y la Amistad Iraní-Venezolana.

Funcionarios de alto rango asisten al lanzamiento de Celda No. 14

El lanzamiento de Celda No. 14 en la feria estuvo presidido por el Embajador de Irán en Venezuela, Hojjat Soltani y los ministros de Cultura de Irán, Mahdi Esmaili,[29] y de Venezuela, Ernesto Villegas Poljak.[30] Otros altos funcionarios que estuvieron presentes en la ceremonia de lanzamiento fueron el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Pedro Infante,[31] el embajador de México en Venezuela, Polo de Gyves,[32] y otros funcionarios iraníes.

Izquierda: Ministros Esmaili (frente central) y Poljak (frente derecho) ingresando a la Plaza de los Museos con otros funcionarios iraníes y venezolanos antes de la ceremonia de lanzamiento (Fuente: Twitter.com/VillegasPoljak/status/1634345177337741317/photo/1). Derecha: Ministros Poljak (izquierda) y Esmaili presentando el libro; detrás de ellos está el embajador iraní en Venezuela, Hojjat Soltani. (Fuente: Twitter.com/Khamenei_m/status/1634668035003801600?s=20, English.khamenei.ir/photo/9580/Ceremony-for-release-of-Leader-s-book-in-Spanish, 11 de marzo de 2023)

Durante el lanzamiento del libro, Poljak y Esmaili llamaron la atención sobre un mensaje del Líder Supremo Khamenei a «todas las personas de habla hispana del mundo». El mensaje, en farsi y de puño y letra de Khamenei, fue incluido en la introducción del libro, con su traducción a español. Dice lo siguiente: «En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso, me agradaría mucho si a través de este libro se establece un puente con mis queridos lectores de habla hispana. Este texto es solo una pequeña parte de mis anécdotas. ¡Cuán hermoso es el hecho de que nosotros, ustedes y todas las naciones que buscan la justicia, podamos conocernos mejor y unir fuerzas! Ruego a Dios que tengan éxito y una vida próspera”.

El lanzamiento del libro también se anunció en las cuentas oficiales de Twitter de Khamenei en español [34] y farsi,[35] así como en otros medios de comunicación locales e iraníes.[36]

De izquierda a derecha: los ministros Poljak y Esmaili muestran la dedicatoria original de Khamenei en farsi, traducida (derecha) al español; la dedicación; la versión en español en la introducción del libro publicado.

Cabe destacar que, en una entrevista con el sitio web de Khamenei, Khamenei.ir, el ministro de Cultura de Venezuela, Poljak, llamó a Celda No. 14 un «libro atómico». Cuando se le preguntó por qué, dijo: «Hoy recordé que cuando [el difunto presidente venezolano] Comandante [Hugo] Chávez leyó por primera vez que Irán y Venezuela estaban siendo acusados ​​de ocultar una planta atómica [de energía nuclear] con fines militares en una fábrica de bicicletas en Venezuela, decidió ridiculizar esa campaña imperialista llamando a las bicicletas ‘bicicletas atómicas’. Este también es un ‘libro atómico’, porque ¿qué puede ser más peligroso para el imperialismo y la arrogancia global [es decir, EE. UU.] que una nación que lee, y [cuyo] pueblo es cada vez más consciente de la diversidad cultural y la complejidad de la historia de nuestra humanidad? En este caso [particular], el pueblo venezolano, armado con el conocimiento de la realidad iraní… ahora está mejor informado y menos susceptible a la manipulación. De esta manera, [el libro] tiene un efecto atómico en la conciencia de nuestro pueblo». [37] La referencia del ministro al libro como «atómico» fue luego ampliamente citada en Twitter. [38]

El ministro Poljak también fue consultado en la entrevista sobre su opinión sobre el impacto que el libro podría tener en el pueblo de Venezuela y en el resto de los países latinoamericanos. A esto, Poljak respondió: «Debe tener un efecto multiplicador… Este libro, con toda seguridad, llamará la atención de otros países latinoamericanos, quienes exigirán el acceso a esta obra, [una obra] que nos acerca a una cultura universal fundamental de la humanidad [es decir, la cultura iraní]. Por lo tanto, estamos muy contentos de poder albergar el lanzamiento mundial de este trabajo en Venezuela; estoy seguro de que será ampliamente solicitado, leído y discutido, y entrará en la mente y el corazón de los lectores de habla hispana».[39]

Por su parte, el ministro de Cultura iraní, Esmaili, destacó la «resistencia contra la arrogancia» como «uno de los campos culturales entre los dos países que puede allanar el camino para la celebración de festivales culturales y de resistencia», incluida la traducción y publicación de libros. De esta manera, Esmaili expresó su esperanza de que la reapertura de la oficina del agregado cultural de Irán en Venezuela ayude a avanzar en el establecimiento y celebración de tan importantes «días y semanas culturales conjuntos» en los dos países.[40]

El canciller venezolano, Yvan Gil Pinto, también se reunió con Esmaili. El ministro Gil Pinto dijo que en el encuentro ambos reiteraron “la necesidad de construir una agenda conjunta para hacer de la cultura y la historia una forma segura de combatir las campañas que atentan contra la verdad de nuestros pueblos”.[41] Además, el ministro Esmaili tuiteó sobre el encuentro: «El gobierno y el pueblo de este país, a pesar de las vastas tramas del colonialismo estadounidense, avanzan con resistencia. En Venezuela, el amor e interés por la cultura iraní y el líder de la revolución es ejemplar…»[42]

El ministro Gil Pinto también dijo que las memorias de Khamenei “serán utilizadas como una guía para luchar contra el enemigo y un símbolo de resistencia”. Luego tuiteó sobre la reunión de trabajo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mantenía en ese momento con el canciller iraní, Hossein Amir-Abdollahian.[44]

El día anterior al lanzamiento del libro, el 9 de marzo de 2023, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Alfred Nazareth (Freddy Náñez) [45], también se reunió con el ministro de Cultura de Irán, Esmaili. Según los gobiernos de Venezuela e Irán, en la reunión los ministros destacaron “la necesidad de desarrollar mayores lazos mediáticos entre ambos países para combatir las fake news y el terrorismo mediático», y también enfatizaron la necesidad de «difundir, a través de una agenda común, la cultura y la historia de ambas naciones, como antídoto a la propaganda sesgada que busca estigmatizar a sus pueblos.” [46]

Dos días después, en una entrevista con Khamenei.ir, Náñez calificó la lucha de Khamenei como «una inspiración para ponerse de pie y defender a la patria». [47] La entrevista fue tuiteada por Jameneí Multimedia, uno de los medios de comunicación oficiales en español del Líder Supremo Khamenei.

Izquierda: el ministro de Comunicaciones e Información de Venezuela, Alfred Nazareth (Náñez, a la izquierda) y el ministro de Cultura de Irán, Esmaili, en la residencia del embajador de Irán, Hojjat, tuiteado por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela @yvangil y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.[48] Derecha: entrevista del ministro Nazareth con Khamenei.ir.[49]

Bajo el liderazgo del Ministro Náñez, el Ministerio de Comunicaciones e Información de Venezuela [50] es conocido por homenajear al difunto comandante de la Fuerza Qods, Qassem Soleimani. El 11 de marzo de 2023, el ministerio conmemoró el cumpleaños de Soleimani y tuiteó una cita suya: «No somos como los estadounidenses, no abandonamos a nuestros amigos». El mensaje también decía: «[Celebrando el] nacimiento de un luchador contra el imperialismo. ¡Héroe!»[51] El tuit fue publicado dos veces más por el ministerio, y cada uno fue retuiteado un promedio de 2.000 veces por los seguidores de la cuenta.[52]

En la canción «Salaam Ya Mahdi» en la feria, los niños le piden al Mahdi, la figura mesiánica chiíta, que los elija como «sus soldados» para «cumplir su promesa»

Otra importante actividad realizada en la feria fue la interpretación en español de la canción “Salaam Ya Mahdi”,[53] por niños pertenecientes a la comunidad libanesa de Venezuela. En el islam chiíta, el Mahdi – una figura mesiánica en forma de líder político y espiritual – vendrá durante los últimos tiempos para luchar contra los enemigos de los chiítas, es decir, Occidente y los sunitas, y establecer la paz y la justicia con su gobierno islámico del mundo. Según los estudiosos, estas expectativas mesiánicas chiítas son la verdadera fuerza impulsora detrás del régimen islámico de Irán, porque el poder de los ayatolás en Irán reside en la creencia popular de que pueden «contactar al Mahdi».[54]

Cantando «Salaam Yah Mahdi» en la feria (Fuente: Twitter.com/islamenvzla/status/1634978166350712832?s=20, 12 de marzo de 2023)

En octubre de 2022 fue lanzado por primera vez un video de la canción «Salaam Ya Mahdi». Quien lo lanzó, en su página de Facebook, fue Ahmad Saleh, el jeque libanés que estudió en la Universidad Mustafa en Qom y que fue el director de la feria. En ese video, los niños cantan en español y árabe, pidiéndole al Mahdi que los elija como «sus soldados» y prometiendo «cumplir su promesa».[55]

Los niños cantan: «Soy pequeño, pero sigo el camino de Karbala Mahulai. Soy pequeño, pero llevo la sangre de la Ashura Mahulai. Soy pequeño, pero he vencido, como nadie más lo hará. Labayka ya Mahdi [¡Estoy aquí, oh Mahdi!]. Soy un soldado y vengo por lealtad a luchar. Estoy aquí, oh Mahdi, por ti [he] sufrido con mis lágrimas, mi Señor. Estoy aquí, oh Mahdi. Yo Juro por mis padres que mi alma es para ti. Cuando nos veas y te veamos, prometo no defraudar mi religión; prometo seguir tu guía, Maulahi; prometo amar a Dios en mi oración. Defender… el Corán, es mi juramento».[56]

Niños cantando en el video (Fuente: Youtube.com/watch?v=rupIpiSBfJw, 21 de octubre de 2022)

Según los créditos del video, los niños son miembros del Coro de Niños y Jóvenes del Centro Cultural Iraní, y el jeque Ahmad Saleh estuvo a cargo de la adaptación al español de la canción, así como de la dirección general del video musical.

La canción es la adaptación española de la canción revolucionaria iraní «Salam Farmande»,[57] una oda chiíta al Mahdi, en la que los niños solicitan su regreso y le piden que los convierta en sus soldados. Se lanzaron varios videos de la canción en diferentes idiomas en el hemisferio occidental: en Canadá (en árabe, francés e inglés),[58] Venezuela (español y árabe) [59] y Brasil (portugués y árabe). [60] En casi todas las versiones, los niños están en formación militar, como si estuvieran listos para la batalla.

Niños cantando “Salam Farmande”, la versión farsi de la canción “Ya Mahdi”. (Fuente: Youtube.com/watch?v=unE5md_Euk8, 15 de abril de 2022)

Celda No. 14 en Colombia

La Embajada de Irán en Bogotá, Colombia, también realizó un lanzamiento de libro similar, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, del 18 de abril al 2 de mayo de 2023. La feria de Bogotá es una de las principales ferias del libro del mundo. Celda No. 14 fue promocionado durante toda la feria, en el stand de la Embajada de Irán en el pabellón internacional. El lanzamiento oficial, realizado en uno de los grandes salones de la feria, se realizó el 23 de abril.[61]

Izquierda: El stand iraní en el Pabellón Internacional de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, publicado en Instagram por la Embajada de Irán en Bogotá. (Instagram.com/p/CrOpOk6O4mA/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==, 19 de abril de 2023) Derecha: El lanzamiento del libro en la feria de Bogotá, también publicado por la embajada. (Instagram.com/p/CrZz2QeOPCc/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==, 23 de abril de 2023)

Unos días después, el 28 de abril, se realizó un lanzamiento similar en el Congreso de Colombia, ante más de 200 personalidades políticas y culturales colombianas [62]. El acto fue transmitido en vivo por varios medios de propaganda estatales iraníes, como IRNA Español,[63] HispanTV,[64] y PressTV.[65]

Lanzamiento de libro en el Congreso de Colombia (Fuente: Twitter.com/irna_es/status/1651916031785422849?s=20, 28 de abril de 2023)

Otras ceremonias de lanzamiento se realizaron el 30 de abril en la Biblioteca Nacional de Colombia [66] en Bogotá; el 4 de mayo en la Biblioteca Nacional de la ciudad de Cali [67] y el 6 de mayo en el salón de actos de la Federación de Comercio de Bucaramanga en Bucaramanga. A este último asistieron el presidente y estudiantes de la Universidad de Santander, el representante especial del gobernador de Santander y el representante del Mercosur[68].

Dos meses después del lanzamiento del libro en Caracas, Lighthouse International Publications anunció que publicaría una tercera edición [69].

El apoyo masivo al libro logrado por Irán a través de su agresiva campaña publicitaria en ferias internacionales del libro, universidades e incluso en el Congreso colombiano es motivo de gran preocupación, ya que evidencia la continua apertura de América Latina a la ideología revolucionaria.

* Emmanuel Cadieux es investigador de MEMRI.

