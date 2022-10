Hend Al-Muftah, embajadora de Qatar ante las Naciones Unidas en Ginebra, fue rechazada recientemente como presidenta de un foro de derechos humanos de la ONU luego que un informe detallado de la organización UN Watch expusiera sus opiniones racistas, antisemitas y homofóbicas que expresó en Twitter, así como también información falsa y opiniones conspirativas sobre sociedades en Occidente y liberalismo.

Según informes en los medios de comunicación qataríes, estas opiniones fueron la razón por la que se le negó el cargo.[1] El tema provocó la ira contra Occidente en Qatar, así como también una ola de apoyo y admiración por Al-Muftah y sus puntos de vista.

La cuenta Twitter de Al-Muftah fue cerrada, quizás por Twitter o a lo mejor por ella misma, pero el 30 de septiembre, 2022 abrió una nueva cuenta, en la que escribió que se estaba llevando a cabo una campaña sistemática de difamación en contra de Qatar y que, como parte de esta campaña, viejos tuits suyos habían sido sacados de contexto y publicitados con el fin de perjudicar a este país. Ella agregó que estos tuits expresaban solo su opinión personal.

En respuesta a este tema, una campaña fue lanzada en Twitter en apoyo a Al-Muftah utilizando el hashtag «Hend Al-Muftah es la adecuada para el cargo». Según el diario qatarí Al-Watan, en cuestión de días este se convirtió en el hashtag de mayor tendencia en el país, con más de 300.000 tuits publicados.[2]

El 29 de septiembre, el diario Al-Watan también publicó un artículo del periodista Hamad Hassan Al-Tamimi, quien elogió a Al-Muftah y sus posturas y afirmó que Occidente defendía la libertad de expresión solo mientras esto «sirviera a sus propios intereses». Occidente, añadió, «apoya toda postura que contravenga los valores del islam… pero silencia a todos aquellos que no expresan las ideas y valores que se les dictan».

Este informe presenta la respuesta de Hend Al-Muftah al tema y la campaña en apoyo a ella en Twitter y en los medios de comunicación de Qatar.

Al-Muftah: Existe una campaña sistemática de difamación contra Qatar, como parte del cual fueron sacados de contexto tuits pasados míos

El informe de UN Watch, publicado el 12 de septiembre, 2022 revisó los publicados en la cuenta Twitter de Al-Muftah y expuso muchos tuits antisemitas y homofóbicos. En uno, por ejemplo, ella llamó a los judíos «nuestros enemigos» y afirmó que estos invirtieron en la industria y en los medios de comunicación intentando «apoderarse del mundo». En otro tuit, afirmó que la homosexualidad iba «en contra de la naturaleza humana» y es un signo de «degeneración moral» y pidió por que «Alá maldiga» a la comunidad gay. También dirigió virulencia contra Israel, acusándolo, por ejemplo, de crear Al-Qaeda y de perpetrar masacres en contra de los palestinos.[3]

En el primer tuit de la nueva cuenta que ella abrió el día 30 de septiembre, 2022 Al-Muftah escribió en árabe e inglés: «Me complace lanzar mi cuenta oficial como representante permanente del Estado de Qatar ante las Organizaciones de las Naciones Unidas en Ginebra. Recientemente, algunos partidos aprovecharon viejos tuits míos, algunos de los cuales se remontan a más de una década y los utilizaron en contextos distintos a los que están escritos, en lo que parecía ser una campaña sistemática de difamación contra mi país.

«Yo observo aquí que estos tuits fueron publicados cuando me desempeñe como académica y luego miembro del Consejo Shura (cuerpo legislativo de Qatar) y expresaron mis opiniones personales de acuerdo con la libertad de expresión la cual le es garantizada a todos los ciudadanos por la constitución de Qatar y las cartas constitucionales del mundo. Hoy desempeño mis funciones como representante permanente del Estado de Qatar ante los organismos de la ONU en Ginebra, destacando la firme postura del Estado de Qatar sobre la justicia de la causa palestina y el apoyo del hermano pueblo palestino en obtener todos sus derechos legítimos, incluyendo la creación de su estado independiente de acuerdo a las fronteras del año 1967, con Jerusalén oriental como su capital.

«El compromiso del Estado de Qatar en proteger y salvaguardar los derechos humanos en todo el mundo, apoyando la tolerancia y el entendimiento entre los seguidores de todos los credos y religiones, creando espacios para el diálogo entre diferentes culturas y preservando los principios árabes e islámicos es un derecho inquebrantable, tal como lo demuestra su historial de logros en estas áreas durante décadas».[4]

Diarios qataríes: Al-Muftah es un modelo a seguir y fuente de orgullo para nosotros

Tal como se indicó, una campaña en apoyo a Al-Muftah en Twitter con el hashtag «Hend Al-Muftah es adecuada para el cargo» fue lanzada, como parte de la cual los usuarios, incluyendo a políticos y muchos periodistas, elogiaron a Al-Muftah y sus puntos de vista. El ex-parlamentario qatarí Nasser Hassan Dandoun Al-Kubaisi tuiteó lo siguiente: «Si la embajadora de Qatar ante la ONU en Ginebra, la hermana Hend Al-Muftah, perdiera su candidatura para convertirse en presidenta de un foro en derechos humanos de la ONU debido a sus tuits contra la degeneración moral y contra los crímenes de la ocupación israelí, tal como fue publicado en uno de los diarios de la ocupación (The Times of Israel), esa es una insignia de honor para nosotros. Los pueblos libres no negocian sobre sus normas de moral ni su religión».[5]

El periodista qatarí Jaber Al-Harmi escribió lo siguiente: «Estamos orgullosos de nuestra honorable hermana Hend Al-Muftah, siendo ella una mujer árabe y musulmana ejemplar, al igual que sus compañeras qataríes, quienes están a la vanguardia en muchas áreas. Ella posee un rico historial de defensa sobre los asuntos de su nación y sus temas de moral, lo cual es motivo de orgullo para cualquier persona libre y honorable».[6] El periodista qatarí Ebtesam Al-Sa’d tuiteó lo siguiente: «Al-Muftah perdió un cargo temporal en este mundo, pero se ganó su religión, este mundo y el próximo, sus principios y su fe. Pueda Alá compensarla con las mejores recompensas y regalos».[7]

El periodista y comentarista deportivo qatarí Khaled Muhammad Al-Qahtani compartió un informe del diario The Times of Israel que indica que Al-Muftah había sido rechazada para el cargo de la ONU debido a sus puntos de vista contra los judíos, Israel y los homosexuales y escribió: «Cuando esta es la razón para perder un cargo, no es ninguna pérdida, sino una victoria, un logro y fuente de honor y orgullo».[8]

El periodista Amal ‘Abd Al-Malik, columnista del diario qatarí Al-Sharq, tuiteó lo siguiente: «Solo aquellos inferiores se sienten ofendidos por la verdad. Aquellos que viven de acuerdo a sus principios islámicos y de moral seguirán siendo fortalecidos, apreciados y honrados por el colectivo. La Dra. Hend Al-Muftah es el mejor ejemplo de esto en una era en el que todos los principios colapsan y la moral y humanidad son muy escasas. Pueda Alá protegerla de todo daño y eleve sus palabras».[9]

Periodista qatarí: La voz de la verdad se escucha desde Qatar; Occidente silenció una voz libre que se opone a sus falsos valores

El periodista qatarí Hamad Hassan Al-Tamimi, columnista del diario Al-Watan, escribió el día 29 de septiembre bajo el titular «La voz de la verdad en la era de la mentira»: «Hoy día, cuando la verdad se mezcla con la mentira, la hipocresía es galopante, la vergüenza se ha ido y la injusticia prevalece, decir la verdad se ha convertido en una rareza, porque muchos temen decir la verdad, no sea que la paguen muy caro por decirla…

“Nos sentimos honrados de que la voz de Al-Muftah emane de nuestra tierra buena y resuene a lo largo de todo el mundo. Es la voz de una mujer que ha seguido constantemente a nuestros más justos y correctos antepasados, armada con principios y valores de moral, con ciencia y con conocimiento iluminado. La honorable Dra. Hend bint ‘Abd Al-Rahman Al-Muftah, embajadora permanente de Qatar en la sede europea de la ONU en Ginebra, pagó muy caro por sus declaraciones, su libertad de expresión y su compromiso con sus principios profundamente arraigados. Ella perdió la candidatura para encabezar el foro de derechos humanos de la ONU luego que se supiera que publicó una serie de tuits condenando las acciones de la ocupación contra el pueblo palestino y criticando el fenómeno de la homosexualidad, lo cual contraviene la naturaleza humana más normal.

“Esta decisión fue bien recibida por el pueblo qatarí, que se unió para apoyar a su patria. Ellos consideraron la reacción de la ONU ante la postura de Al-Muftah como insignia de honor y de logro muy orgulloso. En lo que respecta a nosotros qataríes estamos preocupados, no puede haber negociación sobre nuestra causa principal, ni discusión sobre lo que exige nuestra religión… Quienquiera que guarde silencio y se niegue a reconocer la verdad es un demonio silencioso. Es cierto que Al-Muftah perdió un cargo que esperábamos aumentase su historial y el de Qatar, pero ante todo se honró a sí misma y a sus principios y se ganó nuestro respeto, nuestra confianza y nuestro corazón. ¿De qué sirve ocupar cargos si no están al servicio de nuestros valores y nuestros mensajes? ¿De qué sirve un cargo si no es una plataforma para expresar nuestra esencia y nuestros valores?

“Esta decisión discriminatoria nos demostró una vez más que la democracia y la libertad de las que alarde Occidente no son más que términos vagos utilizados para servir sus reducidos intereses e imponer sus inútiles enfoques. Ellos (los occidentales) apoyan todas las posturas que contravienen los valores del islam, pero silencia a cualquier voz libre que se oponga a sus falsos principios, que contravienen los valores de toda religión y las normas de toda sociedad. Occidente silencia a todos aquellos que no expresan las ideas y valores que les dictan a ellos, pensando que pueden así callar la voz de la verdad.

«La Dra. Hend nos representó y dio voz a los honorables qataríes y árabes y de hecho logró transmitir nuestro mensaje claramente: No abandonaremos nuestra causa ni comprometeremos nuestros principios y nuestra humanidad. Estamos orgullosos de usted, Hend Al-Muftah… Usted es tan inflexible como una espada y no se desvía de sus principios… Esperamos que el mundo pueda aprender su lección…”[10]

