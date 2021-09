El caricaturista iraní Masoud Shojaei Tabtabaei, quien ha organizado dos festivales sobre el tema de caricaturas del Holocausto, habló sobre las razones detrás de las exhibiciones en una entrevista que fue transmitida por el Canal 4 de la televisión iraní el 9 de septiembre, 2021. Este dijo que los festivales fueron llevados a cabo en reacción a eventos tales como el bombardeo a Gaza y las caricaturas de Mahoma, añadiendo: «Siempre que estos atacaban, nosotros inmediatamente lanzábamos un contraataque». Tabtabaei dijo que el Holocausto es el «talón de Aquiles» de los sionistas y que los israelíes se han beneficiado del Holocausto. Este continuó diciendo que son los sionistas los que se beneficiaron por el Holocausto y que la cifra de seis millones de víctimas judías es «demasiado exagerada». Luego agregó que cualquiera que arroje dudas sobre el Holocausto es perseguido y dio ejemplos de aquellos negadores del Holocausto tales como David Irving y Roger Garoudy.

Tabtabaei explicó además que el objetivo del concurso de caricaturas sobre el Holocausto era preguntar cómo es que la libertad de expresión en Occidente no permite ni la «más pequeña de las dudas» sobre el Holocausto, cómo es que los palestinos tienen que «pagar por el Holocausto» y plantear preocupaciones sobre todos los «holocaustos contemporáneos», tales como los que se suceden en Siria, Irak o Yemen. El entrevistador le preguntó a Tabtabaei el cómo se defiende de las posibles acusaciones israelíes de que es antisemita o partidario del nazismo. A esto, Tabtabaei respondió que los sionistas se han involucrado en realizar propaganda contra los organizadores del concurso, denominándolos neonazis y antisemitas, pero porque han representado a Netanyahu como Hitler, no se les puede acusar de neonazis.

En junio del año 2020, Tabtabaei organizó una exposición de caricaturas anti-Estados Unidos en Teherán titulada «No puedo respirar», tras el asesinato de George Floyd en mayo de ese año (véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 8800 para más información). En mayo del año 2016 Masoud Shojaei Tabtabaei organizó un concurso de caricaturas sobre el Holocausto en Teherán tras la publicación de las caricaturas de Charlie Hebdo sobre el profeta Mahoma (véase el video del portal MEMRI TV No. 5472 para más información). En septiembre y agosto del 2006, la televisión iraní emitió informes del concurso de caricaturas de Tabtabaei sobre el Holocausto. En el informe de septiembre, Tabtabaei dijo que el concurso fue en respuesta a las caricaturas del profeta publicadas por el diario danés Jyllands-Posten en el año 2005 (para más información sobre el tema, véase el video del portal MEMRI TV No. 1280) y en el informe de agosto, este dijo que organizó el concurso en respuesta a la guerra en el Líbano (para más información sobre el tema, véase el video del portal MEMRI TV No. 1240).

«¿Quién se ha beneficiado de este Holocausto? De hecho, fueron los sionistas y el saqueador régimen israelí»

Masoud Shojaei Tabtabaei: «En los últimos seis meses, celebramos cuatro grandes festivales dentro de un formato internacional. El primero fue referente a Gaza, lo cual es obvio. Tomamos una postura contra los sionistas y protestamos por lo que estaba sucediendo en Gaza… se encontraba presente el tema del Holocausto, siendo este el talón de Aquiles de los sionistas.

«¿Quién se ha beneficiado de este Holocausto? De hecho, fueron los sionistas y el saqueador régimen israelí».

Entrevistador: «Lo han convertido en pretexto para presentarse como la parte oprimida…»

Masoud Shojaei Tabtabaei: «Sí, hablan sobre seis millones de judíos… Esta es una cifra demasiado exagerada».

Entrevistador: «Ni siquiera existía una comunidad judía tan grande…»

Masoud Shojaei Tabtabaei: «Para ese momento, toda la población judía en Europa lo constituían 4.5 millones de personas, entonces, ¿cómo pudieron ser asesinados seis millones? ¿Por qué cuando surge una duda sobre este tema, se legislan leyes extremadamente estrictas? Por ejemplo, la primera ley fue promulgada en Francia: una multa de 300.000 francos y al menos dos o tres años de prisión, lo que no concuerda con sus pretensiones sobre el tema de la libertad de expresión.

«En aquel entonces, por culpa de 12 dibujos ofensivos al honorable profeta del islam y muy dañinos a lo más apreciado por 1.5 billones de musulmanes, nosotros realizamos el concurso de caricaturas del Holocausto. Siempre que nos atacaban, inmediatamente lanzábamos un contra- ataque».

Entrevistador: «Así que, si dicen: ‘Tenemos libertad de ofender a su profeta, ustedes también desean tener la libertad de plantear un tema político».

Masoud Shojaei Tabtabaei: «Lo han convertido en tabú. Bien dicho. Tabú es una palabra precisa aquí».

Entrevistador: «Y dicen: Manténgase alejado de esto…»

«Si tienen razón al decir que existe libertad de expresión en Occidente, ¿cómo es que cuando surge el tema del Holocausto, ustedes tienen leyes tan estrictas y arrojan gente en prisión?»

Masoud Shojaei Tabtabaei: «Bien dicho. A uno no se le permite arrojar ni la más mínima duda sobre ello. La más mínima duda pudiera llevar a la pena más severa. David Irving se encuentra ahora en prisión. Todo lo que hizo fue dudar del Holocausto. Roger Garaudy fue torturado por ello. No hizo nada. Todo lo que hizo fue realizar un estudio y según lo investigado por él, no existían cámaras de gas.

«Cuando planteamos el tema del concurso de las caricaturas sobre el Holocausto, teníamos tres preguntas serias que hacer. Primeramente, si uno tiene razón al decir que existe la libertad de expresión en Occidente, cómo es la situación cuando se nos presenta el tema del Holocausto, ¿poseen ustedes leyes tan estrictas y arrojan gente a la cárcel? La segunda pregunta era: ¿Por qué los oprimidos palestinos tienen que pagar por el Holocausto? El tercer tema era que estábamos preocupados por todos los holocaustos que se suceden actualmente – holocaustos que se vienen sucediendo en Siria, Irak o Yemen».

Entrevistador: «Desde la perspectiva de los israelíes y de los sionistas, a uno se le puede acusar de apoyar al nazismo. Después de todo, alguien que celebra un festival del Holocausto puede ser etiquetado de partidario del sionismo. ¿Cómo se defendería uno mismo y demuestra que esto en realidad no es cierto?»

Masoud Shojaei Tabtabaei: «Los sionistas se han involucrado en realizar propaganda seria al respecto. Nos tildaron de neonazis y antisemitas y alzaron la bandera del antisemitismo. Las caricaturas que nosotros recibimos y fueron presentadas en el primer concurso – y tal situación sucedió en el segundo concurso también… Hubo muchas caricaturas: Por ejemplo, Netanyahu se para frente a un espejo y ve a Hitler. En otras palabras, en lugar de su reflejo, este lo que veía era el reflejo de Hitler. Por lo tanto, no se nos puede acusar de ser neonazis».

