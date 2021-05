El 3 de mayo, 2021 el diario árabe en la red Rai Al-Youm informó sobre la visita de ese día a Damasco, de una delegación saudita encabezada por el jefe de la Dirección General de Inteligencia de Arabia Saudita Khalid Al-Humaidan. En una reunión con el presidente sirio Bashar Al-Assad y su asesor de seguridad especial Ali Mamlouk, las partes acordaron reabrir la embajada de Arabia Saudita en Damasco como primer paso hacia la normalización de relaciones entre los dos países. También según señala el diario, la delegación saudita le informó a Assad que Arabia Saudita apoyaría el retorno de Siria a la Liga Árabe, de la que había sido suspendida en el año 2011. El diario dijo que los saudíes daban dicho paso dentro del contexto de una evaluación hecha por los propios sauditas de que es muy probable que Estados Unidos regrese al acuerdo nuclear PIDAC con Irán y revoque las sanciones impuestas.

Cabe señalar que el informe de estos acontecimientos en pleno desarrollo sigue a años de división y hostilidades entre los dos países, debido al apoyo saudita a la oposición siria.[1] Si el informe es correcto, la renovación de lazos sin duda tendrá importantes implicaciones para todo el Medio Oriente.

Según el informe del diario en la red Rai Al-Youm y según lo citado por importantes fuentes diplomáticas en Damasco, «una delegación saudita encabezada por el jefe de la Dirección General de Inteligencia Khalid Al Humaidan, visitó la capital siria el 3 de mayo, 2021 y se reunió con el presidente sirio Bashar Al-Assad y su asesor de seguridad especial Ali Mamlouk. Luego fue acordado en la reunión que después de las festividades de Eid Al Fitr el feriado que marca el final del Ramadán, que este año cae el 13 de mayo la delegación regrese para realizar otra visita».

Las fuentes declararon que las partes también acordaron la reapertura de la embajada de Arabia Saudita en Damasco «como primer paso hacia la renovación de las relaciones en todas las áreas entre los dos países» y que «la delegación saudita le informó a sus anfitriones sirios que Arabia Saudita le daba la bienvenida al retorno de Siria a la Liga Árabe y su asistencia a la próxima Cumbre de la Liga Árabe en Argelia, si es que esta se lleva a cabo».

Señalando que «este avance en las relaciones sirio-saudíes sigue tras una reunión secreta saudí-iraní celebrada en Bagdad hace unas dos semanas»,[2] el informe agregó que esto también es parte de la «enfática declaración del príncipe heredero a la corona saudita Mohammed bin Salman en un entrevista televisada, de que su país está interesado en establecer relaciones sólidas con Irán y que le desea mucha prosperidad como país vecino».[3]

«La disputa entre Arabia Saudita y Siria está centrada en la estrecha y estratégica relación Siria-Irán. Pero ahora, ante la reunión entre Arabia Saudita e Irán en Bagdad y la posibilidad de que las conversaciones de Viena conduzcan a la reactivación del acuerdo nuclear iraní y al levantamiento de las sanciones impuestas por los estadounidenses a Irán, las consideraciones de Arabia Saudita han cambiado por completo y su liderazgo ha comenzado a tomar medidas para mejorar sus relaciones con el eje Irán-Siria y normalizar las relaciones entre Teherán y Riad. Esto ayudará a sacar a Arabia Saudita de la crisis en Yemen lo antes posible», señalo la entrevista.

Según el informe, las fuentes del diario en Siria «no revelaron detalles adicionales sobre las conversaciones entre Arabia Saudita y Siria, pero dieron a entender que fueron útiles y que rompieron el hielo que caracterizó su relación». El informe añadió que las autoridades sauditas congelaron sus relaciones con la oposición siria y con el Alto Comité de Negociaciones (ACN), que representa a la oposición en el proceso político y cerraron las oficinas del ACN en Riad.[4]

Este concluyó: «Aún no se sabe si el canciller de Arabia Saudita Faisal bin Farhan, encabezará la delegación a Damasco después de las festividades de Eid Al Fitr y si supervisará el acuerdo sobre la reapertura de la embajada de Arabia Saudita en Siria o le dejará dicha tarea en manos del jefe del servicio de inteligencia saudita Khalid Al-Humaidan; algunos creen que la delegación estará encabezada por el canciller saudita Farhan».[5]

Cabe señalar que en los últimos años MEMRI ha publicado varios informes sobre la evolución de las relaciones entre los países árabes y Siria, incluyendo la relación entre Arabia Saudita y Siria. Estos incluyen informes sobre la posibilidad de que estos reanuden sus relaciones y sobre el retorno de Siria a la Liga Árabe.

Los siguientes son algunos de estos informes:

Véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1476 – Cálido encuentro entre el secretario general de la Liga Árabe y los representantes del régimen sirio sobre los márgenes de la AGNU reaviva especulación sobre el restablecimiento de Siria en la Liga Árabe Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 7892 – Oposición siria: El acercamiento árabe con Assad legitima sus crímenes y fortalece a Irán, 15 de febrero, 2019. Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 7432 – Luego del ataque perpetrado por Occidente sobre Siria, estalla aguda disputa entre Egipto que desea que Assad permanezca y Arabia Saudita que ahora quiere que se marche, 17 de abril, 2018. Véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1391 – Cambios bruscos en la política saudita sobre el tema de la crisis siria: Del reconocimiento al régimen de Assad a la voluntad de unirse en realizar una acción militar en su contra, 13 de abril, 2018. Véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1347 – Egipto se acerca al régimen de Assad: Participa abiertamente en la Feria Internacional de Damasco y negocia acuerdos de alto al fuego en Siria, 21 de septiembre, 2017. Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 6841 – Previo a la cumbre de la Liga Árabe en Jordania se producen llamadas en los países árabes para restablecer la membrecía de Siria a la Liga de Naciones árabes; escritores sirios rechazan pedidos de reintegro y afirman que Siria solo retornará si la Liga Árabe se disculpa por ello, 23 de marzo, 2017. Véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1215 – Tensión sin precedentes entre Arabia Saudita e Irán luego de ejecución del clérigo chiita Nimr Al-Nimr, 4 de enero, 2016.



[1] Véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 688 – El bando de la resistencia abandona al presidente sirio Bashar Al-Assad y a su régimen, 13 de mayo, 2011; serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 725 – Los estados árabes y del Golfo rompen silencio sobre la crisis de Siria, 17 de agosto, 2011; serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 778 – Arabia Saudita navega con cautela el conflicto con Irán en medio de la tormenta producida por la Primavera Árabe.

[2] Ft.com, 18 de abril, 2021.

[3] Al-Sharq Al-Awsat (Londres), 28 de abril, 2021.

[4] Según varios informes, los saudíes tomaron esta decisión ya en enero del año 2021, en el contexto de un desacuerdo interno entre miembros del Alto Comité de Negociaciones, aunque algunos creían que la verdadera razón por la decisión era la creciente influencia de Turquía entre la oposición siria. Al-Araby Al-Jadeed (Londres), 21 de enero, 2021; Enabbaladi.net, 24 de enero, 2021; Raialyoum.com, 2 de febrero, 2021.

[5] Raialyoum.com, 3 de mayo, 2021.

The post Diario árabe en la red ‘Rai Al-Youm’: Luego de años de división y hostilidades Arabia Saudita le informa al presidente sirio Assad que renovará lazos nuevamente first appeared on MEMRI Español.