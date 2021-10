Un artículo publicado el día 21 de agosto, 2021 por el medio de comunicación denominado Diario del pueblo del Partido Comunista de China, titulado «¡Todos pueden sentir que se está produciendo un cambio muy profundo!» destacó que China está experimentando profundas transformaciones socioeconómicas. Este subrayó la necesidad en China de ‘limpiar’ todas las formas de «caos cultural» y construir una cultura «sana» y «viril».

El artículo concluyo con lo siguiente: «Todos podemos concientizar y sentir de que se está produciendo una profunda transformación social y que esta transformación no se limita solo a las áreas del capital y el entretenimiento. Es necesario no solo destruir todos los obstáculos, sino también abordar los problemas desde su propia perspectiva y raíces arrancando lo que ya está podrido y raspar su veneno desde los huesos. Debemos limpiar la casa y hacer que entre aire fresco para hacer que nuestra sociedad sea más saludable y que todos aquellos en ella sean felices en cuerpo y mente».

A continuación se muestran extractos del artículo del diario del pueblo:[1]

‘Un retorno al espíritu revolucionario’

«… Considerando la rectificación del orden económico y las medidas anti-monopolio dictadas por el gobierno central, la multa de 18.200 millones de yuanes impuesta a la empresa Alibaba y la investigación realizada a Didi Global,[2] la gran conmemoración del centenario de la fundación del Partido Comunista chino, el camino propuesto hacia la prosperidad común y la reciente serie de acciones represivas para limpiar el desorden en la industria del entretenimiento, todos estos eventos nos dicen que China está atravesando cambios críticos y que una profunda transformación está atravesando el campo económico, el campo financiero, el campo cultural y el campo político. O puede decirse que es una revolución profunda. Esta marca un retorno de las camarillas capitalistas al bando del pueblo, una transformación del centro capital al centro enfocado hacia el pueblo.

«Es, por lo tanto, una transformación política y la población vuelve a ser el motor de esta transformación. Todos aquellos que intenten obstaculizar esta transformación enfocada en el pueblo serán abandonados. Esta profunda transformación es también un retorno a las aspiraciones de origen y la promesa del Partido Comunista chino, un retorno al enfoque centrado en el pueblo y un retorno a la esencia del socialismo.

«Esta transformación limpiará todo el polvo y los mercados de capitales ya no serán el paraíso para los capitalistas que se enriquecen de la noche a la mañana. Los mercados culturales ya no serán un paraíso para aquellos mariconcitos estrellas y las noticias y opinión pública ya no serán un frente a la adoración de la cultura occidental. Un retorno al espíritu revolucionario, un retorno al heroísmo y un retorno al valor y rectitud son rublos altamente deseados.

«Necesitamos limpiar todas las formas de caos cultural y construir una cultura vibrante, saludable, viril, valiente y orientada hacia el pueblo. Necesitamos luchar contra el caos de la manipulación de los mercados de capitales del gran capital, los monopolios basados ??en plataformas y la mala conducción del dinero para sacarles el bien, asegurando el flujo de capital a entidades comerciales reales junto a empresas de alta tecnología y fabricantes.

«La continua reestructuración de las organizaciones privadas de tutoría y de educación y el alto valor de la propiedad asociado a los distritos escolares limpiarán el caos en el sistema educativo y generarán un verdadero retorno a la accesibilidad y equidad, brindándole a la población común oportunidades y espacio para una movilidad ascendente y en positivo».

‘Estados Unidos está librando una guerra biológica, una guerra cibernética, una guerra espacial y una guerra de opinión pública en contra de China’

«En el futuro, los altos precios de la vivienda y los exorbitantes gastos médicos deben ser controlados. Las Tres Grandes Montañas en educación, la atención médica y vivienda deben ser niveladas en su totalidad. Aunque no estamos tratando de quitar del camino a los ricos para ayudar a los pobres, Necesitamos resolver prácticamente el problema de una brecha de ingresos cada vez mayor que permite que los ricos se vuelvan más ricos mientras que los pobres se empobrecen cada vez más. La prosperidad común significa permitir que los trabajadores comunes puedan disfrutar de una mayor parte en la redistribución social de las riquezas.

«Esta transformación traerá una serie de nuevos fenómenos a nuestra sociedad. Los actuales esfuerzos para reprimir el círculo del entretenimiento, la literatura y el arte, el cine y la televisión están lejos de ser lo suficientemente fuertes. Debemos utilizar todos los medios y recursos a nuestra disposición para acabar con las diversas formas de culto a las celebridades y a la cultura de los fans, acabar con las tendencias del individuo amanerado (afeminados) y del chico bonito en nuestro carácter nacional. Debemos asegurarnos de que las esferas de nuestro entretenimiento, literatura y arte, cine y televisión sean verdaderamente las correctas y las más honradas. Aquellos que trabajan en literatura y arte, en cine y televisión deben descender a las bases, permitiendo que los trabajadores comunes y aquellos ciudadanos comunes se conviertan en los protagonistas que desempeñen los roles principales en nuestra literatura y artes.

«China se enfrenta a un panorama internacional cada vez más severo y complejo, mientras que Estados Unidos amenaza a China con un empeoramiento en sus amenazas militares, disociación económica y tecnológica, ataques a nuestro sistema financiero junto al aislamiento político y diplomático. Estados Unidos libra en estos momentos una guerra biológica, una guerra cibernética, una guerra espacial y una guerra de opinión pública en contra de China e intensifica sus esfuerzos para fomentar una revolución de color movilizando una Quinta Columna dentro del territorio chino.

«Si en esta coyuntura, todavía confiamos en los magnates del capitalismo como la fuerza principal para combatir el imperialismo y la hegemonía, si continuamos poniéndole atención a las tácticas estadounidenses de ‘titty-tainment’ (entretenimiento en su más baja expresión) y si permitimos que esta generación de jóvenes pierda su dureza y masculinidad, entonces no necesitamos de un enemigo que nos ataque antes de llevarnos a la destrucción, al igual que la Unión Soviética en los días en que permitió que la nación se desintegrara, su riqueza fuese saqueada y su pueblo se hundiese en calamidades. La profunda transformación que se está produciendo en China hoy día es una respuesta directa a una situación internacional cada vez más grave y compleja y una respuesta directa a los salvajes y violentos ataques que Estados Unidos ya ha lanzado contra China.

«Todos podemos estar conscientes y sentir que una profunda transformación social se está produciendo y que no solo está limitada a las áreas del capital y el entretenimiento. No solo es necesario destruir todos los obstáculos, sino también abordar los problemas desde sus raíces, derribando lo que ya se pudrió y rasparle el veneno desde los huesos. Debemos limpiar la casa y hacer que entre aire puro para así hacer que nuestra sociedad sea más saludable y hacer que todos en nuestra sociedad sean felices en cuerpo y mente».

[1] Politics.people.com.cn/n1/2021/0829/c1001-32211523.html, 29 de agosto, 2021.

[2] Reuters.com/business/exclusive-didi-co-founder-liu-told-associates-she-plans-leave-sources-2021-09-20/, 20 de septiembre, 2021.

