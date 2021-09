Desde que el Emirato Islámico de Afganistán (la organización yihadista de los talibanes) tomó el poder en Kabul el día 15 de agosto, la violencia de los muyahidines talibanes contra los periodistas aumenta a diario. Los talibanes han amenazado y golpeado regularmente a reporteros, fotógrafos y camarógrafos de los canales de televisión. Aunque el emirato islámico le prometió al mundo que respetaría los derechos de los medios de comunicación, los derechos de la mujer y de las minorías, los informes muestran que los talibanes han secuestrado y torturado a periodistas durante las primeras cuatro semanas de gobierno de la organización yihadista en Afganistán.[1]

Mulá Khairullah Khairkhah, ex-prisionero de Guantánamo y actualmente ministro de Información y Cultura de los talibanes, le dijo a los medios de comunicación: «Ustedes son muy peligrosos, esa es nuestra definición que poseemos de los medios de comunicación» y agregó: «Ustedes son como un bolígrafo que puede convertirse en una pala y destruir cosas».[2] La actitud del gobierno Talibán hacia los medios de comunicación ha creado un clima de temor entre los periodistas, lo que ha obligado a cerrar muchas organizaciones de medios de comunicación afganos. Según un informe de ToloNews, al menos 153 organizaciones de medios de comunicación (canales de radio, prensa y de televisión) han dejado de publicar en 20 provincias de Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder.[3]

Luego que los talibanes tomaran el poder, varios periodistas fueron golpeados por los combatientes yihadistas en varias provincias. Si bien la prensa internacional se percató de las torturas a periodistas perpetradas por los talibanes en Kabul, esta violencia en otras provincias no es denunciada en lo absoluto. «El enfrentamiento de los talibanes con los periodistas ha sido preocupación para todos los reporteros desde que tomaron el control de Afganistán y de Kabul», dijo Parwiz Aminzada, subdirector de una asociación de periodistas en la provincia Parwan.[4]

A finales de agosto, el reportero de TOLOnews Ziar Yaad y su camarógrafo Baes Majidi fueron golpeados por los talibanes en la ciudad de Kabul mientras trabajaban en la realización de un informe. «Mientras filmábamos, se acercaron los talibanes y sin preguntarnos quiénes éramos… se llevaron mi teléfono móvil y la cámara de mi camarógrafo», dijo Yaad y agregó: «Mostramos nuestras insignias de reportero pero ellos vinieron y nos abofetearon y nos golpearon con sus armas».[5] El 18 de agosto, militantes talibanes agredieron a tres periodistas pertenecientes a Ariana News, Pajhwok News y al canal de televisión Khurshid TV. El reportero de Ariana News Mahmoud Naimi y el fotógrafo de Pajhwok Babrak Aminzadah fueron golpeados mientras cubrían una manifestación en la provincia de Nangarhar, mientras que el periodista del canal de televisión Khorshid TV Nawid Ahmad Kawesh fue golpeado en el aeropuerto internacional de Kabul.[6]

El 19 de agosto, se supo que los talibanes le prohibieron a Shabnam Dawran, una periodista de Radio Televisión Afganistán (RTA) del país, retornar a su trabajo. «Yo quise ir a mi trabajo, pero no me dejaron ir. Me dijeron que el régimen ha cambiado y no puedo ir a trabajar», dijo Shabnam Dawran.[7] A Khadija, otra periodista de RTA, no se le permitió ir a trabajar. «Fui a la oficina, pero no me permitieron entrar. Más tarde, a otros colegas también se les prohibió la entrada. Hablamos con nuestro nuevo director, quien ha sido designado por los talibanes», dijo Khadija y agregó: «Ha habido un cambio en los programas, ellos transmiten sus programas deseados, ahora no hay presentadoras ni periodistas mujeres.[8]

La violencia de los talibanes comenzó a llamar la atención luego que miles de mujeres afganas marcharon en contra de los talibanes el día 7 de septiembre en Kabul y combatientes armados talibanes detuvieron y torturaron a los periodistas que se dirigían a cubrir las protestas. Samiullah Mahdi, periodista y profesora de la universidad de Kabul, compartió fotografías de la reportera de Kabul News TV Imran Falzy, quien fue golpeada por los talibanes por informar sobre las manifestaciones realizadas por las mujeres[9]. Mahdi también tuiteó que al menos 14 periodistas fueron detenidos por los talibanes debido a que cubrían las manifestaciones que realizaban las mujeres en Kabul.

Fariba Qolizadeh, una periodista que expresó su apoyo al frente de la resistencia contra los talibanes liderado por Ahmad Massoud en el área del valle Panjshir, tuiteó en persa que los talibanes le confiscaron su documento de identidad y su cámara fotográfica.[10] En las demás provincias, los talibanes detuvieron y torturaron a periodistas y fotógrafos. El fotógrafo Emroo escribió lo siguiente: «En Herat pasé dos noches con Morteza Jan, él es un fotógrafo muy creativo y un hombre hospitalario. Caminamos por las calles de Charsu, Herat y otras partes de la ciudad. Los talibanes lo arrestaron porque cubría la protesta de mujeres en Herat y se encuentra en estos momentos en un centro de detención…»[11]

Durante las dos décadas de presencia estadounidense en Afganistán, aparecieron decenas de diarios, estaciones de radio y canales de televisión, alimentados en una atmósfera de libertad de prensa, derechos para la mujer y de las minorías, libertades individuales y política democrática. Una gran cantidad de periodistas jóvenes aprendieron a escribir y a hablar libremente. «El periodismo es mi profesión. Es lo que he aprendido y en lo que creo», dijo Neamat Naqdi, uno de los periodistas de Etilaatroz, un grupo de medios de comunicación conocido por sus informes en el área de investigación, quien fue golpeado y torturado por los talibanes.

A pesar de las torturas, Neamat Naqdi reafirmó lo siguiente: «Por supuesto que continuaré, aunque sea difícil. Los periodistas son ahora más necesarios que nunca en Afganistán».[12] Neamat Naqdi tuiteó una fotografía de sí mismo con las siguientes palabras: «Cinco días han pasado desde que sucedió ese horrible evento. Mis ojos y oídos fueron severamente dañados por la golpiza, ninguno de los cuales mejoró. Esto me tiene sumamente preocupado”.[13]

Khadim Karimi, editor en jefe de Etilaatroz, señaló en un tuit publicado que él y cuatro periodistas de su organización fueron detenidos por los talibanes por cubrir las protestas realizadas por las mujeres; y dos de ellos – Taqi Daryabi y Neamat Naqdi – fueron azotados severamente agregando lo siguiente: «Sus rostros estaban desgarrados. Sus espaldas y piernas están muy lastimadas. Los enviamos a un hospital».[14] Zaki Daryabi, el editor de Etilaatroz, advirtió en una entrevista: «Este es el primer incidente más serio que involucra a periodistas en Kabul y si no nos mantenemos unidos, pueden suceder cosas mucho peores».[15]

Zahra Rahimi, periodista de ToloNews, tuiteó el día 11 de septiembre: «Se están obteniendo muchas más imágenes de lo que los talibanes le hicieron a nuestro pueblo y a los periodistas en las recientes protestas».[16] Su tuit contenía una imagen del periodista afgano Habib Farzad, quien fue torturado por los talibanes y luego fotografiado por Andrew Quilty, un reportero gráfico australiano radicado en Afganistán.[17]

En otro tuit Zahra Rahimi señaló que periodistas de las agencias ToloNews, Nor TV, Keled Group, Reuters, Kabul News TV y otros se encontraban entre los 14 periodistas y fotógrafos arrestados por los talibanes por cubrir las protestas realizadas por las mujeres el día 7 de septiembre. La emisora ??alemana Deutsche Welle tuiteó lo siguiente el día 19 de agosto: «Los combatientes talibanes que persiguen a uno de nuestros periodistas asesinaron a tiros a un miembro de su familia en Afganistán e hirieron gravemente a otro. Los militantes realizaban para ese momento un cateo puerta a puerta para tratar de dar con su paradero…»[18]

Debido a un ambiente de miedo y de otras razones, decenas de medios de comunicación afganos dejaron de transmitir y publicar en las semanas posteriores a la toma del poder realizada por los talibanes. Milma Radio, una estación de radio creada en el año 2011 en la provincia de Paktika, empleaba a 35 periodistas y transmitía en 13 provincias. Esta ha dejado de transmitir. «Debido a un ambiente de trabajo inadecuado y una gran cantidad de problemas económicos, detuvimos nuestras actividades», dijo Yaqob Khan Manzoor, editor en jefe de la estación de radio, según un informe publicado por ToloNews.[19]

Masroor Lutfi, funcionario del Sindicato Nacional de Periodistas de Afganistán, resumió la situación de los medios de comunicación afganos bajo el régimen de los talibanes: «La continuación de esta tendencia ha creado preocupaciones. Instamos a las organizaciones internacionales a que tomen medidas inmediatas para confrontar este problema. De lo contrario, pronto será el fin de la libertad de prensa y de otras libertades humanas y civiles en el país».[20]

*Tufail Ahmad es miembro principal de la Iniciativa Islamismo y Contra-radicalización en MEMRI. Sus escritos pueden leerse aquí.

[1] Véase también la serie de MEMRI Informe Diario de MEMRI No. 308 – Luego de la caída de Kabul – los crímenes de los talibanes afganos tras los primeros días luego de la toma de poder, 23 de agosto, 2021; serie de MEMRI Despacho Especial No. 9533 – Atrocidades cometidas por los talibanes afganos desde la caída de Kabul, 2 de septiembre, 2021.

[2] Twitter.com/Samiullah_mahdi, 12 de septiembre, 2021.

[3] ToloNews.com (Afganistán), 13 de septiembre, 2021.

[4] ToloNews.com (Afganistán), 26 de agosto, 2021.

[5] ToloNews.com (Afganistán), 26 de agosto, 2021.

[6] Ariananews.af (Afganistán), 18 de agosto, 2021.

[7] Twitter.com/vatantoday, 19 de agosto, 2021.

[8] ToloNews.com (Afganistán), 19 de agosto, 2021.

[9] Twitter.com/Samiullah_mahdi, 7 de septiembre, 2021.

[10] Twitter.com/FaribaQolizadeh, 7 de septiembre, 2021.

[11] Twitter.com/twitter.com/EmrooPhotos, 10 de septiembre, 2021.

[12] Twitter.com/ZDaryabi, 12 de septiembre, 2021.

[13] Twitter.com/NeamatNaqdi, 13 de septiembre, 2021.

[14] Twitter.com/khadim_karimi, 8 de septiembre, 2021.

[15] Twitter.com/globalfreemedia, 10 de septiembre, 2021.

[16] Twitter.com/ZahraSRahimi, 11 de septiembre, 2021.

[17] Twitter.com/andrewquilty, 10 de septiembre, 2021.

[18] Twitter.com/dwnews, 19 de agosto de 2021.

[19] ToloNews.com (Afganistán), 13 de septiembre, 2021.

[20] ToloNews.com (Afganistán), 13 de septiembre, 2021.

The post El comienzo de la opresión a los periodistas afganos bajo el régimen de los talibanes first appeared on MEMRI Español.