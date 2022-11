Tras una investigación que duró más de ocho meses, The Indian Express, un importante diario en India, ha publicado una serie de informes que revelan un historial espantoso de abusos a los derechos de los trabajadores inmigrantes en Qatar, con muertes relacionadas al trabajo que se hacen ver como suicidios e insuficiencia cardíaca y ninguna compensación provista por el gobierno de Catar o por los empleadores.

Mihir Vasavda, el periodista que dirigió el trabajo informativo de investigación, escribió lo siguiente: «A medida que comience la Copa Mundial de fútbol en Qatar el día 20 de noviembre, 2022, todos los ojos estarán puestos en el reluciente estadio Al-Bayt con capacidad para 60.000 asientos en Doha, una maravilla arquitectónica que, en su estructura similar a una carpa al estilo nómada, le rinde homenaje al pasado y al futuro de Catar. A la sombra de la Copa Mundial de Catar estarán las historias de los trabajadores inmigrantes de India que llegaron al estado del Golfo para convertir este improbable destino situado en el desierto en un centro mundial de fútbol y que retornaron a casa con sus familias en las aldeas de los estados hindúes de Bihar hasta Punjab y Telangana, dentro de ataúdes».[1]

El periodista del diario Indian Express habló con las familias de varios trabajadores inmigrantes que murieron mientras trabajaban en Catar y descubrió que funcionarios en Catar clasificaron sus muertes como resultado de algún suicidio o insuficiencia cardíaca. Los empleadores no respondieron a las preguntas del diario hindú sobre la compensación y las condiciones en que murieron los trabajadores. Aunque existen millones de trabajadores hindúes que realizan trabajos poco calificados en todo el Medio Oriente, parece ser que las embajadas hindúes no están haciendo lo suficiente para proteger los derechos de los trabajadores inmigrantes hindúes.

El embajador hindú en Catar se negó a proveer información concreta sobre el número de muertes entre los inmigrantes hindúes que trabajan en proyectos relacionados con la Copa del Mundo. En respuesta a una consulta del diario The Indian Express, la embajada de India en Doha en el mes de mayo, 2022 declaró lo siguiente: «La información no está disponible en la embajada de India en Doha». El diario The Indian Express escribió otra consulta a la embajada de India en Doha, pero «la embajada no respondió a un cuestionario enviado por correo electrónico por The Indian Express el día martes 18 de octubre, 2022 que enumeraba a los 9 trabajadores que esta había rastreado junto a los números de pasaporte de 8 de ellos».[2]

La falta de protección brindada a los trabajadores migrantes existe a pesar de que India posee un registro completo de cada trabajador que va a laborar en Catar o a otro lugar en el Medio Oriente y los trabajadores salen de India solo después de que un médico en India certifica que dichas personas se encuentran aptos para realizar dichos trabajos. Según las estadísticas del gobierno hindú, 72.114 trabajadores se fueron a trabajar a Catar durante los tres años (2020-2022). Cientos de estos trabajadores, que suelen ser contratados alrededor de los 40 años, mueren cada año. Los informes del diario hindú revelan muchos casos en los que los trabajadores inmigrantes en Catar permanecen desprotegidos.

En sus informes Mihir Vasavda, autor principal de la investigación, observó lo siguiente: «Los trabajadores que regresaron de los proyectos de la Copa Mundial dicen que los obligaron a trabajar durante largas horas en condiciones climáticas adversas, les proveyeron con alojamiento insalubre y tuvieron que trabajar en condiciones inseguras en las obras de construcción».

Shravan Velmal, quien regresó de Qatar luego que su padre muriera de insuficiencia cardíaca mientras trabajaba en Doha, resumió la miseria de los trabajadores hindúes: «Luego de aterrizar allí, enviamos nuestros pasaportes a los empleadores. Nos despertábamos a las 3am o 4am todos los días así que podíamos empezar a trabajar a las 5 a.m., antes de que subieran las temperaturas. Normalmente, nuestro trabajo terminaba alrededor de las 6 p.m. A menudo, no teníamos la oportunidad de tomar un descanso. Los viernes solían ser nuestro día libre, pero pasamos todo el día recuperándonos, así que no se podía hacer nada más».[3]

Rajendra Prabhu Mandaloji, a quien se le prometió un salario de 2500 riales cataríes, pero al llegar a Doha solo le ofrecieron 1000 riales por el mismo trabajo en virtud de un contrato sustituto, murió, supuestamente por suicidio, pero no se le ofreció ninguna compensación.[4] En abril del año 2016, Jaleshwar Prasad, un trabajador siderúrgico, se encontraba dentro del túnel de jugadores del estadio Al-Bayt cuando murió. Dos horas más tarde, fue declarado muerto por «insuficiencia cardíaca debido a una insuficiencia respiratoria aguda».[5] Latha Bollapally de la aldea de Mendora en Telangana, cuyo esposo Madhu murió de «insuficiencia cardíaca» en noviembre del año 2021 mientras trabajaba en Catar, dijo que no recibió ningún tipo de compensación.[6] Ashique, cuyo padre Abdul Majid murió en julio del año 2020, dijo: «Recibimos dos meses de salarios pendientes. Sin compensación alguna».[7]

En una entrevista con el diario, Bheem Reddy Mandha, presidente del Emigrants Welfare Forum, vinculó la muerte de los trabajadores inmigrantes con las obras de construcción del estadio de la Copa del Mundo y dijo lo siguiente: «Todo tiene relación. Antes de partir (para Catar), la persona se encuentra sana. Luego de ir allí, la gente, incluyendo a personas menores de 40 años, se mueren, muchos debido a paros cardíacos. Es un tema bastante serio».[8]

El informe investigativo realizado por el diario hindú descubrió que el Comité supremo para la entrega y legado, la organización del gobierno de Catar encargada de organizar la Copa del Mundo, reconoció tan solo 40 muertes de trabajadores inmigrantes en todo el mundo, pero «clasificó solo 3 como relacionadas al trabajo realizado».[9] Al Comité supremo de entrega y legado se le preguntó sobre el proceso que siguió para registrar la muerte de un trabajador inmigrante y las estadísticas relacionadas, pero el comité «no respondió al tema de la compensación y si la causa de estas muertes sería analizada».[10]

En un editorial, titulado «Muerte de un trabajador: las muertes en Catar deberían impulsar una reorientación de la política pública en beneficio de los trabajadores inmigrantes», mientras urge a las embajadas hindúes a «otorgarle prioridad a las preocupaciones de los trabajadores inmigrantes», el diario The Indian Express señaló lo siguiente: «En noviembre, mientras fanáticos de todo el mundo llegan a Qatar para ver posiblemente el mayor espectáculo de fútbol del mundo en ocho estadios de última generación, es muy probable que muy pocos recuerden a los miles de trabajadores, un gran número de ellos de India, quienes construyeron estos estadios y pagaron muy caro por ello”.[11]

