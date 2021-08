El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista y Yihad de MEMRI (PSATY). Para información sobre como suscribirse al PSATY, pulse aquí.

El 26 de agosto, 2021 los medios de comunicación pro-EIIS compartieron publicados en los que pedían a sus partidarios participar en una «campaña mediática urgente» destinada a promover los ataques perpetrados contra el aeropuerto de Kabul, reivindicado por el Estado Islámico (EIIS), que tuvo como objetivo al personal militar estadounidenses y afgano.

«Instamos a nuestros seguidores a lanzar ahora una campaña mediática urgente que tenga como objetivo promover noticias, fotografías y reacciones al gran ataque martirio que hizo trizas las ilusiones de quienes sueñan con la paz y que destrozaron los cuerpos de los cruzados, junto a los de los apóstatas en Kabul», lean una publicación compartida por Al-Adiyat, una fundación de medios de comunicación pro-EIIS en la aplicación Telegram.[1]

Al-Adiyat también dio a conocer un póster virtual que mostraba a un soldado estadounidense herido gritando mientras recibía asistencia médica de otro soldado. El póster incluyó el extracto de un discurso del asesinado fundador del EIIS Mus’ab Al-Zarqawi, quien dijo: «La cabeza de los Estados Unidos ha sido restregada contra la arena y aplastada por nuestros héroes hasta que su legendaria reputación se convirtiese en ilusión». El póster también incluyó un texto en la parte inferior destacando que «60 estadounidenses, junto a sus colaboradores, fueron asesinados y otros 100 resultaron heridos en un ataque martirio llevado a cabo por el Estado Islámico cerca del aeropuerto de Kabul».

Un canal pro-EIIS en la aplicación Telegram, The Course Of 2021 Events/El curso de los eventos del 2021, compartió una publicación celebrando el ataque. «La historia escribirá que la última patada que recibió Estados Unidos antes de salir de Afganistán fue del grupo musulmán (es decir, el EIIS). Aquí se encuentra Estados Unidos reconociendo que cuatro infantes de marina murieron y otros tres resultaron heridos. La historia le dará una bofetada a los talibanes, quienes se convirtieron en protectores de los Estados Unidos, sus soldados, ciudadanos y espías. ¿Qué humillación es peor que esta, musulmanes?» preguntó el publicado y lanzó una amenaza: «Sepan que este no es el final de la historia, vendrán más, con el permiso de Alá. Esto fue solo un saludo. Solo esperen por ello».[2]

Hamza Al-Muhajir, partidario del EIIS, publicó una fotografía que muestra al atacante suicida del EIIS Abdul Al-Rahaman Al-Lorgani, quien llevó a cabo el ataque realizando el gesto de «fahid«.[3] En su comentario acerca de la fotografía, Al-Muhajir insinuó que el atacante suicida es el verdadero feligrés, a quien el profeta Mahoma describió una vez como el que adora a Alá y cree en Su unidad.[4]

Mientras tanto, partidarios de Al-Qaeda tenían una visión diferente del ataque. Inesperadamente, el destacado partidario de Al-Qaeda Warith Al-Qassam, compartió un publicado en la aplicación Telegram celebrando el ataque del EIIS y criticando a quienes no lo están haciendo. «No nos gusta involucrarnos en discusiones. Sin embargo, no escribimos para complacer a nadie. ¡¡Oh, Alá, algunas almas enfermas se abstienen de celebrar la muerte de los estadounidenses!!»

Este añadió que independientemente de quién llevó a cabo la operación o si tendrá graves consecuencias para los talibanes, uno debe celebrar el asesinato de soldados estadounidenses.

«Independientemente de las implicaciones negativas de este ataque para el Emirato Islámico de Afganistán, si es que las hay – y no creemos que las haya – o incluso las implicaciones positivas para los cristianos, la noticia sobre la caída de 27 soldados estadounidenses es una noticia alegre, así hayan sido asesinados por China y ciertamente si fueron asesinados a manos de los musulmanes».

Este elaboró: «Aquellos que celebraron y apoyaron los ataques de Hamás respaldados por Irán contra los judíos con el pretexto de que fueron llevados a cabo por musulmanes, deberían sentir alegría por el ataque llevado a cabo por el seguidor del estado de la ilusión (es decir, el EIIS)».[5]

Sin embargo, el canal en la aplicación Telegram pro-Al-Qaeda Naqil condenó el ataque en un publicado, acusando al EIIS de ser un agente de los «servicios de inteligencia internacionales» y advirtiendo que el Emirato Islámico de Afganistán de los talibanes llevará al EIIS ante la justicia. «El Emirato Islámico de Afganistán, los talibanes, les perseguirán. No existe otra opción que aplastarlos, así que no estén demasiado felices y traten de irse con sus amos en sus aviones antes de que finalice el proceso de evacuación», dijo el canal Telegram, que concluyó el publicado con un hashtag que leía lo siguiente: «Talibanes prevalecen».[6]

Clérigos yihadistas en Siria también tenían su propia opinión. El clérigo en Idlib Abu Yehya Al-Shami escribió un publicado en la aplicación Telegram minimizando el ataque, diciendo que es un «evento común durante tiempos excepcionales cuando todos están preocupados por la transición del poder y la estabilidad no está asegurada del todo». Este añadió: «De todos modos, los talibanes tienen muchos desafíos por delante, incluyendo los económicos y de seguridad. Nosotros le pedimos a Alá que les conceda el éxito».[7]

El clérigo yihadista saudita radicado en Siria Abdullah Al-Muhaysini condenó al EIIS, acusándolo de ser «los Jawarij de hoy día», es decir, renegados. «luego de su silencio durante los años de ocupación, los seguidores de Daesh llevan a cabo una explosión en Kabul asesinando a estadounidenses quienes se están retirando, junto a decenas de civiles, tal como lo hicieron en Siria», este dijo, acusando al EIIS de colaborar con Occidente.[8]

