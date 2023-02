Escritor pakistaní S.A. Zahid: ‘El terrorismo tiene sus raíces en India e Israel; Estos países promueven indirectamente el terrorismo’; ‘India le provee todo tipo de ayuda a los terroristas en Pakistán’

En un artículo reciente, el escritor pakistaní S.A. Zahid culpó a India e Israel por el continuo terrorismo yihadista que sucede en Pakistán y acusó a los dos países de ser «los peores enemigos» de los musulmanes. El artículo titulaba «¿Quiénes promueven el terrorismo en Pakistán?» y publicado por el portal en urdu de Geo TV.

El artículo de Zahid siguió tras al asesinato de dos funcionarios del Servicio Interno de Inteligencia (SII) del ejército paquistaní en la ciudad de Janewal, provincia de Punjab perpetrado el día 3 de enero del 2023. Los funcionarios eran Naveed Sadiq, director de la unidad local del SII y Nasir Abbas, inspector. La pérdida fue tan importante que el director general del SII, el teniente general Nadim Ahmed Anjum, se unió a sus rezos fúnebres.

En el artículo Zahid afirma lo siguiente: «India e Israel entrenan a terroristas y les brindan todo tipo de facilidades, incluyendo asistencia financiera. Estos dos países juntos crean disturbios en las áreas respectivas a través de declaraciones y acciones provocativas y luego toman medidas unilaterales y crueles contra los que exigen sus derechos y alzan la voz…»

Lo siguiente son extractos del artículo, traducido del urdu:

«Indudablemente, India e Israel encabezan la lista de los peores enemigos de los musulmanes: India ha ocupado Cachemira por la fuerza durante las últimas 7 décadas»

«Es un hecho concreto que el terrorismo tiene sus raíces en la India e Israel. Estos países están promoviendo indirectamente el terrorismo. Estos entrenan a los terroristas y les proveen con todo tipo de facilidades, incluyendo asistencia financiera. Estos dos países juntos crean disturbios en las áreas respectivas a través de actos de provocación, declaraciones y acciones para luego emprender acciones unilaterales y crueles contra quienes reclaman sus derechos y alzan la voz en contra de instigación y opresión.

“Indudablemente, India e Israel encabezan la lista de los peores enemigos de los musulmanes. India ha ocupado Cachemira por la fuerza durante las últimas 7 décadas. Los residentes, quienes son musulmanes, han sido rehenes a punta de pistola durante mucho tiempo. Todo el valle se ha convertido en una prisión abierta y quienes alzaron la voz por su derecho a la autodeterminación, incluyendo a importantes líderes cachemires, han sido encarcelados.

«Entre ellos Yasin Malik y algunos otros líderes inocentes encarcelados están gravemente enfermos y sus vidas corren peligro. La dignidad de las mujeres es insegura. Las vidas de los más chicos, ancianos y especialmente los jóvenes están siempre en peligro. Miles de cachemires han sido asesinados. Los matones del ejército de India andan por ahí e intimidan al pueblo a voluntad.

«Al abolir el estatus especial de Cachemira bajo un plan bien pensado, millones de hindúes no-cachemires se están asentando en la Cachemira ocupada con privilegios. El genocidio de los cachemires musulmanes y el poblamiento del área al traer a aquellos no-cachemires tienen el objetivo de convertir a los cachemires en un grupo minoritario.

“Los cachemires claman y le preguntan al mundo si las leyes de las Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales en materia de derechos humanos y del derecho a la autodeterminación han sido modificadas, ¿se ha convertido en delito alzar la voz por sus derechos? Si no, entonces ¿por qué el mundo está callado ante esta acción atroz de India, que aplasta bajo sus pies a quienes exigen derechos humanos y el derecho a la libre determinación en la Cachemira ocupada? ¿Qué es este silencio criminal sino el apoyo al opresor y la hipocresía abierta de los líderes que promueven los derechos humanos?»

“Israel e India son unos tiranos y terroristas; existe la necesidad urgente de realizar acciones concretas en su contra y no solo declaraciones de condena”

“India brinda todo tipo de ayuda a los terroristas en Pakistán a fin de cumplir con sus nefastas ambiciones. Al respecto, existe un expediente presentado por Pakistán en la oficina de las Naciones Unidas en el que se registran todos los detalles con evidencias y pruebas, pero lamentablemente, las Naciones Unidas no han tomado medidas concretas contra India y es por ello que India todavía está tratando de propagar el terrorismo en Pakistán.

«Aquellos que vienen por la causa del terrorismo en Pakistán están entrenados formalmente y se encuentran muy familiarizados con los objetivos. India les provee información, dinero, armas, municiones e instalaciones. Los terroristas provienen de Afganistán y cometen actos que cuentan con el apoyo de India. Existe alguien en Afganistán, que les provee facilidades residenciales y lugares para esconderse. Es responsabilidad del gobierno talibán encontrar a estos facilitadores y acabar con ellos.

“No tiene caso que los Estados Unidos, otras potencias internacionales y el gobierno talibán emitan declaraciones de condena; en hacer tal cosa, no puede acabar con el terrorismo en la región, especialmente en Pakistán. Hace dos días, el 4 de enero del 2023, dos funcionarios de una institución sensible fueron martirizados cerca de Janewal. Este es un grave incidente de terrorismo que entristece a toda la nación. Pueda Alá elevar las filas de estos dos mártires y concederle paciencia a sus sobrevivientes. No importa cuánto condenen este triste incidente, no es suficiente. Pero los sentimientos de la nación no pueden ser derrotados con incidentes y esfuerzos tan atroces, ni la determinación de las instituciones contra los terroristas puede ser quebrantada.

«DG ISI (el director general del Servicio interno de inteligencia), al participar en el funeral de estos mártires, ha enviado el mensaje de que las instituciones siempre están dispuestas y listas para sacrificar sus vidas por el bien de la nación y el país y el máximo liderazgo del ejército paquistaní está de parte de sus valientes soldados. Como nación, somos una y lo seguiremos siendo y no nos sentaremos en paz hasta que sea eliminado el último terrorista.

«Se espera que las investigaciones de este trágico incidente se lleven a cabo con alta rapidez y que aquellos involucrados no escapen de las garras de la ley. Mi opinión personal es que los vínculos de aquellos involucrados en este incidente se encontrarán conectados a India porque India es partidario y refugio de terroristas. En los últimos días, el ministro de seguridad nacional de Israel Alor Tamrin Gower, quien pertenece al grupo de extrema derecha, visitó por la fuerza la mezquita Al-Aqsa incitando al hostigamiento.

“El martes pasado 3 de enero, 2023 el ministro Gower hizo un intento satánico de herir los sentimientos de los musulmanes al propagar agitación en el área y deshonrar el suelo de la tierra santa con esta visita. Los musulmanes de Pakistán y los países árabes y el mundo han condenado enérgicamente esta visita. El grupo militante de Palestina, Hamás, ha calificado de crimen este acto satánico. China y los Emiratos Árabes Unidos han exigido una reunión urgente del Consejo de Seguridad sobre esta visita… Israel e India son unos tiranos y terroristas; existe una necesidad urgente de acciones concretas contra ellos, no solo declaraciones de condena y para ello, todos los países musulmanes deben actuar juntos; esta es la única manera de terminar con la opresión y con el terrorismo”.

Fuente: Urdu.Geo.tv (Pakistán), 6 de enero, 2023.

