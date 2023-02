Clérigo islámico hindú Shabbir Ahmed Siddiqui: Cualquiera que le permita a la mujer participar en elecciones se está ‘revelando en contra del islam’

Hablando en la ciudad india de Ahmedabad, el clérigo islámico hindú Shabbir Ahmed Siddiqui, siendo este el imam de Jama Masjid en Ahmedabad, dijo que “cualquiera que haga que la mujer musulmana participe en elecciones se está rebelando en contra del islam… Esto debilitará nuestra religión». Siddiqui argumentó que se debería prohibir a las mujeres participar en las elecciones por los mismos motivos que se les prohíbe asistir a las mezquitas.[1] Siddiqui realizo los comentarios en una entrevista que fue subida al canal YouTube del diario The Indian Express.[2]

Al menos la mitad de los escaños en los órganos cívicos de la mayoría de los estados hindúes están reservados para la mujer, lo que conlleva a que muchas mujeres musulmanas sean elegidas como concejalas en los órganos municipales y consejos de gobierno local en las áreas rurales.[3] La opinión del clérigo puede afectar negativamente a los musulmanes menos educados de India, en particular a aquellos de las zonas rurales.

Lo siguiente son extractos de su entrevista, traducidos del urdu:

A la mujer musulmana «se le impidió venir a la mezquita porque ellas tienen un lugar bastante particular en el islam… Cualquiera que haga participar a la mujer musulmana en procesos electorales se está rebelando en contra del islam»

«Ya que ustedes hablan sobre el islam, déjenme decirles algo. Ustedes acaban de ver el ofrecimiento de namaz (los cinco rezos diarios obligatorios en el islam). ¿Vieron ustedes a alguna mujer? No hay nada más importante que el namaz en el islam. Si se le permitiera a las mujeres en el islam a que estén a la vista de todos, no se les hubiera prohibido la entrada a la mezquita. A la mujer musulmana se le impidió venir a la mezquita porque las mujeres tienen un lugar muy particular en el islam. Por lo tanto, cualquiera que haga que estas mujeres musulmanas participen en elecciones se está rebelando en contra del islam. Este acto de ellos es en contra del islam. ¿Es que no quedan hombres, por lo que ahora traen mujeres? Esto debilitará nuestra religión. Se produjo una algarabía cuando surgió el tema del hiyab en el estado de Karnataka, al sur de India.

“Obviamente, si hacen que sus mujeres sean miembros de las asambleas legislativas y concejalas o esto y lo otro, sin ningún tipo de compulsión, ¿qué sucederá? No podremos defender el hiyab y no podremos plantear este tema ante el gobierno. Porque el gobierno diría que sus mujeres están entrando en las asambleas, en el parlamento, se les ve sentadas en las juntas municipales. Estas pronuncian discursos y apelan ante la gente desde el escenario para que voten por ellas…»

«Para participar en las elecciones, las mujeres musulmanas tendrían que visitar las casas de los votantes, ya sean hindúes, musulmanes o lo que sea»

“Para participar en elecciones, la mujer musulmana tendría que ir y visitar las casas de los votantes, ya sean hindúes, musulmanes o lo que sea. Y la voz de una mujer también es un velo en el islam. Por eso yo me opongo firmemente a ello. Si uno desea participar en elecciones y hay hombres, entonces déjenlos participar cuando no exista compulsión. Sí, si hubiese una ley en nuestro país en la que solo las mujeres pueden participar en una elección desde un asiento, entonces eso sería compulsión y uno pudiera decir que es obligatorio y la mujer musulmana pudiera presentarse a las elecciones, pero no existe compulsión aquí.

«Yo he notado que en las elecciones cívicas en Delhi también están haciendo que más mujeres jóvenes participen contiendas electorales. Y ahora mi opinión es que su objetivo es que hoy las mujeres ejerzan más influencia. Si uno controla a la mujer, toda la familia estará automáticamente bajo control; yo no puedo visualizar otra razón que esta».

[1] Youtube.com/watch?v=84cHn9Uy-_g, 4 de diciembre, 2022.

[2] En el islam, a las mujeres generalmente se les permite ingresar a las mezquitas, pero generalmente rezan en casa y cuando rezan en una mezquita, lo hacen en un área separada de donde rezan los hombres. En la práctica, las mujeres generalmente no ingresan a las mezquitas en India.

[3] A estos se les llama panchayati raj («consejo de los cinco funcionarios»)

