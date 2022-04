Gabriel Issa, ex-embajador del Líbano en los Estados Unidos, dijo en una entrevista publicada el día 14 de abril del presente año 2022 en el canal de televisión libanes OTV que no solo apoya la presencia de armas de Hezbolá en la frontera del Líbano, sino que incluso apoya incrementar el arsenal de Hezbolá en decenas de veces más porque estas protegen al pueblo libanés. Este dijo que es hipócrita por parte de los Estados Unidos «quejarse» y pedir la disolución de Hezbolá y otras milicias libanesas porque la actual situación en el Líbano es obra de Estados Unidos. Este explicó que el tema de las armas de las milicias se resolverá cuando se resuelvan los problemas regionales y señaló que el Líbano enfrenta muchísimos otros problemas. Además, Issa dijo que al presionar al Líbano sobre el tema de las armas de Hezbolá, Estados Unidos está tratando de empujar al Líbano hacia una guerra civil. Además, Issa dijo que Estados Unidos les dijo a los libaneses de manera amenazante que no debían contribuir a la reconstrucción de Siria luego de finalizada la guerra civil siria, a pesar de que el Líbano se vio más afectado por la guerra que cualquier otro país. Issa, aliado de Aoun, fue nombrado embajador en los Estados Unidos en julio del 2017 y presentó su carta de credenciales al presidente Trump en el mes de enero, 2018.

Para ver el video de Gabriel Issa en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«No solo mantenerlas – yo apoyo incrementar su arsenal decenas de veces más»

Gabriel Issa: «Personalmente, apoyo las armas de la resistencia en la frontera – y no dentro del Líbano ni al otro lado de la frontera. En la frontera estas armas nos protegen a todos. Pero de lo que hablo es quién estuvo detrás de todo esto…»

Entrevistador: «¿Así que usted está a favor de que Hezbolá mantenga para si las armas de la resistencia?»

Issa: «No solo mantenerlas. Yo apoyo incrementar su arsenal decenas de veces más. Yo me enfrenté a altos funcionarios estadounidenses que vinieron a hablar conmigo. Les dije: ‘Ustedes permitieron todo esto’. Dijeron que eran los sirios y no ellos. Así que dije: ‘ustedes permitieron que Siria invadiera el Líbano’. Lo mismo sucedió con el Acuerdo Taif. Yo les dije: ‘Ustedes nos impusieron el sistema de gobierno del Acuerdo Taif’. Su respuesta fue la siguiente: ‘Fueron los saudíes y no nosotros’. Los estadounidenses siempre niegan su responsabilidad. Dicen que no permitieron que Siria invadiera el Líbano, de que no permitieron que Arabia Saudita nos impusiera el Acuerdo Taif… Todos los estadounidenses que dicen hoy día de que no tenemos derecho a hacer esto – ellos mismos formaron una milicia e inventaron el concepto de una milicia y de un mini-estado dentro de un estado. No solo inventaron esta noción, sino que nos la han impuesto durante muchos años y ahora ¿Se quejan por la existencia de las milicias Hezbolá? Ustedes poseen los mismos antecedentes. Ustedes dijeron que defendían al Líbano y Hezbolá también dice que defiende al Líbano. Los estadounidenses no poseen derecho alguno. Bien, entonces hay armas que no están en manos del ejército libanés. Cierto, existe un problema y este se resolverá cuando se resuelvan los problemas regionales. Pero hoy día, en las elecciones, todo lo que se escucha es gente que sugiere quitarle las armas a la resistencia, como si esto fuese el único problema».

Entrevistador: «También cabe mencionar que nadie habla sobre las armas de los palestinos en los campos de refugiados».

«Se nos impidió totalmente hacer esto – yo no digo que aceptáramos tal cosa, pero este fue el lenguaje que utilizaron con nosotros»

Issa: «Absolutamente. Nosotros hablamos sobre cuando comenzaron los mini-estados dentro del estado y de cuando el ejército libanés vino a restaurar su control de este suelo libanes, todos se opusieron. Hoy, los estadounidenses nos incitan a enviar al ejército libanés a quitarle las armas a la resistencia. ¿Qué quiere decir todo eso? De que nos quieren llevar empujados hacia una guerra civil. Eso es a lo que yo me opongo.

[…]

«Los estadounidenses nos presionaron respecto a muchos temas. Por ejemplo, nos presionaron respecto a nuestros tratos con Siria. Directamente nos informaron sobre esto en un tono amenazante. Yo me encontraba en la reunión cuando dijeron: ‘No se atreva usted a contribuir en la reconstrucción de Siria. Este es el idioma que utilizaron. Nos amenazaron con imponernos sanciones. Se prohibió que el Líbano ayude en esta reconstrucción, a pesar de que era una oportunidad para los libaneses. Pagamos muy caro por esa guerra que otros países, considerando el tamaño del Líbano, su economía y su población nos impusieron. Fuimos el país más afectado por esa guerra, así que al menos, cuando comience la reconstrucción, compensemos algo de eso – no estoy hablando de beneficiarnos de ello, pero al menos algo de compensación en algunas de nuestras pérdidas – No. Se nos impidió totalmente hacer esto. No digo que lo aceptemos, pero este fue el idioma que utilizaron con nosotros – y no solo conmigo. Funcionarios mayores que yo también estaban presentes y el principal estadounidense a cargo de la cartera siria les dijo directamente: ‘Vine a decirles que tienen prohibido participar en la reconstrucción de Siria’. Durante la discusión, dijimos: ‘¿Por qué? Tenemos derecho a hacer esto. Pero él dijo: ‘Yo no vine a negociar con ustedes. Vine a informarles. Este fue el lenguaje que utilizó».

The post Ex-embajador libanés en los Estados Unidos Gabriel Issa: Yo apoyo el incremento del arsenal de Hezbolá “decenas de veces más” junto a su presencia en la frontera; la exigencia estadounidense de desarmar a Hezbolá nos llevará hacia una guerra civil first appeared on MEMRI Español.