En el mes de marzo del presente año 2022, el Ministerio del Interior de India emitió una notificación prohibiendo a la organización Fundación de Investigación Islámica (FII), creada por el predicador radical hindú Zakir Naik, quien ahora se encuentra exiliado en Malasia. El nombre de Zakir Naik ha emergido en los últimos años en investigaciones realizadas por jóvenes hindúes y bangladesíes radicalizados por grupos yihadistas tales como el Estado Islámico (EIIS) y Al-Qaeda. La prohibición del gobierno hindú es una extensión de una prohibición existente a la FII por otros cinco años.

Zakir Naik, junto a muchos otros líderes islamistas en Occidente, también está al frente de un esfuerzo islamista global en Noruega con el propósito de construir un Centro Islámico Dawah multipropósito en ese país.[1] Dawah, o proselitismo, es el acto de invitar a los no-musulmánes a aceptar el islam. En el pasado, Zakir Naik describió a los líderes occidentales con palabras extremas, diciendo que el entonces presidente de los Estados Unidos George W. Bush, llevó a cabo las acciones ocurridas el 11-S.[2] En el 2010, a Naik se le prohibió el ingreso al Reino Unido y a Canadá.[3]

Dos informes recientes publicados en inglés, uno el 31 de marzo, 2022 y el otro el 1 de abril, de la escritora hindú Vicky Nanjappa explican la radicalización de los jóvenes musulmanes que imparte Zakir Naik y su organización no-gubernamental el instituto Fundación de Investigación Islámica (FII) en Mumbai, el cual ahora tiene prohibido funcionar dentro del país.

Lo siguiente son extractos del informe de Nanjappa publicado el 31 de marzo[4]

«El nombre del fugitivo Zakir Naik quien se encuentra en Malasia ha sido tomado varias veces en el pasado por elementos radicales»

«La organización del predicador islámico radical Zakir Naik, la Fundación de Investigación Islámica (FII), ha sido prohibida por cargos de radicalizar a la juventud musulmana. En una notificación esta declaró a la FII de ser una asociación ilegal y la prohibió durante cinco años. El ministerio del interior dijo que los discursos de Naik eran de naturaleza objetable y que este elogió a terroristas conocidos además de afirmar que todo musulmán debería ser terrorista.

“La notificación también dijo que Zakir Naik ha estado promoviendo la conversión forzosa de jóvenes al islam. Este también ha justificado los atentados suicidas y ha hecho comentarios objetables en contra de los hindúes y los dioses hindúes. El notorio predicador radical ha sido figura central en todos aquellos que el Estado Islámico [EIIS] recluto en India. Al fugitivo quien se encuentra en Malasia, elementos radicales le han tomado su nombre varias veces en el pasado. Sin embargo, ha sostenido que no tiene nada que ver con estos incidentes y que India se ha propuesto a realizar una caza de brujas contra su persona.

“En el caso del Estado Islámico en Kerala (es decir, el reclutamiento de jóvenes del estado de Kerala, al sur de India, por parte del EIIS), su nombre también ha sido tomado en el pasado. Las redadas llevadas a cabo el domingo (fecha poco clara, tal vez el 27 de marzo) están relacionadas al mismo caso y la ANI (Agencia Nacional de Investigación de India) se enteró de que los miembros de este módulo estaban en el mismo grupo de redes sociales que los terroristas que llevaron a cabo los atentados de Sri Lanka. La ANI, sin embargo ha dicho que no encontró un vínculo directo entre el módulo de Kerala y el de Sri Lanka.

“El año pasado, 2021 la ANI arrestó a Nashidul Hamzafar, un estudiante de administración de 26 años de edad oriundo de Wayanad en Kerala. Este fue el primer recluta del EIIS de Kerala en ser deportado de Afganistán. Durante su interrogatorio, este detalla el papel que jugaron los predicadores islámicos tales como Naik y qué tipo de influencia tuvieron sobre él, lo que finalmente lo llevó a unirse al EIIS. Hamzafar dice que no se sintió atraído en lo absoluto por la ideología del EIIS. «A mí me pareció que eran demasiado brutales y los atuendo solo me asustaron», dice. «Mi ambición era continuar mi educación y encontrar un buen empleo en Dubái».

«Mucho cambió cuando uno de sus amigos, Shihas, le envió un segmento de audio en referencia al Estado Islámico. ‘Mi percepción hacia el grupo cambió. Entonces comencé a escuchar audios de Zakir Naik y Noman Ali Khan, entre otros. Sus discursos me inspiraron y mi enfoque hacia la vida cambió’».

«Aquellos semejantes a Zakir Naik a través de su Fundación de Investigación Islámica y la Fundación educativa para la paz en Kerala (FEP) han jugado un papel muy importante en la radicalización de la juventud en Kerala»

«Según sus declaraciones, queda claro que personas como Zakir Naik a través de su Fundación de Investigación Islámica y la Fundación educativa para la paz (FEP) en Kerala han jugado un papel muy importante en la radicalización de la juventud en Kerala.

«Recientemente, un tribunal en Mumbai presentó cargos contra Arshi Qureshi. El caso tiene relación al adoctrinamiento de Ashfak Majid y sus asociados en la ideología yihadista extrema por parte de un grupo de jóvenes con ideas afines del distrito de Kasaragod en Kerala. También se afirmó que algunos miembros de la ONG dirigida por Zakir Naik, la Fundación de Investigación Islámica también participaron en el proceso de radicalización. Se alegó además que estas personas motivaron a los jóvenes a unirse al Estado Islámico. Naik afirmó repetidamente que está siendo atacado debido a su religión. Sin embargo, un funcionario de la ANI dice que esto fue malinterpretado y que la agencia lo está atacando por actos de terrorismo.

«En una respuesta a la agencia Interpol, la ANI dijo que este está siendo investigado por financiar a sospechosos de terrorismo. La ANI también señaló que le envió citaciones a Naik en repetidas ocasiones, pero este no se ha presentado ni una sola vez ante la agencia. La ANI también dijo que su pasaporte había sido revocado. Además, la ANI también dijo que la Fundación de Investigación Islámica incluida en la ONG de Naik fue prohibida por el gobierno y el tribunal confirmó lo mismo. Este financió a algunos sospechosos de terrorismo a través de su ONG y por ende, necesita ser cuestionada en esa especial conexión, la ANI también se lo comentó a la Interpol».

Lo siguiente son extractos del informe de Nanjappa publicado el 1 de abril:[5]

«Los cuerpos policiales en India tuvieron 5700 conversiones bajo la lupa y se creía que casi 1000 de estas conversiones fueron realizadas por el FII de Naik»

«Una denuncia fue presentada por un tal Ebin Jacob de Kerala, quien alegó que su hermana se había convertido. La dama en cuestión nació como Merrin. Sin embargo, después de su matrimonio, la llevaron a conocer al ayudante de Naik, Arshi Qureshi. Ella de hecho se convirtió y su nombre le fue cambiado a Mirriam.

«Fuentes de la agencia de investigación le dijeron a OneIndia que se enteraron de que se pagarían 50.000 rupias (alrededor de $650) en efectivo a aquellos que se conviertan al islam. Nosotros creemos de que se trató de conversiones forzadas, lo cual va en contra de la ley. Además, la ley de conversiones no permite beneficios monetarios’, dijeron las fuentes.

«Naik aprovechó la situación en Kerala y se sumó a la ya existente amenaza de conversiones al islam. En el año 2016, dos de los ayudantes de Naik fueron arrestados y revelaron en detalle sobre esta estafa de convertir a jóvenes cristianos e hindúes al islam. En ese momento, los cuerpos policiales tuvieron 5.700 conversiones bajo el escáner y se creía que casi 1.000 de ellas fueron realizadas por la FII de Naik…»

