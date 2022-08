En un artículo publicado el día 26 de agosto del presente año 2022 en el diario libanés pro-Hezbolá Al-Akhbar, el editor del diario Ibrahim Al-Amin, da a conocer las declaraciones hechas por un alto “comandante yihadista” quien milita en Hezbolá. Al-Amin describe a este comandante como miembro de la generación fundadora de la organización que ha trabajado con todos los líderes de Hezbolá desde sus propios inicios y es figura clave en la realización de evaluaciones y preparación para la próxima guerra con Israel. En el artículo, el comandante profiere numerosas amenazas sobre el destino de Israel en la próxima guerra con Hezbolá, afirmando que esta guerra será devastadora para Israel, ya que Hezbolá destruirá sus infraestructuras y convertirá en un infierno intolerable la vida de los israelíes. En esta guerra, este dice, los israelíes «sacarán de los escombros los cuerpos de los suyos». Además, no podrán defender sus aguas territoriales, ni su frontera terrestre, sus instalaciones vitales ni incluso su frente interno y por primera vez en su historia Israel se encontrará a si mismo combatiendo a la defensiva.

El comandante agrega que Israel sabe muy bien que Hezbolá ahora lo supera en muchas áreas, tanto militares como las relacionadas con los servicios de inteligencia. Este se percata que Hezbolá sabe «lo que está haciendo en este momento, lo que hizo en el pasado y lo que hará en el futuro» y por lo tanto está haciendo grandes esfuerzos para evitar una guerra, dice. El comandante le aconseja a Israel asumir que Hezbolá posee todas las armas que posee Irán, incluyendo drones y afirma que Hezbolá incluso posee habilidades que Irán no posee. Si estalla una guerra a gran escala, advierte, las facciones palestinas y el pueblo palestino, incluyendo a los ciudadanos árabes de Israel, participarán en esta y Hezbolá sabrá qué hacer incluso si Israel recibe ayuda de otros países, especialmente de los Estados Unidos. El comandante amenaza con que Israel recibirá un «durísimo golpe» por cualquier error que este cometa, incluso en el área de delimitación de su frontera marítima con el Líbano.

El artículo va acompañado de un mapa que muestra que todo el territorio de Israel está ahora dentro del alcance de los misiles de Hezbolá. El mapa presenta objetivos potenciales para un ataque de Hezbolá, en tierra y mar y una lista de los misiles de la organización y el alcance posible de cada uno. El artículo también va acompañado de imágenes de varios drones fabricados en Irán.

El mapa que acompaña al artículo

Lo siguiente son extractos traducidos de las declaraciones del comandante presentadas en el artículo de Al-Amin.[1]

“Durante los últimos 16 años, la resistencia (es decir, Hezbolá) ha alcanzado una nueva fase, significativamente diferente de su situación durante la guerra entre Israel y Hezbolá del año 2006. Muchos de sus miembros y combatientes participaron en los enfrentamientos contra los takfiris en Siria e Irak, ganando así experiencia considerable en combates… En esa campaña se familiarizaron con nuevas tecnologías y diferentes tipos de armas. La resistencia también ha adquirido muchísimas armas de alta calidad que han sido integradas en sus planes. Otro logro notable es… el nuevo nivel de actividades en el área de seguridad e inteligencia, similar al de un gran estado. De hecho, hemos llegado al punto en que la resistencia sabe mucho más sobre el enemigo de lo que el enemigo sabe de la resistencia. Este es un hito que tendrá un impacto muy significativo en cualquier guerra futura con Israel. Quizás llegue el día en que les digamos por adelantado lo que encontraremos en el balcón de Golda en Dimona.[2]

«La resistencia ha estado en una carrera constante con el enemigo, desde el alto el fuego ocurrido el 14 de agosto, 2006 hasta el día de hoy. La nueva misión que se nos dio después de la guerra se centró en desarrollar capacidades cualitativas que puedan destruir al ejército israelí y no solo evitar que logre sus objetivos. Desde el final de la guerra de julio del 2006 hasta el día de hoy, hemos sabido con bastante certeza que, según todas las evaluaciones del enemigo, lo superamos en áreas en las que este nunca pensó alcanzaríamos etapas tan avanzadas. Desde la publicación del informe Winograd[3] a lo largo de todos los más importantes ejercicios militares de Israel hasta el ejercicio Chariots of Fire de mayo, 2022, la conclusión del enemigo fue que lo estábamos superando, a pesar de sus incesantes esfuerzos para achicar las brechas.

«De vez en cuando, el enemigo actúa como si reconociera nuestro nivel avanzado en el área de armamentos, pero luego descubre que nuestro nivel es en realidad mucho más alto. Sabemos que existen cosas que el enemigo descubrió a través de los esfuerzos realizados por sus servicios de inteligencia. Pero existen otras cosas que fueron expuestas por nuestra iniciativa y esto sucede de muchas maneras…

“Últimamente, el enemigo descubrió que las armas de precisión disponibles para la resistencia (es decir, Hezbolá) no nos llegaron cuando el enemigo se enteró de estas, sino mucho antes. El enemigo tiene todas las razones para estar alarmado por lo que sabe sobre nuestras armas, por lo que definitivamente debería preocuparse por lo que no sabe. Cuando el enemigo amenazó con no permanecer en silencio sino actuar al momento en que Hezbolá tenía en su poder 20 misiles de precisión, ya poseíamos cientos de ellos. Cuando los descubrió, permaneció en silencio. Retrocedió y se escudó. Cuando el enemigo descubrió y verificó que teníamos cientos de misiles de precisión, debería haberse dado cuenta de que ya teníamos más de miles de ellos. Cuando el enemigo expuso sus planes para evitar que las armas llegaran a las manos de Hezbolá, Sayyed Nasrallah, secretario general de Hezbolá, le dijo sinceramente que este era un trato ya concretado y que las armas ya habían llegado. Lo mismo sucedió cuando el enemigo habló de un plan para evitar que la resistencia desarrolle sus capacidades. Luego también, Sayyed Nasrallah salió a relucir y dijo que ya estábamos fabricando nuestro propio armamento y que incluso estábamos listos para vender armamento de alta calidad, incluyendo misiles y drones, lo cual es prueba de nuestra capacidad de fabricación.

“El enemigo tiene toda la razón de pensar que la resistencia tiene todo lo que posee Irán, por ejemplo en el área de drones. Pero la verdad es que la resistencia en el Líbano posee capacidades apropiadas para sus necesidades y estas son capacidades que incluso la República Islámica de Irán no posee. La batalla con el enemigo no ha cesado, a pesar de las circunstancias y esta batalla nunca cesará. El enemigo entiende esto y está haciendo esfuerzos para evitar que estalle la guerra, porque sabe muy bien que si entramos en la guerra la libraremos con tal fuerza y será destructiva para estos en el pleno sentido de la palabra. Este no puede hacerle frente a Hezbolá en todos los campos de batalla a la vez. Si nos amenaza con destruirnos, como suele hacer, prometemos que la destrucción de su entidad será mayor de lo que este pueda imaginar. El enemigo debe saber que esta vez la guerra con Hezbolá significa la destrucción de las infraestructuras del enemigo israelí, lo que convertirá la vida de los colonos[4] en un verdadero infierno y no podrán vivir bajo el fuego y devastación. Sabemos con certeza que durante esta guerra el enemigo sacará cuerpos de los escombros. Esto es algo que ellos y su gente aún no han experimentado.

“El ejército israelí no puede defender su mar y no puede defender sus instalaciones más esenciales, o su frontera terrestre. No puede defender su frente interno de los bombardeos. Tampoco puede defenderse a sí mismo. La conclusión es que el ejército enemigo ha perdido sus capacidades defensivas, a pesar de su nombre ‘Fuerzas de Defensa de Israel’. Es decir, ha perdido su razón de ser, cuando pierde su capacidad defensiva, también pierde su motivación de atacar – es decir, se convierte en un ejército sin ningún valor y puede ser desafiado, por eso decimos que en la guerra eso seguramente vendrá, el ejército israelí definitivamente aprenderá que no puede defender los barcos que necesitan ingresar a los puertos de Palestina (es decir, Israel), sin mencionar sus propios acorazados. Al momento en que comience la guerra, descubrirá que nosotros no estamos librando una guerra defensiva. Por primera vez en la historia de Israel, este tendrá que defenderse en los territorios de 1948. Sabemos que el enemigo ya está planeando evacuar las áreas fronterizas a cinco kilómetros de profundidad dentro del territorio y esto en sí mismo es considerado retirarse por adelantado, en lo que a nosotros respecta. Así que imagínense lo que sucederá cuando el enemigo sepa con certeza que todos sus puestos de avanzada y posiciones están dentro del alcance del fuego de la resistencia.

“El propio ejército israelí es el bando que menos desea ocurra una guerra, porque los diferentes niveles militares de Israel saben que hasta ahora ha derivado su fuerza de los cismas en su entorno y de su capacidad para separar los frentes y enfrentarse a cada uno de ellos por sí mismos. Pero hoy, la imagen se invierte. Los líderes de Israel y su ejército en particular, saben que Israel es una entidad artificial que surgió en un momento de debilidad árabe y de traición y le fue impuesto al pueblo palestino, a quien se le dejó solo en la contienda. Esta entidad ha tratado de sobrevivir, permanecer y expandirse, bajo la ilusión de que tiene un ejército invencible junto a la ayuda de diversos ejércitos extranjeros que los protegen. Hoy día, el panorama es el polo opuesto. Hoy, Israel enfrenta una resistencia que le ha impuesto su voluntad. Hoy, varias fuerzas de la resistencia y pueblos se han unido con el pueblo palestino para combatir contra Israel. Hoy, Israel le teme a la resistencia y está experimentando un cisma interno que nunca antes experimento, mientras enfrenta una resistencia decidida con una poderosa voluntad de lucha. Israel está operando según un plan de autodefensa y está expuesto a la resistencia que planea atacarlo.

«El honorable mártir ‘Abbas Musawi ex-secretario general de Hezbolá asesinado por Israel en el año 1992 dijo que Israel había caído. Muchos amigos y también enemigos no se dieron cuenta de lo que quería decir hasta que Israel se retiró del Líbano en el año 2000… Hoy, decimos de todo corazón que Israel se ha desintegrado y se dirige hacia el colapso. Solo el tiempo y la guerra se interponen entre nosotros y este resultado y nada detendrá el colapso de Israel. Todos los que se han atado a Israel colapsarán con este, porque todos los equilibrios han cambiado

“Este será el resultado de toda guerra contra nosotros y más aún si no estamos solos. Si estalla una guerra generalizada, las facciones palestinas participarán en la batalla y con ellas el pueblo palestino, incluyendo aquellos en los territorios de 1948. Esta será una catástrofe para el enemigo que se encontrará ante dos opciones: pagar el sangriento y pesado precio de terminar la guerra en derrota -que este no puede tolerar – o detener la guerra desde el principio bajo el fuego de la resistencia.

“Como parte de las evaluaciones militares, algunos hablan sobre la posibilidad de que Israel reciba ayuda especial de Estados Unidos y de otros países y dicen que, así como las fuerzas de la resistencia se están preparando para combatir en un frente, Israel tampoco permanecerá solo en la refriega. Pero la resistencia está lista para todas las posibilidades, incluso tratar con aquellos que ayudan a Israel. Cualquiera que estuvo involucrado en la guerra con el enemigo sabe que, en los últimos 10 días de la guerra de julio del año 2006, el enemigo recibió de los Estados Unidos no solo más municiones sino también más expertos. Las cosas llegaron al punto de que Israel fue ayudado por pilotos estadounidenses que ayudaron a su propia fuerza aérea y pilotos, quienes se sintieron agotados por la fallida guerra, un hecho que Israel logró ocultarle a la población israelí, pero no a nosotros. Hoy, la situación es diferente. Creemos que los Estados Unidos no se atreverán a combatir directamente junto al enemigo, porque recuerdan bien lo que les sucedió en 1983 (los atentados a la embajada estadounidense en Beirut y más tarde el atentado al cuartel de los Marines estadounidenses en la ciudad y en 1984 el atentado al anexo de la embajada estadounidense en Beirut).

“El razonamiento de la resistencia sigue las reglas ya establecidas y sus líderes se guían por principios que pueden no ser claros para el enemigo o para otros que no nos conocen. Todos deben conocer ciertos hechos que revelan la verdad sobre nosotros, no solo en términos de nuestras capacidades sino también en términos de nuestra ideología y el hecho de que nos inclinamos ante el gobierno de Alá desde tiempos del profeta Mahoma. Este es un concepto fundamental en nuestra forma de pensar y comportamiento, lo que nos hace expertos en implementar el lema de ‘nosotros nunca debemos rendirnos’.

“Estamos monitoreando a la entidad enemiga y todo lo que este contiene y lo sabemos. Los israelíes creen que conocen todo sobre nosotros y están por delante de nosotros desde la perspectiva de los servicios de inteligencia. ¿Cuántas veces hemos dejado al enemigo cautivo a su propia información e ideas! Con cada logro que hacemos, el enemigo descubre que no sabe nada sobre nosotros y sobre lo que tenemos. Para dar un ejemplo simple, entre la retirada de Israel del sur del Líbano en el año 2000 y 2006 hubo seis años durante los cuales los eventos de la guerra de julio del 2006 tuvo la oportunidad de madurar y el enemigo sabe lo que pasó en esa guerra. Esto es aún más cierto teniendo en cuenta los 16 años que han pasado desde la guerra de julio, 2006. El enemigo seguramente sabe que el resultado de la próxima guerra será totalmente diferente. El enemigo se da cuenta de que tenemos capacidades de inteligencia que nos permiten saber qué es lo que está haciendo ahora, qué hizo en el pasado y qué hará en el futuro, porque sabemos muy bien cómo piensan los israelíes.

“El enemigo sabe muy bien que aprovecharemos todas las oportunidades y que cualquier error que cometa hará que le propinemos un duro golpe que le impedirá siquiera pensar en atacar dentro del Líbano. El tema de la frontera marítima es quizás una de esas oportunidades. «Si el enemigo considera una respuesta, lo atacaremos directamente y esto será un problema para ellos. Estos recuerdan que, cuando el ex-subsecretario de Estado para Asuntos del Cercano Oriente David Satterfield llego para advertir que una de nuestras posiciones en la Beka’a pudiera ser atacada, recibimos instrucciones de Sayyed Hassan (Nasrallah) de armar misiles y si escuchábamos – si tan solo escuchábamos – sobre un ataque israelí contra nosotros, atacaríamos de inmediato los objetivos establecidos con anterioridad sin solicitar el permiso de los líderes». Si el enemigo hubiese llevado a cabo tal ataque, hubiese sufrido decenas de muertes. Israel descubrió esto después. En la reciente operación de aviones no-tripulados, también tomamos medidas deliberadas que hicieron que el enemigo descubriera nuestros drones. Podemos ingresar y salir del espacio aéreo israelí en silencio, sin ser descubiertos, tal como lo hemos hecho a menudo en el pasado, pero esta vez elegimos deliberadamente no hacerlo.

«Hoy hablamos sobre el pasado, sobre la experiencia del enemigo con nosotros y sobre la situación actual. Pero lo que el enemigo espera no es lo que realmente sucederá…»

[1] Al-Akhbar (Líbano), 26 de agosto, 2022.

[2] El «Balcón de Golda» es supuestamente un área dentro de las instalaciones de armamento nuclear en Dimona, Israel desde donde los visitantes pueden observar parte de las actividades que se suceden en las instalaciones.

[3] La Comisión Winograd de Israel investigó la guerra del Líbano del año 2006. Su informe final fue publicado en enero del año 2008.

[4] Aquí la palabra «colonos» se refiere a todos los ciudadanos israelíes.

