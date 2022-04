El funcionario iraní Mehdi Taeb, jefe del grupo de expertos think-tank afiliado al régimen Base de Asesoramiento Estratégico Ammar, dijo en un programa transmitido el día 26 de abril del presente año 2022 en el Canal 3 iraní que el Holocausto fue una total mentira fabricada por los judíos, a quienes describió como «maestros en inventar mentiras». Taeb también dijo que los judíos no fueron incinerados en el Holocausto y que era imposible probar que fueron asesinados en las cámaras de gas. Para más información sobre Mehdi Taeb, vea los videos del portal MEMRI TV Nos. 8048, 8029, 7016, y 7986.

Para ver el video del funcionario iraní Mehdi Taeb en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Todo lo que se nos ha dicho sobre el Holocausto fue narrado por… los maestros en inventar mentiras»

Mehdi Taeb: «En general, debemos responder dos preguntas sobre el Holocausto. La primera pregunta es si este sucedió o no.

[…]

“Todo lo que se nos ha dicho fue narrado por gente que fueron acusadas por mentir, no solo ahora, sino a lo largo de la historia.

«¿Quiénes? Los mismos que afirman fueron incinerados. Estos fueron y siguen siendo, los maestros en inventar mentiras. Ellos son los que afirman estas cosas. Por lo tanto, la mera afirmación de que los judíos fueron incinerados está en duda.

[…]

«No hubo ninguna incineración de judíos… No poseemos testigos; el Holocausto es una total mentira»

“Ellos dijeron que los hornos crematorios existieron. Cuando varias personas comenzaron a preguntarles dónde estaban estos hornos crematorios, los judíos comenzaron a contradecirse a sí mismos. Ellos dijeron: ‘No, no existieron los hornos crematorios. Los judíos fueron asesinados con gas’. De acuerdo, ¿dónde están las cámaras de gas? «Las cámaras de gas eran móviles. Los nazis tenían vehículos en los que cargaban a los judíos para transportarlos hacia los campos».

«Por lo tanto, si usted desea saber donde se encuentra una cámara de gas… Las cámaras de gas que muestran son incompatibles con las cifras que afirman. Ustedes afirman que seis millones fueron incinerados. Si uno quisiera incinerar a 50 personas por día en las cámaras de gas que ellos muestran, esto tomaría 30 años.

[…]

“Para empezar, no hubo ninguna incineración de judíos. El término ‘antisemitismo’ no tenía ningún sentido.

[…]

“En general, no hubo ninguna incineración de judíos. La afirmación de que 6 millones de judíos fueron secuestrados e incinerados – esto no sucedió en lo absoluto. ¿Por qué? Porque la narración de quienes nos dijeron esto es cuestionable y no tenemos testigos. El Holocausto es una total mentira».

The post Funcionario iraní Mehdi Taeb: El Holocausto es una mentira; no existieron tales cámaras de gas; los judíos han sido maestros del engaño a lo largo de la historia first appeared on MEMRI Español.