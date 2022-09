El día 5 de septiembre del presente año 2022, el Canal 2 de la televisión iraní transmitió un informe sobre un barco patrullero de la Armada del CGRI de 67 metros de longitud recientemente lanzado al mar llamado Mártir Soleimani. Según el informe, el Mártir Soleimani es la primera nave iraní fabricada con un casco de aleación de aluminio no-corrosivo en lugar de un casco de acero y su diseño estilo catamarán y ángulos inusuales le dan la firma de radar de un pequeño yate. El informe presentó una breve entrevista con el comandante de la Armada del CGRI almirante Alireza Tangsiri, y decía que el barco cuenta con una plataforma para helicópteros y sistemas de defensa clasificados que incluyen misiles anti-aéreos lanzados verticalmente, lo que permite que el barco provea cobertura anti-aérea para lanchas rápidas cargadas con misiles.

El informe comparó al ‘Mártir Soleimani’ con los barcos trimarán utilizados por la Marina estadounidense y dijo que Irán es uno de los tres únicos países del mundo que posee una nave de este tipo. Además, el reportero dijo que el barco ha sido desplegado junto a la flota sur de la Marina del CGRI, de que el CENTCOM estadounidense ha admitido que Irán posee superioridad aérea en el Golfo Pérsico y que esto convierte a Irán en la «máxima potencia en la región».

Para ver el informe transmitido por la televisión iraní sobre el nuevo barco de la Armada del CGRI, pulse aquí o debajo:

«El barco patrullero ‘Mártir Soleimani’ tiene como encargo defender las aguas territoriales de Irán y es similar a las naves trimarán estadounidenses»

Reportero: «Este es un helicóptero del CGRI en el Golfo Pérsico, hoy. La agencia de noticias IRIB fue invitada aquí por el comandante de la Marina del CGRI».

Almirante Alireza Tangsiri: «Este es el acorazado Mártir Soleimani que prometí mostrarles antes».

Reportero: “Este patrullero, o fragata, lleva el nombre del mártir Qasem Soleimani y es la primera nave de la República Islámica con un casco hecho de aleación de aluminio en lugar de acero. Este metal no reacciona con el oxígeno en condiciones de mar húmedo – este no se oxida, es decir, el casco del barco no es corrosivo.

«Solo tres países han construido un barco de esta clase, con una longitud de cuerpo de 67 metros. Este tipo de barco se le llama catamarán. En otras palabras, esta nave posee dos cascos paralelos y según lo dicho por el comandante de la Marina del CGRI, este puede consolidar sus capacidades de combate naval.

“El patrullero Mártir Soleimani, el cual está encargado de defender nuestras aguas territoriales, es similar a las naves trimarán estadounidenses. Este lleva a cabo las mismas funciones.

La nave utiliza «sistemas de misiles anti-aéreos disparados verticalmente», porta consigo misiles que pueden alcanzar los 300 Km

“Los materiales del casco junto a los ángulos inusuales en estos dos barcos distorsionan la detección del radar. Si un radar detecta este acorazado, puede identificarlo como un yate pequeño. Obviamente, los sistemas de defensa de este acorazado siguen estando clasificados y no tenemos más información sobre estos».

Tangsiri: «Este porta consigo dos tipos de misiles anti-aéreos: Ocho misiles para bajas altitudes…»

Reportero: “La fragata Mártir Soleimani es el primero de los acorazados de la República Islámica en utilizar sistemas de misiles anti-aéreos los cuales son disparados verticalmente. Estos brindan cobertura y guía a las lanchas rápidas.

“Estos barcos navegan a una velocidad superior a los 170 kilómetros por hora y llevan en su interior misiles con un alcance de 300 kilómetros. En el mar, este acorazado les provee de paraguas anti-aéreo”.

[…]

Tangsiri: «Los misiles instalados dentro de este ahora poseen un alcance de 300 kilómetros».

«Recientemente, se le ordenó a la Armada del CGRI que mostrara su presencia en mares lejanos; este es el comienzo de un camino que no tiene fin»

Reportero: «Este acorazado fue agregado a la flota del sur de la Armada del CGRI. Desde hace aproximadamente un año, Estados Unidos no ha tenido ningún portaaviones en el Golfo Pérsico y CENTCOM ha declarado que Irán ya ha obtenido superioridad aérea. Esto significa que somos el máximo poder en la región. Recientemente, se le ordenó a la Armada del CGRI que mostrara su presencia en mares lejanos. Este es el comienzo de un camino sin fin para la Armada del CGRI».

