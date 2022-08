En el año 2019, el Ministerio de Educación de Turquía publicó la edición de un libro de texto de dos volúmenes llamado «Fundamentos del conocimiento religioso – Islam II». El libro, que supuestamente se utiliza en las aulas de 12avo grado en Turquía,[1] incluye un capítulo sobre el yihad que, entre otras cosas, dice que: «Todas las acciones, incluyendo la guerra, realizadas para exaltar el nombre de Alá (pueda su gloria ser exaltada) se incluyen en este concepto del yihad… Este concepto puede ser realizado por cualquier medio que provenga del corazón, lengua, mano o el arma que la acción humana haga posible… Nuestros antepasados, que veían el martirio como una de las etapas más supremas, cuando partían para librar el yihad en el camino hacia Alá, decían: ‘Si muero, seré mártir; si vivo, seré gazi (combatiente en una guerra santa)’ y al decirlo así estos nunca se abstuvieron de sacrificar sus vidas». En el año 2019, más de 891.000 estudiantes se graduaron de la escuela secundaria en Turquía, mientras que en el año 2020, 894.100 estudiantes hicieron lo mismo.[2]

Este informe revisará extractos del capítulo del libro de texto:

«Todas las acciones, incluyendo la guerra, realizadas para exaltar el nombre de Alá están incluidas en este concepto»

El capítulo sobre yihad introduce el concepto de la siguiente manera: «Una de las formas más importantes de adoración en nuestra religión es el yihad. Basada en su raíz, la palabra ‘yihad’ significa trabajar, cansarse y esforzarse con palabras y acciones usando toda la fuerza de uno. Todas las acciones, incluyendo la guerra, realizadas para exaltar el nombre de Alá (pueda su gloria ser exaltada) están incluidas en este concepto. Cuando los estudiosos islámicos enfatizaron el significado general del yihad, dijeron que era una forma requerida de adoración para los musulmanes. Mientras que, cuando utilizan el significado de la guerra, estos acuerdan en la idea de que en circunstancias normales es farz-i kifaye (obligación de la comunidad) y en tiempos de movilización general, es una forma de adoración que es farz-i ayn (obligación del individuo) y que todos los musulmanes deben llevar a cabo.

“Cuando este se utiliza como término, yihad tiene un amplio e interconectado marco en lo que respecta a significado. Así como también significa esforzarse en usar todas las posibilidades materiales y espirituales para que el bien prevalezca y el mal sea desalojado, también significa defender a la patria ante los enemigos en la lucha armada. Por otro lado, toda la lucha que los seres humanos conceden contra cualquier tipo de maldad y shaytan y el esfuerzo por vencer las horribles pasiones dentro de uno mismo también son evaluadas dentro del marco del yihad. Cuando todos estos significados son considerados, se puede ver que el yihad posee una riqueza de significados y que no es el de solo guerra, que es al mismo tiempo una lucha contra el nafs (es decir, el ego) y el shaytan; buscando transmitir lo bello del islam a toda la gente a través del divulgar y la invitación, esforzándose por ordenar el bien y prohibir el mal y difundir el bien y bloquear el mal. Quien realiza el yihad es un muyahidín».

Yihad significa «defender el propio país islámico y a los musulmanes ante todo tipo de peligros y ataques y cuando sea necesario en este asunto, el combatir».

El libro de texto cita una añadidura a la enciclopedia del islam, publicada por Türkiye Diyanet Vakfi («La Fundación Diyanet de Turquía», TDV), una organización benéfica administrada por el gobierno creada en el año de 1975 para apoyar al Ministerio de asuntos religiosos de Turquía. Para un estudio exhaustivo del Ministerio de asuntos religiosos de Turquía, véase el Informe Especial de MEMRI No. 8860 – El Ministerio de asuntos religiosos de Turquía, la Autoridad sobre la mezquita Hagia Sofía y 2000 mezquitas en todo el mundo, Parte I – Informes en la prensa turca sobre las conexiones u corrupción del ministerio con el yihad, 23 de julio, 2020. La parte citada del libro de texto dice en parte: «El yihad posee un significado integral, desde servirle a Alá como el propósito de vida de uno hasta tratar de aplicar a la vida individual y social los límites que Alá y Su profeta establecieron, hasta llegar a los no-musulmanes, para que defiendan a su país islámico y a los musulmanes contra toda clase de peligros y ataques y cuando sea necesario al respecto, el combatir; puede realizarse por cualquier medio del corazón, lengua, mano o el arma que la acción humana haga posible».

El capítulo cita una serie de versos del Corán con el propósito de apoyar la promoción de su yihad, los cuales incluyen: Corán 22:39: «Por la presente se le concede permiso a contraatacar a aquellos que han sido agraviados. Y Alá es verdaderamente el Más Capaz de ayudarlos a prevalecer»; Corán 2:190 «Combate en el camino a Alá contra aquellos que combaten contra ti pero no transgredas, porque Alá no ama a los transgresores»; Corán 29:69: «En cuanto a aquellos que combaten por nuestra causa, ciertamente los guiaremos a lo largo de Nuestro Camino. Y Alá muy ciertamente está con los que hacen el bien»; y Corán 25:52: «Así que no cedas ante los incrédulos, sino lucha diligentemente contra ellos con este Corán».

“Alá ha dado la buena noticia del paraíso a quienes libren el yihad con sus vidas y sus propiedades»

El libro de texto continúa de la siguiente manera: «En nuestra época, aquellos que se oponen al islam traen el yihad a la agenda como algo ante lo que hay que mantenerse alejado al equipararlo con malos ejemplos y se desea que los musulmanes y estos conceptos sean recordados con estas negatividades. En el Corán y en el hadiz de nuestro profeta (saw) aquellos que libran el yihad son alabados y Alá ha dado la buena noticia del paraíso a aquellos que libran el yihad con sus vidas y sus bienes. En un verso, Alá, al decir: (Corán 49:15) ‘Los verdaderos creyentes son solo aquellos que creen en Alá y Su mensajero, – sin dudar nunca – y se esfuerzan con su riqueza y sus vidas por la causa de Alá. Ellos son los verdaderos en la fe’, dicen que librar el yihad es uno de los rasgos de los verdaderos creyentes…»

«Nuestro Profeta (saw) le dio tanta importancia al yihad que no reconcilió evitar el yihad con ser creyente y al decir: ‘quien muere sin haber combatido en el camino a Alá o (al menos) sin querer hacerlo, muere en una especie de hipocresía», animó a los creyentes a que libren el yihad. En otro hadiz, nuestro profeta dijo esto respecto al yihad: «¡Oh pueblo! No deseen encontrarse con el enemigo, pídanle perdón a Alá. Pero, cuando se encuentren con el enemigo, sean pacientes y sepan que el paraíso está bajo la sombra de las espadas.’»

«El yihad siempre será una forma necesaria de adoración, ya que la lucha entre la verdad y la falsedad continuará hasta el día del juicio final»

«Nuestros antepasados ??hicieron colocar el yihad, dentro del marco de ser por la causa de Alá, en el camino a Alá y por la Palabra de Alá, una forma de vida y convirtieron la causa de exaltar el nombre de Alá en un deber para todos». Nuestros antepasados, que veían el martirio como una de las etapas supremas, cuando partían hacia el yihad en el camino hacia Alá, decían: ‘Si muero, seré mártir; si vivo, seré gazi (combatiente en una guerra santa)’ y al decir eso, nunca se abstuvieron de sacrificar sus vidas».

«El yihad siempre será una forma necesaria de adoración, ya que la lucha entre la verdad y la falsedad continuará hasta el día del juicio final. En nuestros días, los musulmanes están obligados a hacer un esfuerzo en el camino hacia Alá, sobre todo cuando es necesario estar preparados para luchar con el propósito de defender a su patria. Defender la patria, la religión, la bandera y los valores sagrados son deberes de los que un musulmán nunca puede retroceder. El yihad es una de las formas de adoración que el musulmán debe, al pensar en el martirio, llevar a cabo utilizando su vida, propiedades, conocimiento y todo tipo de talento que Alá le ha concedido». Un recuadro separado en una página cita el Corán 2:154: «No pienses que aquellos que han sido asesinados en el camino de Alá están muertos. No, ellos están vivos, pero ustedes no pueden saberlo».

