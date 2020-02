Diario Judío México - El líder de la Nación del Islam, Louis Farrakhan, pronunció un discurso de tres horas y media en la conferencia del Día del Salvador en Detroit, Michigan, el 23 de febrero, 2020. En su discurso, Farrakhan habló sobre el asesinato del comandante de las Fuerzas Qods del CGRI Soleimani perpetrado por fuerzas del ejército estadounidense. Farrakhan dijo que cree haberlo conocido durante su visita a Irán. Farrakhan dijo que el Presidente Donald Trump asesinó a su «hermano Soleimani», a quien llamó un «hombre malvado» por asesinar estadounidenses. Farrakhan cuestionó la presencia de Estados Unidos en el Medio Oriente, sugiriendo que esto era para proteger a sus «pequeñas naciones endebles» contra Irán. Farrakhan agregó que Soleimani no era ningún terrorista, era un «hermano de Irán», que estaba ayudando al pueblo de Irak a deshacerse de un ejército de ocupación. Farrakhan agregó que la ex-secretaria de estado estadounidense Hillary Clinton, también había asesinado a su «hermano», el líder libio Muammar Qaddafi y esta es la razón por la que no la apoyó ni votó por ella. Farrakhan relató que le dijo al Líder Supremo iraní Ali Jamenei que este representa al mahdi, quien dijo que «Estados Unidos es el número uno en su lista de países a ser destruidos» y que puede ser destruido en 12 horas. En un «mensaje para el pueblo judío», Farrakhan dijo que «no odia» y que nunca ha dado la orden de «lastimar a ningún judío», pero que «va a decirles unas cuantas verdades hoy».

Farrakhan continuó diciendo que Estados Unidos está en vías de declive porque se ha convertido en «la morada de los demonios, el agujero de todo aquel que es inmundo, una jaula de todo pájaro odioso». Este preguntó: «¿Se han convertido ustedes en una nación de demonios?» Farrakhan le gritó al Presidente Trump, citando los Diez Mandamientos: «No asesinaras», refiriéndose al asesinato de Soleimani. Este añadió: «El asesinato es su modus operandi, me quiere muerto y mañana quizás quiera apurar el proceso».

Varios alcaldes de las ciudades de Michigan asistieron al evento, así como la Encabezada del Gabinete del Presidente del Consejo de la Ciudad de Detroit Brenda Jones, quien leyó un mensaje de apoyo a la Nación del Islam en el escenario. La nueva mezquita de la Nación del Islam es una antigua sinagoga judía que se llamaba Congregación Beth Moses.[1] Farrakhan dijo en un discurso el 23 de junio, 2019[2] que la propiedad fue comprada por un partidario de la Nación del Islam que «amaba tanto las enseñanzas que puso $300.000 de su dinero para que pudiéramos comprar esta antigua sinagoga judía». Para ver los videos de la convención del Día del Salvador de la Nación del Islam del 2019, véase los videos del portal MEMRI TV #7025, #7024 y #7023.

Para ver el video de Louis Farrakhan en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Qassem Soleimani, creo que lo conocimos cuando estuvimos en Irán… El Sr. Trump asesinó a mi hermano Qassem Soleimani; la Sra. Clinton asesinó a mi otro hermano Muammar Qaddafi»

Louis Farrakhan: «Saben que Estados Unidos irá a la guerra. Asesinaron a Qassem Soleimani y Estados Unidos es tan poderoso que tiene derecho a definir el camino de otros. Este Qassem Soleimani, creo que lo conocimos cuando estuvimos en Irán».

[…]

«El Sr. Trump asesinó a mi hermano Qassem Soleimani. La Sra. Clinton asesinó a mi otro hermano Muammar Qaddafi. Por eso no pude apoyar a la Sra. Clinton. Y algunos en mi pequeño grupo de amigos afroamericanos [estaban] enojados conmigo porque yo no iba a votar por la Sra. Clinton».

[…]

«Sr. Trump… Usted dijo que mi hermano [Qassem Soleimani] es un terrorista… usted puede llamarme terrorista mañana para justificar lo que el gobierno planea hacer conmigo y con la Nación del Islam»

«Mire Sr. Trump, yo lo respeto porque es el presidente de los Estados Unidos de América. Y usted dijo que mi hermano es un terrorista. Y usted tiene el poder de definir el rumbo de la gente. Bueno, puede que yo no le agrade, así que usted mañana pudiera llamarme terrorista para justificar lo que el gobierno planea hacerme a mí y a la Nación del Islam. Pero yo solo le estoy invitando, le estoy invitando a sentarse y hablar porque tengo un mensaje para usted de parte de Alá. De hecho, se lo daré hoy mismo. Permítanme decirle algo hermanos, el Corán pregunta – ¿se preguntan ustedes si un hombre nacido de entre ustedes ha sido seleccionado por Alá para ser un mensajero Suyo al pueblo y uno que le advierte al mundo y a las naciones? Sí, eso es lo que yo soy. Puede que me conozcan como Louis Farrakhan. Yo no sabía en qué me convertiría cuando fui estudiante de Elijah Mohammed. Pero me gustaría decirles cuál es mi labor.

«Miren, Qassem, dijo el Presidente Trump, asesinó a muchos estadounidenses, es un hombre malvado, así que por eso lo asesiné, es malvado – ¿dónde estaban los que este asesinó? ¿Los asesinó en Nueva York? ¿Los asesinó en Filadelfia? «¿Los asesinó en Colorado, California o Florida? ¿Dónde los mató? ¡Los asesinó en Irak! ¿Qué demonios hacia usted en Irak?»

[…]

«Ese hombre no era ningún terrorista. Estaba matando a miembros de un ejército de ocupación en el territorio de Irak. Y él como hermano de ellos oriundo de Irán estaba tratando de liberarlos del yugo de un ejército de ocupación. Ahora le estoy nombrando y tengo el permiso de Alá. Un ejército de ocupación. ¿Qué hace usted en el Medio Oriente? Soldados en todas partes, ¿quién los envió? ¿Proteger a sus pequeñas naciones endebles? Así que, si hablo como hablo y usted sabe que yo estoy diciendo la verdad, esto no es ninguna hipérbola, una hipérbola veraz, este es un hecho muy real. Usted fue allí, no para salvar al pueblo iraquí. Fue allí y se gastó [un] billón de dólares para hacer de Irak un baluarte en contra de Irán».

[…]

«Cuando hablé con el Líder Supremo… le dije lo que el mahdi le dijo a Elijah – Estados Unidos es el primero en su lista de países a ser destruidos»

«Así que, cuando hablé con el Líder Supremo, le dije: ‘Usted está buscando al mahdi‘. Toda esta nación de 90 millones de personas nace y está dispuesta a morir sirviéndole al mahdi. Yo dije: ‘Usted está buscando al mahdi, pero el mahdi vino a nosotros. Y yo estoy aquí representándole’. ¿Escuchó lo que dije? Le dije lo que el mahdi le dijo a Elijah: Estados Unidos es el número uno en su lista de países a ser destruidos.

[…]

«él puede cargarse a los Estados Unidos en 12 horas».

[…]

«Estados Unidos se ha convertido en una morada de demonios y un agujero de todo espíritu inmundo y en una jaula, para cada ave odiosa»

«Le tengo un mensaje al pueblo judío. No soy ningún enemigo suyo ni en nadie que odia. Ustedes no pueden encontrar una palabra en las millones de palabras que yo he pronunciado de que yo ordené alguna vez a que alguien lastime a un judío. No, eso no soy yo. Pero para decirles la verdad, hoy les voy a decir algo de verdad y luego voy a cerrar con esto – ustedes han sido un público muy hermoso y atento. Ahora, vean las escrituras: ‘Babilonia ha caído, ha caído… «[Apocalipsis 14:8]. Sustituyan Estados Unidos por Babilonia. Ella [Estados Unidos] se está desmoronando. América se desmorona, se desmorona. ¿Por qué te desmoronas Estados Unidos? Porque te has convertido en la morada de los demonios. Un agujero de todo inmundo. Una jaula de toda ave odiosa ¿Se ha convertido en una nación de demonios?

[…]

«Sr. Trump, esta nación se ha convertido en una morada de demonios. Todos se rebelan contra Alá.

[…]

«Oh, señor Trump, no cometerá usted asesinato. Usted se lo acreditó – ah, sí, hice que los chicos asesinaran a Qassem… le mandé un dron tras él – ¿a cuántos ha asesinado? ¿A cuántos planea asesinar? ¿Ven? el asesinato es su modus operandi. Ven, aquí estoy ahora. Me quiere usted muerto. Y mañana es muy posible que desee acelerar el procedimiento. No lo sé. Pero Sr. Trump, Estados Unidos se ha convertido en una morada de demonios y un agujero a todo espíritu inmundo y en una jaula, a toda ave odiosa. Las aves odiosas se refieren a las que están en países extranjeros. Usted se encuentra en la provincia de Wuhan, no sabía que usted estaba allí. Ahora tiene algo que quiere traer de vuelta a Estados Unidos. Usted está en todas partes».

