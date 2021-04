El 1 de marzo, 2021 el secretario de Defensa Lloyd J. Austin III celebró su primera reunión junto a miembros del Grupo Laboral del Pentágono sobre el tema China. Según el portal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, El grupo de trabajo terminará su labor en unos cuatro meses y «al final, los funcionarios del Departamento de Defensa le proveerán a Austin recomendaciones y acciones específicas además de prácticas para así poder enfrentar el desafío presentado por China».[1]

Dos semanas después, el 15 de marzo, 2021 el medio de comunicación chino Guancha.cn publicó un artículo escrito por el comentarista sobre temas de actualidad chino Cheng Liang en el que analizaba las fortalezas y debilidades del Grupo Laboral China del Departamento de Defensa (al que se hace referencia en el artículo del » Grupo de Trabajo Estrategia China»). El artículo tiene como objetivo ser una guía para aquellos responsables en la toma de decisiones del PCCh y poder así evaluar los antecedentes, el carácter, conocimiento, las posturas políticas y las fortalezas junto a las debilidades de los miembros del Grupo Laboral China.

Al enfatizar que la composición del Grupo Laboral China es «débil», el artículo agrega que China puede utilizar sus propias acciones «para darle forma» al actual gobierno estadounidense, especialmente porque «la estrategia exterior de Biden no ha tomado forma ni se ha desarrollado». Este concluyó: «Existe una circunstancia extraña: la administración Biden no desea devolver los beneficios cosechados durante la administración Trump. Este desea recolectar otros beneficios a los que la administración Trump también renunció. El EPL (Ejército Popular de Liberación) debería aprovechar, dadas las circunstancias, utilizar sus propias capacidades y poderío para reprimir las capacidades militares estadounidenses…»

A continuación se muestra el artículo de Guancha.cn:[2]

(Fuente: Gov.cn)

‘¿Cómo deberíamos tratar al’ Grupo de Trabajo Estratégico China’ (Grupo Laboral China)?’

«Mucha gente no ha escuchado hablar del ‘Grupo de Trabajo Estratégico China’ (Grupo Laboral China)[3] Según el portal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el 1 de marzo, el secretario de Defensa Lloyd Austin emitió una orden de acción para el ‘Grupo de Trabajo Estratégico China’.[4] El grupo fue ensamblado por el presidente Biden, quien ordenó que el grupo comenzara a trabajar de inmediato y posee a su cargo el mandato de presentar un informe estratégico completo y detallado dentro de un lapso de cuatro meses.

«Según el vocero del Departamento de Defensa, se espera que el contenido de este informe incluya un conjunto de análisis sobre la postura estratégica de China, una revisión estratégica existente y recomendaciones en el seguimiento para lograr acciones estratégicas. Se estima que el enfoque del informe resaltará la practicidad y operatividad junto a otros elementos. Debido a su sensibilidad, el informe no será publicado. Este será enviado directamente al escritorio del presidente Biden en el mes de julio.

«¿Cómo deberíamos nosotros tratar al Grupo Laboral Estratégico China? ¿Cuál pudiera ser su principal contenido investigativo? ¿Qué ‘resultados importantes’ se estiman podrán obtenerse? ¿Hacia dónde se dirigirá ahora la estrategia estadounidense hacia China?

“Recientemente, leí muchos artículos analíticos otorgándole gran importancia y elogios al grupo en los medios de comunicación. Estos señalaron que las especificaciones de este grupo estratégico ‘no tienen precedente alguno’ y son ‘más altas que el período de lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética por lograr hegemonía’. Estos insinuaron que la confrontación chino-estadounidense se ha intensificado aún más, e incluso se ha elevado a un nivel de «confrontación total en todos los aspectos». Yo no estoy de acuerdo con estas opiniones.

“El grupo no tiene ‘precedentes’ en la historia política de los Estados Unidos-China. Las especificaciones del grupo no han alcanzado el nivel de preparación para realizar una ‘confrontación a todo dar’.

«Por ejemplo, el 7 de mayo del año 2020, se estableció un grupo laboral China. Este estaba encabezado por Kevin McCarthy, el líder republicano de la Cámara de Representantes estadounidense.[5] El título del informe del diario The Washington Post respecto a este fue ‘GOP lanza Grupo Laboral China.[6] Básicamente, no existe ninguna diferencia entre ese Grupo de Trabajo China y este Grupo Laboral Estratégico China. El dicho de que el grupo no tiene precedentes es simplemente una declaración unilateral y bastante olvidadiza.

«A juzgar por las especificaciones del grupo, este tampoco ha superado al Grupo Laboral China.

«El iniciador del grupo de trabajo fue Kevin McCathy, líder del Partido Republicano de la Cámara de Representantes e importante aliado político del presidente Trump. El líder del grupo fue el representante Michael McCaul (R-Texas). Los 15 miembros del grupo eran todos congresistas republicanos. Además del fuerte apoyo del presidente Trump, este grupo atrajo la atención de los líderes de la institución republicana tales como el senador Mitch McConnell. Debido a que estos 15 miembros provienen de varios comités judiciales de la Cámara, sus temas en el área de investigación cubrieron las llamadas amenazas a las políticas, economía, el ejército e incluso la epidemia en China. Estos tenían una naturaleza general bastante fuerte sobre los temas de investigación. Este era un grupo realmente fuerte para la investigación y para analizar la competencia que presentan las superpotencias.

«En comparación con el Grupo Laboral China establecido por los líderes republicanos de la Cámara, el Grupo Departamento de Defensa China es bastante deficiente»

«Echemos un vistazo a las especificaciones y a la situación organizativa del grupo. Aunque el grupo fue establecido por Biden, su unidad principal está ubicada en el Departamento de Defensa. El verdadero líder es el Secretario de Defensa. El Jefe de Asuntos Militares y Políticos se encuentra a cargo. El líder del grupo es Eli Ratner, asistente especial del secretario de Defensa Lloyd Austin en China. El nivel más alto del currículum político de esta persona es cuando este se desempeñó durante el segundo mandato de la administración Obama como asesor adjunto de seguridad nacional de Biden. Este puede ser considerado como un ‘maestro de China’ en la administración Biden. Según informes dados por los medios de comunicación estadounidenses, los otros 19 miembros del equipo provienen de los servicios militares, el Estado Mayor Conjunto y de los comandos regionales, el sistema del servicio de inteligencia militar, la Agencia de Inteligencia de Defensa, la CIA y un investigador sénior en un grupo de expertos think tank civiles estadounidenses. Los funcionarios de los sistemas militares y de inteligencia estadounidenses representan gran parte del grupo.

«En comparación con el Grupo Laboral China establecido por los líderes republicanos de la Cámara, este grupo que trata sobre el tema China posee bastantes deficiencias en términos de especificaciones y sistemas organizativos. El líder del grupo es solo un funcionario a nivel medio. La unidad líder del grupo no es lo suficientemente fuerte. Después de todo, uno de estos es el Departamento de Defensa y el otro es la Cámara de Representantes. El rango del líder del equipo también es algo bajo, lo cual no presenta ningún problema para el grupo. Las preguntas más críticas para China son: ¿Cuál sería la posible dirección en las investigaciones de este grupo? ¿Qué contenidos principales serán investigados? ¿Cuáles serán las posibles conclusiones de estas investigaciones?

«Otorgarle a estas personas la tarea de adoptar una perspectiva mucho más amplia y superior… superó sus capacidades investigativas»; ‘los Estados Unidos no desean extender la estrategia general China a nivel de competencia entre superpotencias’

“Muchos análisis concluyen que las investigaciones del grupo pueden ser ‘entre partidos’, ‘entre campos’ e incluso puede convertirse en el diseño estratégico general, el marco y punto de partida del gobierno estadounidense hacia China en los próximos cuatro a ocho años.

«Yo no estoy de acuerdo. En comparación con el grupo de trabajo, las investigaciones de este grupo no involucrarán muchos campos ni tampoco creará más investigaciones entre partidos y campos cruzados. Su principal dirección en las investigaciones sobre la estrategia china estará especializada en las preocupaciones del Departamento de Defensa.

«Puede que hayan dos razones principales. Primero, la composición del grupo es bastante débil. Existen dos investigadores confirmados de los grupos think tanks privados: Melanie Hart, investigadora principal del Center for American Progress y Elizabeth Rosenberg, ex-asesora principal del Ministerio del Tesoro e investigadora principal del Center for a New American Security.

«De estos dos think tanks, solo las investigaciones diarias del Center for American Progress se centran en los juegos del poder blando. El Center for New American Security es uno de los grupos think tanks privados centrales que lidian con la estrategia de seguridad nacional estadounidense incluyendo el área de estrategia militar. Esto, sin lugar a duda, significa que este ‘Grupo de Trabajo Estratégico China’ está en realidad repleto de un grupo de figuras siloviki o no-gubernamentales con antecedentes siloviques. El darles a estas personas la tarea de adoptar una perspectiva mucho más amplia y superior al nivel general de guerra con el fin de examinar la relación de competencia entre las principales potencias China-Estados Unidos excedió sus capacidades de investigación. La relación fue configurada y formada conjuntamente por campos políticos, económicos, tecnológicos, militares, ideológicos y otros. Incluso si estos se esfuerzan más allá de sus capacidades, tal grupo de personas no puede completar dicha tarea en solo cuatro meses.

«Haciendo referencia al informe en el portal del Departamento de Defensa, podemos averiguar qué es lo que está tratando de hacer el grupo. La función principal de este grupo es: ‘Contrarrestar los esfuerzos chinos es el enfoque del grupo de trabajo’. Esto por supuesto, es un cliché.

“Los funcionarios de defensa denominaron las actividades del grupo un ‘esfuerzo veloz’. Estas examinarán temas de alta prioridad que incluyen estrategia, conceptos operativos, tecnología, estructura de fuerzas, gestión de fuerzas e inteligencia. El grupo también examinará las alianzas y asociaciones de los Estados Unidos y su impacto en las relaciones chino-norteamericanas y las relaciones del Departamento de Defensa con China.

«Los temas prioritarios de investigación de este grupo incluyen conceptos estratégicos y operacionales (que muy posiblemente se enfocan a nivel estratégico), tácticas y construcción de fuerzas (enfocándose a nivel táctico), la situación estratégica actual de las fuerzas armadas, la administración militar y la recopilación de información de los servicios de inteligencia (enfoque sobre investigación situacional y juicio). El grupo también se centrará en estudiar si estos contenidos satisfacen las necesidades de ‘oponerse a los esfuerzos realizados por China’. Los contenidos de investigación a menor escala incluyen «la relación entre Estados Unidos y la alianza, la relación entre China y Estados Unidos y la relación entre los dos departamentos de defensa». Estos contenidos de investigación, especialmente los de alta prioridad, deben ser incluidos en la categoría investigación a las estrategias militares.

«Al mismo tiempo, Biden está avanzando en un plan de evaluación estratégica general para la reorganización de la presencia global y las prioridades estratégicas del ejército estadounidense, la supuesta llamada evaluación de la postura estratégica global. La tarea principal de ese equipo es evaluar la estrategia militar estadounidense ante China, el plan de guerra y la postura estratégica del ejército estadounidense ante China, los posibles diseños de batalla, las investigaciones y el desarrollo de nuevas armas y equipos para el ejército estadounidense. Desde el nivel militar y de seguridad nacional, Estados Unidos evalúa la posibilidad de tratar con China y encuentra formas de contener a las fuerzas navales y aéreas del Ejército Popular de Liberación de China. El EPL se encuentra ocupando gradualmente una posición estratégica en el Océano Pacífico Occidental. Creo que Estados Unidos no desea extender la estrategia general de China al nivel de competencia entre las superpotencias.

«Por supuesto, la estrategia militar, como parte importante de la estrategia estadounidense al tema de China y la competencia entre las principales potencias, también en gran medida está dándole forma a las apariencias en la estrategia estadounidense respecto al tema China. La comparación del poder militar de China y de los Estados Unidos también tiene un impacto en la situación estratégica general entre China y los Estados Unidos. Nosotros debemos aceptar este hecho.

