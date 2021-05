El político paquistaní Moulana Abdul Akbar Chitrali, miembro de la Asamblea Nacional del Partido Muttahida Majlis-e-Amal, le exigió al ejército paquistaní declarar el yihad contra Israel y utilice sus misiles de largo alcance, aviones de combate F-17 y armas nucleares en contra de este. Chitrali dio sus declaraciones en un discurso que fue transmitido en el canal de televisión paquistaní PTV el día 17 de mayo, 2021. Moulana Chitrali dijo que Pakistán es el séptimo país más poderoso del mundo y no debe utilizar sus misiles y armamento nuclear como artefactos en un museo o de juguetes para chicos. Este continuó diciendo que el yihad es la única forma de liberar Cachemira y Palestina.

Para ver el video del político paquistaní Moulana Abdul Akbar Chitrali en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«¿Por qué ustedes no le declaran hoy el yihad a Israel? ¿Cuándo será útil el poderío atómico de Pakistán?»

Moulana Abdul Akbar Chitrali: «Le preguntamos a esos gobernantes de Pakistán, quienes dicen ser los gobernantes de la nación islámica… Le preguntamos a esas fuerzas armadas, le preguntamos al ejercito de nuestro Pakistán… Su número de tropas 700.000-800.000 y su consigna es yihad en el camino hacia Alá… ¿Por qué no le declaran hoy el yihad contra Israel? Hoy, le preguntamos al gobierno paquistaní: Hemos desarrollado misiles.

«Tenemos en nuestra disposición misiles con un alcance de 4.000 km, tenemos aviones de combate F-17, tenemos bombas atómicas, somos el séptimo país más poderoso del mundo».

[…]

«Señor presidente, ¿cuándo nos será útil todo este poderío atómico? ¿Utilizaremos todos estos misiles como juguetes para mostrárselos a nuestros hijos? ¿O nos guardaremos estos misiles y esta bomba atómica en algún museo, para que podamos decir en el futuro que en cierta época logramos adquirir poderío nuclear? Esta situación es muy triste.

«Si quieren liberar Palestina… entonces solo tienen un camino… el camino de Alá es el camino del yihad»

«Señor presidente, si usted desea liberar Cachemira, si desea ayudar a los cachemires, si desea liberar Palestina, si quiere ayudar a los palestinos, entonces sólo le queda un camino y ese es el camino de la ‘lucha por el bien de Alá’. El camino de Alá es el camino del yihad.

«El yihad es la única manera. No tenemos otra forma que combatir y enfrentarnos a ellos.

[…]

«Yo le exijo al gobierno de Pakistán… si no podemos salvar a Al-Aqsa, entonces no hay ninguna necesidad de poseer nuestras fuerzas armadas… tener nuestro poderío atómico, o misiles»

«Yo le exijo a usted, le exijo al gobierno de Pakistán, le exijo al Jefe del Estado Mayor del ejército General Qamar Javed Bajwa: Por el amor de Alá, si no podemos salvar nuestra Primera Quibla (dirección de rezos), es decir, la Mezquita Al-Aqsa), entonces no tenemos necesidad de poseer nuestro ejército, no tenemos necesidad de poderío atómico y no tenemos necesidad de poseer nuestros misiles».

