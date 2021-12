El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista y Yihad de MEMRI (PSATY). Para información sobre como suscribirse al PSATY, pulse aquí.

Durante el mes de noviembre del presente año 2021, las milicias respaldadas por Irán en Irak incrementaron sus amenazas contra las fuerzas estadounidenses en el país y advirtieron que estos deben marcharse antes del 31 de diciembre del año 2021, o de lo contrario los ataques en su contra se intensificarán.

El día 26 de julio, 2021 durante una conferencia de prensa efectuada con el primer ministro iraquí Mustafa Al-Kadhimi, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden dijo lo siguiente: «No estaremos para este fin de año en misión de combate», sin embargo, las fuerzas estadounidenses en Irak continuarán «entrenando, ayudando y lidiando con el EIIS…»[1] Esta declaración fue recibida con descontento por las milicias respaldadas por Irán en el país, que buscan la retirada de todas las fuerzas estadounidenses. Ellos establecieron el final del año 2021 como fecha límite para la retirada de todas las fuerzas estadounidenses de Irak y amenazan con atacar la totalidad de los intereses estadounidenses si no se cumple dicho plazo.

Los líderes de las milicias, así como también sus partidarios, han advertido repetidamente que si Estados Unidos no cumple con su fecha objetivo, los ataques contra los intereses estadounidenses se intensificarán. Un objetivo específico que ya ha sido mencionado es la embajada estadounidense en Bagdad. Mientras tanto, varios grupos armados apoyados por Irán han informado sobre un incremento en los ataques contra los convoyes de apoyo logístico estadounidenses en todo Irak y se refieren a estos de «guerra de desgaste».

Es muy probable que durante el mes de diciembre, en el período previo a finales del año 2021, las amenazas se incrementen y las milicias redoblen sus esfuerzos para perpetrar más ataques terroristas, quizás incluso de mayor alcance, contra las fuerzas estadounidenses en el país.

Durante noviembre, la serie de MEMRI el proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista y Yihad (PSATY) publicó numerosos informes que documentan las amenazas impuestas por las milicias y su confirmación en ser responsables por los ataques perpetrados contra los convoyes de apoyo logístico pertenecientes a las fuerzas estadounidenses.[2]

El 1 de noviembre, 2021 un grupo iraquí respaldado por Irán que se hace llamar así mismo Compañías Abu Mahdi Al-Muhandis dio a conocer un comunicado en el que amenazaba con atacar a las fuerzas estadounidenses en Irak si no abandonaban el país para finales del año 2021. La declaración lee lo siguiente: «A la ocupación estadounidense sólo le quedan unos cuantos días para que abandone el purísimo suelo de Irak… Es necesario que la retirada de las fuerzas estadounidenses no sea el único objetivo, de que no deberían ser el único destino sino que todo traidor y todo aquel que colabore con ellos debería estar dentro del alcance de nuestro fuego el cual no conoce misericordia…»

El Comité de Coordinación de la Resistencia Iraquí (CCRI), un grupo que agrupa a las milicias chiitas iraquíes respaldadas por Irán, emitió una declaración el día 19 de noviembre, 2021 comprometiéndose a tomar las armas ante las fuerzas estadounidenses que permanezcan en el país después del año 2021. La declaración lee lo siguiente: «Reafirmamos que las armas de la honorable resistencia estarán listas para desmembrar a la ocupación estadounidense tan pronto como llegue el momento en que finalice el itinerario para la retirada estadounidense, a las 12 de la noche del día 31 del mes de diciembre, 2021».

‘Abbas Al-‘Ardawi, miembro del movimiento Harakat Huqouq, el cual está afiliado a las brigadas de Hezbolá, se dirigió a los soldados estadounidenses desde su cuenta Twitter deseándoles felicitaciones de Año Nuevo junto a sus familias. Este les instó a no confiar en sus líderes y advirtió que la resistencia islámica ha decidido declararle la guerra a las fuerzas estadounidenses en Irak el 31 de diciembre, 2021 a la medianoche.

Las brigadas de Hezbolá publicaron un póster que muestra un árbol de Navidad compuesto por cascos de soldados y rifles estadounidenses, con el siguiente texto en inglés, «Feliz Navidad». Un publicado adjunto declara: «Nos encontraremos después de las 00:00 el día 31 de diciembre, 2021».

Para probar la seriedad de las intenciones de las milicias, las Brigadas Sayyid Al-Shuhada’ anunciaron que se encuentran reclutando a nuevos agentes para sus filas.

Partidarios de las milicias respaldadas por Irán han publicado pósters y videos en los que amenazan con atacar a las fuerzas estadounidenses en Irak, incluyendo dos pósters que amenazan con atacar a la propia embajada de los Estados Unidos en Bagdad.

