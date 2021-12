En un artículo publicado el día 27 de noviembre en el portal palestino Amad.ps, el cual es cercano a los partidarios del ex-alto funcionario de la Autoridad Palestina Muhammad Dahlan, el periodista en Gaza Abd Al-Qader Hassuna criticó duramente a Hamás y a los funcionarios del grupo Yihad Islámico palestino quienes predican que los habitantes de Gaza deben continuar la lucha armada en contra de Israel. Dichos funcionarios, dijo, viajan al extranjero con frecuencia e invierten su dinero en el extranjero y no poseen ningún tipo de experiencia personal por el sufrimiento de los habitantes en Gaza que soportan todas estas dificultades y calamidades de ganarse la vida mientras están sujetos al yugo del fallido gobierno de Hamás. Por lo tanto, dijo, ellos no deberían hablar en nombre de los habitantes de Gaza, o pronunciar ningún tipo de consignas agresivas y hostiles que no poseen ningún significado verdadero.

En meses recientes, Hassuna, quien anteriormente trabajó para la agencia de noticias Al-Rai, la cual es supervisada por Hamás, ha publicado una serie de artículos criticando al régimen de Hamás, cónsonos con las continuas protestas económicas y sociales en contra de Hamás en Gaza. Estos artículos han incluido críticas bastante inusuales a la corrupción dentro del movimiento Hamás.[1] El artículo de Hassuna publicado el 27 de noviembre fue motivado por declaraciones del secretario general del grupo Yihad Islámico palestino Ziyad Nakhalah, en una entrevista con el canal de televisión Al-Mayadeen, en la que criticó a Hamás por facilitar la entrada de trabajadores palestinos a Israel y agregó que el grupo Yihad Islámico palestino lanzara un ataque de misiles contra Tel Aviv si Israel se atreve a poner en la mira a alguno de sus miembros.[2] Según Hassuna, las declaraciones de Nakhalah reflejan la ignorancia de la realidad de los miserables residentes en Gaza quienes no se encuentran preparados para otra escalada militar.

Para ver este segmento de video de las declaraciones de Nakhalah en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Lo siguiente son extractos traducidos del artículo de Hassuna:

«Miles de ciudadanos han muerto y miles más han sido heridos y miles de hogares han sido destruidos en las cuatro guerras por las que ha pasado Gaza… para que el secretario general del grupo Yihad Islámico palestino Ziyad Nakhalah pudiese comparecer ante nosotros ayer 24 de noviembre, 2021 con estas declaraciones incendiarias, incluyendo el amenazar a Israel de que si cualquier activista del grupo Yihad Islámico palestino fuese asesinado, la ciudad de Tel Aviv sería bombardeada en su totalidad. Muchos habitantes en Gaza, incluyéndome a mí, piensan que tales declaraciones son inapropiadas en este momento. Parece ser que el orador ignora lo que sucedió y lo que todavía está sucediendo en Gaza – la miseria, la pérdida de dirección y la pobreza los cuales se han convertido en emblemas de los habitantes de Gaza, de modo que estos no están preparados en este momento para experimentar una nueva escalada militar…

«Parece ser que el secretario general del grupo Yihad Islámico palestino, quien vive en Teherán,[3] no tiene consciencia del dolor, ni de la represión o tiranía que sufren los habitantes de Gaza, particularmente ante su asombro… por el hecho de que el portal del Ministerio Laborista de Hamás en Gaza ha estado registrando trabajadores que han estado desempleados durante muchos años para realizar trabajos en Israel[4] y afirma que este gobierno de Hamás en Gaza se ha convertido en un contratista que le suministra a Israel con trabajadores en Gaza. Parece ser que el líder del grupo Yihad Islámico palestino no ha sido actualizado respecto al historial de desempleo en Gaza y no sabe que más de dos tercios de los habitantes de Gaza viven por debajo del umbral de la pobreza y que están más interesados ??en encontrar trabajo que en una escalada militar ante Israel…

«Sus declaraciones son similares a las declaraciones de algunos funcionarios de Hamás, porque ellos, los funcionarios de Hamás y del grupo Yihad Islámico palestino no viven entre la población y no sufren como ellos. Estos poseen inversiones y propiedades en el extranjero y viajan con frecuencia, y luego retornan aquí y elogian a la resistencia, el nacionalismo y la firmeza, desafiando a Israel y expresan floridas consignas de las cuales el pueblo ya se hartó.

«Oh funcionario de Hamás o del grupo Yihad Islámico palestino, si quieren que el pueblo se mantenga firme y esté listo para soportar la carga de la lucha contra Israel, deben vivir igual a como vive la gente sencilla: Deben tener cortado el servicio de electricidad tal como lo hace su pueblo; deben sufrir en los cruces fronterizos y hacer largas filas para viajar fuera de la Franja de Gaza[5] al igual que lo hace su pueblo; deben, al igual que su pueblo, ir a hospitales sobresaturados en Gaza y esperar horas para que un médico les diagnostique; el gobierno de Hamás debería quitarles la mitad de su salario, tal como se lo hacen a su pueblo, si es que lograron encontrar trabajo. Solo después de eso deberían decir lo que deseen decir y luego yo me sentiré feliz de escucharlo…

«Todos los funcionarios que hablan en nombre del pueblo desde fuera de Gaza, desde los hoteles de los países que los albergan, expresan consignas de resistencia y cosas por el estilo, le sirven a sus propios intereses personales e implementan las agendas de los diversos países que acogen a los funcionarios de Hamás y del grupo Yihad Islámico palestino…»[6]

[1] Serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1604 – Protestas económicas y sociales contra Hamás estallan de nuevo en Gaza: ‘Queremos vivir’; las dificultades económicas se han vuelto intolerables; los funcionarios de Hamás están fuera desconectados del pueblo, 11 de noviembre, 2021. Para ver más artículos críticos contra Hamás de Hassuna, consulte Pulpit.alwatanvoice.com, 12 de septiembre, 2021; Alwasattoday.com, 12 de enero, 2021.

[2] Véase el video del portal MEMRI TV No. 9201 – Líder del grupo Yihad Islámico palestino Ziyad Nakhalah critica a Hamás por facilitarle trabajo a aquellos en Gaza que laboran en Israel y agrega: Los regímenes árabes solo desean que la causa palestina finalice, de una forma u otra. La entrevista tuvo lugar en la noche del 24 de noviembre, 2021 y a la mañana siguiente, el portal oficial del grupo Yihad Islámico palestino publicó un artículo al respecto. El artículo de Hassuna apareció en el portal Amad.ps la mañana del 27 de noviembre y aparentemente fue escrito el día 26 de noviembre. Almayadeen.net, 24 de noviembre, 2021; Jehad.ps, 25 de noviembre, 2021.

[3] Parece ser que este se refería a la orientación pro-Irán del grupo Yihad Islámico palestino. De hecho, Nakhalah vive mayormente en Beirut, la capital libanesa.

[4] Esto fue acordado dentro del continuo marco en las negociaciones entre Hamás e Israel a fin de preservar la calma en la Franja de Gaza, mediadas por Egipto, Qatar y las Naciones Unidas. Los permisos para que los residentes de Gaza trabajen en Israel son emitidos en coordinación con la Autoridad General de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina. Al-Jazeera.net, 26 de noviembre, 2021.

[5] Este parece estar refiriéndose al cruce Rafah con Egipto.

[6] Amad.ps, 27 de noviembre, 2021.

The post Periodista en Gaza: Hamás y funcionarios del grupo Yihad Islámico vociferan consignas hostiles, ignoran difíciles circunstancias de habitantes en Gaza y buscan promover sus propios intereses personales first appeared on MEMRI Español.