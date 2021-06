En un artículo publicado el 27 de mayo, 2021 titulado «Netanyahu, le tengo una propuesta», el Prof. Safouq Al-Shammari, periodista, médico e investigador saudí, insta a Israel a que adopte una nueva política que controlará a Hamás y cambiará las reglas del juego, tanto en beneficio de Israel como en beneficio de los países árabes. Específicamente, este recomienda que Israel responda al lanzamiento de misiles de Hamás atacando aquellos activos iraníes en los países vecinos. Esto, dice Al-Shammari, detendrá los innecesarios combates instigados por Irán y protegerá las vidas de los civiles, tanto de los palestinos como la de los israelíes.

Al escribir que Israel contribuye a la estabilidad de la región y juega un papel vital en la confrontación del creciente poder militar de Irán, Al-Shammari enfatiza que el enfoque de Israel debería ser dirigido a la cabeza, es decir, sobre Irán y no a la cola, es decir, Hamás. Tal enfoque, explica Al-Shammari, hará que Irán restrinja a Hamás, poniendo fin así a los ataques con cohetes contra Israel y restaurando el poder disuasorio de Israel. Además, Israel obtendrá un apoyo internacional y árabe como el país que combate contra la destrucción sembrada en la región por Irán.

Lo siguiente son extractos traducidos del artículo de Al-Shammari:[1]

«El título de este artículo puede parecer un tanto extraño, sobre todo porque me dirijo a un primer ministro con el que suelo estar en desacuerdo. Sin embargo, creo que este desacuerdo nos permite ser mucho más objetivos, ya que, al presentarle una postura a alguien con quien uno desacuerda, las emociones no juegan ningún papel. Alguien pudiera también preguntar, ¿Qué sentido tiene presentarle una propuesta al primer ministro de un país con el que no tiene ninguna relación? La respuesta es simple: Tenemos un interés específico compartido, que discutiré a continuación…

«Los resultados de la última guerra en Gaza fueron lamentables y destructivos, especialmente para la población civil. Esta guerra fue entre Israel y el agente-estado de Irán en Gaza, el movimiento Hamás y es muy posible que ninguno de los bandos sufriera tanto como la población civil entre ambas partes. Israel bombardeó miles de objetivos en la densamente poblada Gaza y Hamás lanzó miles de cohetes. Numerosos civiles de ambos bandos resultaron heridos y fallecidos.

«Lo sorprendente es que, a pesar de adoptar una política altamente pragmática, Israel, o para ser más precisos Netanyahu o Bibi, tal como se le conoce, no intenta castigar al principal instigador responsable de esta guerra en curso, es decir, ¡Irán! No existe ninguna duda de que, sin la incitación iraní, esta guerra hubiese sido mucho más corta, con menos daños a la población civil y a la infraestructura. De hecho, esta guerra pudiese haber terminado antes de que comenzara si Israel hubiese realizado una acción muy simple, que pudiese evitar todas las guerras futuras y poner fin al sufrimiento de la indefensa población civil, que ¡no tienen nada que ver con estas guerras! Muy simple, ¿qué pasará si Israel decide que todo cohete disparado por Hamás será enfrentado con un ataque contra objetivos iraníes en Siria y en otros lugares? Después de todo, los israelíes poseen una lista con miles de objetivos iraníes en el área. El resultado será ver a Irán impedir que Hamás lance misiles y así prevenga los combates.

«Lo que en realidad sucedió fue que Israel atacó el brazo de Irán, es decir, Hamás, hirió a la población civil de entre los cuales los agentes de Hamás se cubrieron las espaldas, sin tener en cuenta la cabeza, la cual es Irán. Pero si, cada vez que Hamás lanza cohetes, Israel ataca objetivos iraníes, el mundo no hubiese realizado campañas de difamación en contra de Israel y quizás incluso los propios palestinos hubiesen apoyado tales acciones y las hubiesen percibido como venganza por los miles de palestinos que Irán ha asesinado en Siria. Los países árabes no condenarían estas acciones tampoco, e incluso los Acuerdos Abraham saldrían fortalecidos. Israel sería presentado como el país que lucha contra la destrucción sembrada por Irán en la región y de esta manera el panorama se revertiría: ¡la rabia generalizada árabe e internacional en contra de Israel se convertiría en satisfacción! El frente interno israelí también disfrutaría de tranquilidad y los ciudadanos israelíes se sentirían mucho más protegidos.

«Israel se apoya en el principio de disuasión en sus operaciones militares, pero esta vez perdió parte de su poder de disuasión, tanto que Irán se atrevió a lanzar un dron de ataque en su contra. Si todos los misiles disparados por Hamás fueran recibidos con un misil israelí similar disparado contra las fuerzas iraníes en Siria o en cualquier otro lugar, esta sería la mejor aplicación posible del principio de disuasión. Debido a que Irán no está interesado en Hamás o los palestinos. Para Irán, la destrucción de Gaza e incluso la muerte de todos los líderes de Hamás es un mero pestañeo, pero en el momento en que el fuego haga quemar las manos de Irán, ¡este comprenderá cuán volátil es la situación!

«Nuevamente preguntamos: ¿Por qué es importante para nosotros asesorar al primer ministro de Israel? En primer lugar, es importante para nosotros proteger a los indefensos ciudadanos civiles en ambos bandos de los daños ocasionados por la guerra: tanto los de la Gaza superpoblada como aquellos de Israel. No puede condenarse el asesinato de civiles y de niños en Gaza sin condenar el asesinato de civiles en Israel. Segundo, no queremos otra guerra, o una repetición constante del mismo escenario: Irán incita a Hamás, Gaza es destruida, los países árabes financian su reconstrucción, mientras que algunos de los fondos van a parar a los líderes de Hamás y sus familiares, quienes disfrutaran en hoteles mientras continúa el sufrimiento de los habitantes en Gaza. Así las cosas, el dinero de los árabes se desperdiciará una y otra vez en la destrucción y reconstrucción de Gaza.

«Tercero, parece ser que Israel juega un papel vital en la guerra contra las acciones de Irán en la región a través de sus operaciones secretas y militares. Estas operaciones son altamente vitales para mantener la estabilidad en la región frente a la abominable conducta iraní. Un enfoque israelí sobre Irán es ahora crucial en esta etapa y es preferible tratar de preocupar a Israel con campañas paralelas contra Hamás y otros elementos, especialmente cuando la administración estadounidense complace a Irán y trata, junto a sus aliados, de abrazarlo fuerte y cálidamente, lo que posibilita su actual conducta y desenvolvimiento.

«Si los líderes israelíes piensan que un ataque en Gaza y un intento de asesinar a algunos de los líderes locales de Hamás… le darán una lección a Hamás, entonces han perdido el rumbo. Lejos de ello, Hamás continuará siendo la cola iraní que crecerá cada vez más, mientras que el cerebro que realiza y manipula la planificación y los líderes que cosechan los beneficios permanecen fuera del círculo de la lucha. Israel no obtendrá más que condenas por sus ataques a Gaza y una campaña mediática mundial será realizada en su contra. Todo será pérdida de tiempo y distracción del problema verdadero, siendo este Irán. Sin embargo, si los aparatos de seguridad israelíes y el ejército son dirigidos contra Irán los esfuerzos que estos le dedicaron a la guerra en Gaza, los resultados serán mucho más positivos y tal vez los estadounidenses despierten de la ilusión de que se pueden hacer concesiones con Irán y entiendan que existen otras formas de detener el programa nuclear de los iraníes».

[1] Al-Watan (Arabia Saudita), 27 de mayo, 2021.

