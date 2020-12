Diario Judío México - «Siete veces le dijo el lobo al cordero

detente. Y sólo después lo devoró».

– Natan Zach, «Fracaso»

El canciller iraní Mohammad Javad Zarif el día de la finalización del acuerdo PIDAC, 14 de julio, 2015 (Fuente: Babak Taghvaee, Irán, 14 de julio, 2015).

Hace unos días, el 14 de diciembre, un grupo bipartidista de unas 50 personas, todos ex-altos funcionarios de seguridad y de relaciones exteriores en administraciones anteriores estadounidenses, le pidieron públicamente al presidente electo Joe Biden que actuara rápidamente en referencia al tema de Irán: «Al primer día, [el Presidente Biden] pudiera muy bien anunciar su intención de volver a entrar en el [acuerdo PIDAC del 2015], sugiriendo un proceso paso a paso hacia el alivio total de las sanciones el cual está sincronizado con el retorno de Irán al cumplimiento total del acuerdo…»

Si bien reconoce que «la carrera de armas convencionales, incluyendo los misiles balísticos y de crucero y de drones, incrementa las tensiones y la inestabilidad en la región y socava cualquier disuasión», el grupo argumentó que «con el acuerdo PIDAC revitalizado por Irán y los Estados Unidos, el trabajo más arduo puede comenzar en limitaciones regionales de armamento y el proveer una base desde la cual resolver las diferencias regionales y explorar la cooperación regional».

Este audaz llamado a la acción se produjo dentro del contexto a la creciente desconfianza europea sobre Irán y la peligrosa omisión consciente de los temas a las actividades agresivas de Irán en todo el Medio Oriente dentro del acuerdo PIDAC, incluyendo el proveer con armas a sus agentes-estados con cohetes y misiles. Estas actividades no pueden ser separadas a la búsqueda y el logro por parte de Irán de obtener armamento nuclear, porque una bomba nuclear necesita de un sistema de lanzamiento. El reciente éxito del vehículo de lanzamiento espacial iraní ha demostrado que Irán es capaz de construir cohetes con rangos y alcances bastante largos.

La propuesta de eliminar primero las sanciones a Irán y luego esperar que este limite su industria de misiles puede ser un tema atractivo en un seminario de relaciones exteriores, pero para tener una idea de la realidad, es aconsejable escuchar primero al canciller iraní Mohammad-Javad Zarif, quien en una entrevista publicada el 9 de diciembre, 2020 fue muy claro y enfático:[1]

«… Los funcionarios del gobierno del señor Biden saben muy bien que los temas que no aparecen en el acuerdo PIDAC no están ausentes por accidente, sino porque fueron decididos así. Esto significa que nosotros hemos debatido el tema de los misiles. Cuando ellos plantearon el tema de nuestros misiles, dijimos: «¿Qué tienen ustedes que decir sobre las armas que poseen Israel o Arabia Saudita? ¿Dicen ustedes que a Irán se le deberían negar sus capacidades defensivas? ¿Tienes ustedes derecho a hacer tal cosa?» Cuando plantearon el tema de nuestra [participación] regional, nosotros dijimos: ‘¿Qué tienen ustedes que decir sobre Israel?’ Y ellos respondieron: ‘Queremos reparar sus relaciones con la región’. Nosotros dijimos: ‘Reparen sus propias relaciones con la región’».

Y más: «Estados Unidos no está en la posición de establecer condiciones para su regreso [al acuerdo PIDAC], o restaurar sus derechos en lo que respecta a la implementación del acuerdo PIDAC… Por lo que, si los [misiles y la intervención regional] no aparecen en el acuerdo PIDAC, es porque ellos se comprometieron ante estos temas. No los colocaron en el acuerdo PIDAC. No tienen dicha opción. Ellos son los que nos deben a nosotros, por sus políticas de proveerle armas a [otros] y por sus políticas en la región».

El juego es siempre el mismo. El agresor persuade a la parte amenazada con argumentos que le otorgan plataformas de moral más elevadas. La ideología descaradamente expansionista de Irán – sus líderes proclaman que Irán se encuentra ahora en «la segunda fase de la Revolución Islámica»[2] – ha sido reemplazada por la afirmación de estos mismos líderes de que Irán es en realidad el corderito del Medio Oriente que debe actuar en defensa propia.

La reciente exposición por parte de Zarif al tema de la debilidad moral de las democracias en Occidente en las negociaciones del acuerdo PIDAC es una oportuna llamada de atención. Si los Estados Unidos siguen el consejo de este grupo y levantan las sanciones a Irán sin tener en cuenta la agresión regional que realiza Irán y su desarrollo de misiles sería una acción peligrosamente imprudente.

La Alta Representante de la Unión Europea Federica Mogherini, el canciller de Irán Mohammad Javad Zarif, el Jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán Ali Akbar Salehi, el canciller de Rusia Sergey Lavrov, el Secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña Philip Hammond y el Secretario de Estado de los Estados Unidos John Kerry, posan para una foto en grupo en el Edificio de las Naciones Unidas en Viena el día de la finalización del acuerdo PIDAC, 14 de julio, 2015. Fuente: Telegraph.co.uk, 14 de julio, 2020.

*A. Savyon es Director del Proyecto de Medios de Comunicación de Irán en MEMRI; Yigal Carmon es Presidente y fundador de MEMRI; Ze’ev B. Begin es compañero investigador sénior en MEMRI.

[1] Serie de MEMRI Despacho Especial No. 9093 – Canciller iraní Zarif en respuesta al segmento de video del portal MEMRI TV a sus declaraciones llamando a los judíos ‘jehouds‘: «MEMRI se ha hundido más al tomar mi peyorativo… para acusarme de antisemitismo», 16 de diciembre, 2020.

[2] Véase la serie de MEMRI acerca de los objetivos del Líder Supremo iraní Ali Jamenei para la «Segunda Fase de la Revolución Islámica» en Irán, tal como es descrita en un evento que celebra el 40avo aniversario de la Revolución Islámica: Despacho Especial No. 8020 – Los objetivos de ‘la segunda fase de la revolución islámica’ en Irán durante los próximos 40 años – Tercera parte: Comandantes del CGRI hablan sobre los logros y objetivos de la revolución, 24 de abril, 2019; serie de MEMRI Despacho Especial No. 7981 – Líder Supremo iraní Ali Jamenei anuncia los objetivos de ‘la segunda fase de la revolución islámica’ para los próximos 40 años – Segunda parte: ‘Ustedes deben preservar su revolución… y acercarla cada vez más a su mayor aspiración – la creación de una nueva civilización islámica y los preparativos para el surgimiento del sol del Mahdi’, 3 de abril, 2019 y la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1441 – Líder Supremo iraní Ali Jamenei anuncia los objetivos de la segundo fase de la revolución islámica ‘durante los próximos 40 años: ‘El desafío es la poderosa presencia de Irán dentro de las fronteras del régimen sionista’, 13 de febrero, 2019.

