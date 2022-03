El profesor de la Universidad de Teherán y general retirado del CGRI Hossein Alaei dijo en una entrevista que fue publicada en el portal iraní ecoiran.com el día 22 de marzo del presente año 2022 que Rusia no debería servir como mediador entre Estados Unidos e Irán en las conversaciones sobre el tema nuclear. Este explicó que Rusia no es confiable y que su postura le haría perder con el acuerdo nuclear, ya que le permitiría a Irán tomar parte de la participación de Rusia en el mercado de petróleo y gas natural en Europa, particularmente ahora que Rusia enfrenta sanciones económicas debido a la crisis de Ucrania. Más bien, este dijo que Irán debería hablar directamente con Estados Unidos y firmar un acuerdo sin la mediación rusa, china o europea.

«Una de las formas de garantizar la seguridad de Irán a largo plazo es convertirse en actor importante en el mercado energético de Europa»

Hossein Alaei: «Irán es uno de los países que posee potencial para suministrarle gas a Europa. Yo no quiero decir que Irán pueda hacerlo ahora. Es necesario preparar la infraestructura, instalar los gasoductos y resolver todos los problemas técnicos. Además, Irán necesita incrementar su producción de gas natural. Todo esto es cierto. Aún así, todo es factible.

“De hecho, una de las formas de garantizar la seguridad de Irán a largo plazo es convertirse en actor importante en el mercado energético de Europa. Después de todo, Irán no es una amenaza para Europa ni tampoco los europeos han representado una amenaza para Irán.

Firmar el acuerdo PAIC beneficiará a Irán y son los Estados Unidos; Israel y Rusia los que más perderían por ello

“Si el acuerdo PAIC es firmado, también beneficiará a Irán. Teniendo en cuenta la actual situación económica de Irán, esto constituiría una gran ayuda inmediata para el gobierno. Los estadounidenses también se beneficiarían de ello. Ellos pueden utilizar esto para controlar el mercado. Pero, ¿en perjuicio de quién? Los primeros en perder serían los israelíes.

«Así que, los israelíes están en contra de ello. ¿Quién más se opone al acuerdo PAIC? Los rusos. ¿Por qué se oponen los rusos? Ahora ellos están bajo presión por las sanciones. Si se boicotea a menos países, esto sería en detrimento de los rusos. Al menos en el campo energético – como el petróleo y el gas – los rusos son más rivales que socios de Irán. A dondequiera que vayan el petróleo y el gas iraní, lo harán a expensas de la participación rusa en el mercado.

“El mercado ruso no está separado del de Irán. Es por ello que los rusos nunca han querido que Irán incremente su capacidad de exportación energética. ¿Por qué? Porque uno de los mercados más importantes de Irán es Europa.

«En muchos campos, poseemos rivalidad con los rusos. Es por ello que se puede ver que en los diversos temas en materia nuclear, los rusos siempre se han opuesto a las actividades nucleares de Irán. De la A, a la Z. En los días del Sr. Ahmadinejad, cuando se crearon la mayoría de las resoluciones en contra de Irán en el CSNU, los rusos siempre votaron en contra de Irán en el consejo de seguridad y al menos dos resoluciones contra el programa nuclear de Irán fueron redactadas por los rusos y presentadas al consejo de seguridad.

“Yo no creen que el programa nuclear iraní deba desarrollarse técnicamente independientemente de Rusia. Uno puede ver que respecto al tema del enriquecimiento de uranio – incluso respecto a la planta de energía en Bushehr, los rusos le dijeron a los estadounidenses durante las negociaciones del acuerdo PAIC: No permitan que Irán enriquezca uranio, porque nosotros queremos proveerles su combustible nuclear.

“Los rusos creen que por mucho que Irán necesite de Rusia, este está a su favor, al igual que los estadounidenses, que nos dicen que no debemos trabajar con los rusos.

«La disputa nuclear es entre Estados Unidos e Irán; el hecho de que los rusos, los europeos y los chinos fueran traídos… fue una política equivocada desde el mismo comienzo»

«En las circunstancias actuales, con los rusos sumidos en el atolladero por la guerra en Ucrania… Los estadounidenses les arrojaron esta cáscara de plátano y no lo vieron venir. Los rusos fueron directo al atolladero del cual no saldrán fácilmente». Bajo estas circunstancias, es muy posible que incluso estén considerando arrastrar a Irán hacia este atolladero y hacer que colapse con ellos.

«Este es el mejor momento para que Irán ponga fin a la mediación de Rusia en las conversaciones referentes al acuerdo PAIC. De todos modos, ¿quiénes son esos rusos? ¿Por qué siempre se posicionan entre nosotros y los estadounidenses? ¿Son los rusos más confiables que nosotros para hablar con los estadounidenses? Nosotros somos los que deberíamos hablar con los norteamericanos.

«¿Por qué elegimos a un mediador que conocimos como traidor a lo largo de la historia? Nunca confiamos en los rusos y ellos han traicionado a Irán a lo largo de la historia. Ahora esos mismos rusos con su historial… Durante la guerra de Saddam con Irán, los rusos hicieron que los misiles Scud llovieran sobre las cabezas de los iraníes.

«¿Los hacemos ahora mediadores para que así puedan negociar con los estadounidenses en nuestro nombre? ¿Somos acaso discapacitados? Deberíamos negociar directamente. Es mucho mejor que convertir a un país como Rusia en mediador y dejar que le hable a los estadounidenses sin siquiera compartir el mismo idioma. Ustedes les dices algo y ellos necesitan traducirlo, entonces no está del todo claro lo que le están diciendo a los estadounidenses y además de ello, piden tarifa de intermediario.

«Lo mismo es cierto para los europeos. Nosotros tampoco debemos convertir a la troika europea en mediadores. Ellos también desean tarifas de intermediario».

«La disputa nuclear es entre Estados Unidos y nosotros. El hecho de que los rusos, los europeos y los chinos hayan entrado en la contienda – a mi manera de ver, fue una política equivocada desde el principio. Ahora se han convertido en actores con los que necesitamos llegar a acuerdos, para eventualmente llegar a un acuerdo con los norteamericanos. Este en principio no fue el tema a tratar.

«Los iraníes y los estadounidenses deben sentarse juntos y llegar a un acuerdo sobre varios temas. Hemos castigado a Estados Unidos lo suficiente como para que Trump abandone el acuerdo PAIC. Nosotros dijimos para ese entonces que no hablaríamos con ellos. Olvídense. Ahora que queremos cerrar el trato, debemos sentarnos con la contraparte principal, para que podamos resolver todos los problemas – no con los rusos cuyas acciones no están del todo claras.

“Vimos durante las negociaciones del acuerdo PAIC el cómo los rusos se aseguraron de que su mediación continuaría por mucho tiempo. Estos dijeron, por ejemplo, que el material enriquecido sería transferido a Rusia, las centrífugas también fueron transferidas a Rusia y así sucesivamente. ¿Por qué haríamos tal cosa?, ¿por qué hemos involucrado a Rusia en todo, concediéndole buena reputación y una carta bajo la manga que utilizan contra los estadounidenses?

«No tenemos necesidad de esto».

