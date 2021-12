Lo siguiente son algunos de los informes de esta semana del Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista y Yihad (PSATY) en MEMRI, que traduce y analiza el contenido de fuentes, las cuales son monitoreadas y supervisadas las 24 horas del día, 7 días a la semana, entre estos, los portales y blogs yihadistas más importantes. (Para ver estos informes en su totalidad, usted debe ser miembro del PSATY; para obtener información sobre el cómo obtener membrecía, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección jttmsubs@memri.org junto al texto «Membership – Membrecía» en la línea tema ‘asunto’).

EXCLUSIVO: Ministro de Defensa de los talibanes afganos Maulvi Mohammad Yaqoob Mujahid: ‘Si Estados Unidos desea 2.000 soldados ingleses (es decir, estadounidenses) en su embajada en Afganistán, nosotros también queremos 2.000 fidayeen mujahideen (es decir, terroristas suicidas) de las Fuerzas Fateh en la embajada de Afganistán en los Estados unidos’

El Emirato Islámico de Afganistán (la organización yihadista talibán que tomó el poder en Afganistán el día 15 de agosto, 2021) le dijo a los Estados Unidos que si este desea que 2.000 soldados custodien su embajada en Kabul, los talibanes también desplegarán un número similar de terroristas suicidas en la embajada afgana en Washington DC

EXCLUSIVO: El emir talibán paquistaní muftí Noor Wali Mehsud dice que el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) es una filial del emirato islámico de Afganistán y viaja a través de las regiones fronterizas de Pakistán

El grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (el movimiento de los talibanes en Pakistán, TTP) ha publicado un video en el que el emir del TTP mulá Noor Wali Mehsud, alias Abu Mansoor Asim, visita diferentes áreas de la región fronteriza de Pakistán, se dirige verbalmente a los combatientes talibanes y reza ante la tumba del asesinado líder del TTP mulá Fazlullah Khurasani.

EXCLUSIVO: Milicia chiita respaldada por Irán en Irak confirma tercer ataque este mes contra convoyes estadounidenses

El 19 de diciembre del presente año 2021, un canal afiliado a una milicia chiita respaldada por Irán en Irak en la aplicación Telegram, publicó un reclamo oficial firmado por otro grupo identificado con las milicias chiitas respaldadas por Irán en Irak. La declaración se responsabilizó por un ataque perpetrado contra «un convoy del ejército de ocupación estadounidense en la gobernación Al-Anbar».

EXCLUSIVO: Nuevo grupo armado respaldado por Irán en Irak amenaza con atacar a las fuerzas estadounidenses hasta que estas abandonen territorio iraquí

El 18 de diciembre, 2021 un nuevo grupo respaldado por Irán que forma parte de la resistencia islámica en Irak emitió un comunicado oficial en un canal en la aplicación Telegram que abrió en su nombre y que declara su intención de realizar ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak hasta que estas se marchen del país.

El EIIS publica infografía de sus ataques alrededor del mundo en los que utiliza artefactos explosivos improvisados

La edición más reciente de la revista semanal del Estado Islámico (EIIS) Al-Naba’ (No. 317), publicada el 16 de diciembre, 2021 incluye una infografía en la que la organización detalla los ataques en los que utiliza artefactos explosivos improvisados que este llevó a cabo durante los primeros tres meses del año islámico 1443, que corresponde aproximadamente a los meses de octubre-diciembre, 2021.

El EIIS confirma haber atacado la misión de África Meridional (SADC/siglas en inglés) en Mozambique, asesinando a dos personas

El 21 de diciembre, 2021 el Estado Islámico (EIIS) se responsabilizó por un ataque realizado contra la misión de la SADC en Mozambique, también conocida como la Misión Militar de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SAMIM).

El EIIS continúa su ofensiva contra el ejército egipcio y las milicias tribales pro-gobierno en el Sinaí

Durante el mes de diciembre del presente año 2021, agentes del Estado Islámico (EIIS) continuaron atacando al ejército egipcio y a las milicias tribales pro-gobierno en la península del Sinaí en Egipto.

Editorial en semanario del EIIS: Residentes lamentan que el EIIS haya abandonado sus áreas; los nuevos grupos trajeron corrupción e inseguridad

El 16 de diciembre del presente año 2021 fue publicada la edición No. 317 de la revista semanal del Estado Islámico (EIIS) Al-Naba’, el cual incluye un editorial que resume los últimos cuatro años desde que la «coalición cruzada» declarara su «ficticia victoria» sobre el EIIS.

Pósters pro-EIIS prometen apuntar a la nueva embajada estadounidenses en el Líbano, acusan a Estados Unidos de colaborar con Hezbolá y piden a los ‘monoteístas’ libaneses que se unan al EIIS

El 17 de diciembre, 2021 un medio de comunicación pro-Estado Islámico (EIIS) publicó dos pósters virtuales basados ??en un informe del diario Financial Times en el que afirmaba que Estados Unidos gasta un billón de dólares para construir una gigantesca embajada en el Líbano.

Canal en Telegram vinculado al predicador yihadista radicado en los Estados Unidos Ahmad Musa Jibril insta a los musulmanes a apoyar a las parientes de los combatientes del EIIS que fueron deportados de Siria a sus países de origen

El 16 de diciembre del presente año 2021, un canal en la aplicación Telegram afiliado al clérigo yihadista en los Estados Unidos Ahmad Musa Jibril dio a conocer un publicado en inglés en el que insta a los musulmanes a ayudar a los parientes y familiares de los combatientes de EIIS que han sido deportados de los campos de refugiados en Siria a sus países de origen.

Editorial en la edición No. 2 de la revista pro-EIIS en urdu dada a conocer en Pakistán insta a los muyahidines a asesinar a apóstatas e incrédulos

Un grupo de medios de comunicación pro-Estado Islámico (EIIS) en Pakistán ha publicado la segunda edición de una revista yihadista en idioma urdu. La revista pide el asesinato de apóstatas e incrédulos y celebra el linchamiento ocurrido el día 3 de diciembre, 2021 de individuo un no-musulmán de Sri Lanka en Pakistán por ser acusado de blasfemia.

Centro tecnológico pro-EIIS reanuda sus operaciones tras una pausa de ocho meses

El 15 de diciembre del 2021 un medio de comunicación pro-Estado Islámico (EIIS) publicó un póster virtual en el servidor Rocket.Chat operado por el EIIS anunciando que reanudará sus operaciones luego de una pausa de ocho meses debido a «circunstancias adversas».

Video pro-EIIS: Los ‘cruzados’ colonizaron África, el EIIS liberará a África de los incrédulos

El 19 de diciembre, 2021 un medio de comunicación pro-Estado Islámico (EIIS) publicó versiones en árabe e inglés de un video titulado «África y el ascenso del califato».

Video pro-EIIS recopila imágenes de violentos ataques y ejecuciones cometidos por el EIIS en Siria

El 19 de diciembre del presente año 2021, un medio de comunicación pro-Estado Islámico (EIIS) publicó un video en el que destaca los ataques perpetrados por el EIIS contra las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), contra el régimen de Assad y otros enemigos del Estado Islámico en Siria.

Revisión de cuenta en los medios de comunicación sociales yihadistas (RC-MSY): Partidario de Hezbolá con más de 10,000 seguidores utiliza hashtags de TikTok y canciones influyentes para promover una cuenta dedicada al asesinado comandante de las Fuerzas Qods del CGRI Qassem Soleimani a una audiencia más amplia

Partidario de Hezbolá en TikTok utiliza técnicas deliberadas dentro de la plataforma para atraer a una gran cantidad de espectadores y seguidores.

Al-Shabab da a conocer video que documenta el ataque contra soldados somalíes y destaca discurso del comandante principal asesinado de Al-Qaeda ‘Atiyyat Allah Al-Libi

El 20 de diciembre del 2021 el brazo mediático de la filial de Al-Qaeda en Somalia Al-Shabab publicó un video en el que documentaba un ataque contra soldados somalíes cerca de una ciudad al sur de Somalia.

Clérigo yihadista radicado en Siria insta a los residentes en Idlib a oponerse al plan de estudios educativo ‘apóstata’ que solo ‘sirve al enemigo’

El 12 de diciembre, 2021 el canal en la aplicación Telegram de una revista mensual publicada por clérigos yihadistas independientes anti-Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) en la región de Idlib, dio a conocer la edición No. 31 de la revista.

Medios de comunicación pro-Al-Qaeda comparten declaración del grupo yihadista nigeriano vinculado a Al-Qaeda elogiando la victoria de los talibanes en Afganistán

A finales del mes de diciembre del presente año 2021, varias cuentas pro-Al-Qaeda (AQ) en Twitter compartieron un breve segmento de video que incluye una declaración oficial de un grupo yihadista nigeriano vinculado a Al-Qaeda.

Ideólogo yihadista Abu Muhammad Al-Maqdisi: La promesa de los talibanes de no permitir que Al-Qaeda lance ataques contra Estados Unidos desde Afganistán no viola el sharia ni constituye prohibición de librar el yihad

El 15 de diciembre, 2021 el ideólogo salafista yihadista en Jordania Abu Muhammad Al-Maqdisi publicó la cuarta parte de su serie de artículos sobre los talibanes, en la que argumentó que la promesa de los talibanes ante Estados Unidos de que no permitirán que Al-Qaeda u otros grupos lancen ataques contra los Estados Unidos desde Afganistán no viola el sharia y no constituye prohibición de librar el yihad.

Ideólogo yihadista defiende a los talibanes de acusaciones sobre apostasía y afirma que su conducta es similar a las tácticas del profeta

Durante el mes de diciembre del presente año 2021 el ideólogo salafista yihadista en Jordania Abu Muhammad Al-Maqdisi publicó una serie de artículos sobre los talibanes titulados «Respuestas a las sospechas de extremistas respecto el emirato talibán» en los que desafía a aquellos, principalmente al Estado Islámico (EIIS) y a sus partidarios que declaran que los talibanes son apóstatas debido a su política exterior, a su trato ante los chiitas y su aceptación a la monarquía constitucional del año 1964.

Clérigo chiita iraquí Muqtada Al-Sadr da a conocer ‘proyecto religioso, doctrinal y moral’ con el fin de contrarrestar ideas que buscan alejar a los jóvenes musulmanes del islam

El 15 de diciembre del 2021 un canal afiliado a una milicia respaldada por Irán en la aplicación Telegram publicó un anuncio escrito a mano por el clérigo populista chiita en Irak Muqtada Al-Sadr, en el que anunciaba el lanzamiento de una campaña de seis meses titulada «Recuérdense, si el recordatorio debería beneficiar»(Corán 87:9).

Comandante del Movimiento Al-Nujaba respaldado por Irán: Tomar las armas de la resistencia es un esfuerzo para llevar a Irak al corazón de la normalización de relaciones con Israel; esto no sucederá, así nos cueste a todos el cuello

El 10 de diciembre, 2021 un líder de la milicia chiita iraquí dijo en un discurso ante los líderes de la milicia iraquí que fue transmitido por el canal de televisión iraquí Al-Nujaba que entregar las armas de la resistencia es «como entregarle Irak a los estadounidenses e israelíes» y agregó: «esto no sucederá, aunque a todos nos cueste el cuello».

Las Brigadas Izz Al-Din Al-Qassam dan a conocer video y biografía que elogia a comandante asesinado en el año 2016

En el quinto aniversario del asesinato de un comandante de las Brigadas Izz Al-Din Al-Qassam pertenecientes a Hamás, las brigadas compartieron en su canal en la aplicación Telegram un póster virtual de elogio y un enlace a su portal, donde fue publicada una biografía y un video homenaje.

Tras el fin del alto al fuego provisional, el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) denuncia ataques en la región fronteriza, asesinando a varios soldados y policías

Este informe revisará los detalles de los ataques confirmados por el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (el Movimiento de los talibanes en Pakistán, TTP) luego que la organización yihadista anunciara el fin del alto al fuego de un mes de duración con Pakistán el 9 de diciembre del 2021.

