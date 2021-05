Saleh Al-Arouri, vicepresidente del Buró Político de Hamas, dijo que la inmigración judía a Palestina está basaba en mitos, como el mito de que Jerusalén le pertenece a los judíos o que Palestina es la Tierra Prometida judía. Al-Arour dijo que los judíos inventaron estos mitos «de la nada». Este hizo sus comentarios en una entrevista transmitida por el canal de televisión de (Hamas-Gaza) Al-Aqsa el día 12 de mayo, 2021. Al-Arouri explicó que esta es la razón por la cual Jerusalén es el corazón del conflicto israelí-palestino, diciendo que los judíos simplemente están de paso por el territorio, tal como lo han hecho otras naciones antes que ellos, al igual que los cruzados. Este dijo que los israelitas acababan de pasar por la zona y se quedaron durante 50-70 años, al igual que tribus nómadas.

Al-Arouri continuó diciendo que la entidad sionista fue humillada por las advertencias que les hicieron las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam, que logró se retiraran de la mezquita Al-Aqsa. Este dijo que la infraestructura de la resistencia en Gaza fue diseñada para hacerle frente a «estos desafíos» y que, por ende, el enemigo no puede hacerle ningún «daño verdadero» a la resistencia. Al-Arouri declaró que los altos comandantes de Hamas «han sido martirizados» agregando lo siguiente: «Eso es normal». Al-Arouri agregó que cualquiera que pase 20 o 30 años en la organización desea convertirse en mártir.

Al-Arouri también declaró que el líder de Hamas Yahya Sinwar y el comandante de las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qasam Mohammad Deif, han declarado que Hamas está totalmente preparado para librar una guerra que durará muchos meses. Este explicó que Hamas solo ha estado saliendo de su excedente de cohetes ya gastados y antiguos y que todavía posee muchos de ellos nuevos y muy precisos. Al-Arouri dijo que espera que la imagen de la victoria sea creada por el pueblo de Hamas en cada parte del país, en Jerusalén, Cisjordania y dentro de las fronteras de 1948.

La inmigración judía hacia Palestina «se basó en un mito… inventado de la nada» de que «Jerusalén fue su capital y que tenían un templo allí»

Saleh Al-Arouri: «La inmigración de judíos a Palestina desde todos los rincones del mundo, con el fin de establecer su estado, se basó en el mito de que Jerusalén fue su capital y que tenían un templo en el lugar, que Jerusalén les pertenece y que esa es su Tierra Prometida.

“Estos son los mitos que han inventado de la nada. Por lo tanto, Jerusalén es el corazón del conflicto.

[…]

«Muchas naciones han tratado de apoderarse de Jerusalén. Europa con todas sus fuerzas, vino al lugar y ocupó Jerusalén durante 100 años. Pero nuestra nación no se desesperó, no se fatigó ni se cansó. Luchó contra los cruzados hasta que recuperó este espacio sagrado.

[…]

«Los israelitas estaban entre las naciones que han pasado por este lugar. Pasaron por aquí durante 50 o 70 años, tal como lo hacen las tribus nómadas. Ahora ellos están diciendo de nuevo que esta es su tierra. Está bien, pero ¿de quién era la tierra antes y después de ustedes?

[…]

«Israel no puede causarle a la resistencia un daño verdadero… porque la resistencia se adaptó al enemigo y a sus capacidades»

“La entidad sionista fue humillada. Cuando esta se enfrentó a las advertencias de las Brigadas Qassem, las tropas de ocupación se retiraron de la mezquita Al-Aqsa.

[…]

«Desde que comenzó la resistencia contra la ocupación en Gaza, la ocupación poseía superioridad en su fuerza aérea y servicios de inteligencia. Tenía satélites, dispositivos de escucha y equipo de espionaje. Tenía la capacidad de controlar las comunicaciones, etc. la resistencia en Gaza ha sido diseñada para hacerle frente a estos desafíos, por ello no pueden causarle un verdadero daño a la resistencia.

«Los comandantes en nuestras filas han sido martirizados. Eso es normal. Abu Mohammad Al-Jabari fue martirizado. El jeque Ahmad Yassin fue martirizado. Abu Shamalah, Al-Attar y Yahya Ayyash fueron todos martirizados. Todos los comandantes de nuestra resistencia han sido martirizados. Eso es algo normal. Esta es la gracia que Alá nos concede. En última instancia, Alá señala Su aceptación al seleccionarnos para ser mártires.

“Cualquiera que le dedique 20-30 años al camino de la resistencia terminará como mártir. Pero también generará victoria.

«Por lo tanto, la infraestructura de la resistencia en Gaza no está expuesta al enemigo, todo esto con el fin de evitar que utilice las armas en las que posee superioridad. La resistencia no fue diseñada de la manera clásica e intuitiva a la que un ejército es edificado. No. Fue adaptada al enemigo y sus capacidades.

«Los proyectiles que asesinan chicos, combatientes y muyahidines palestinos son ​​estadounidenses; los aviones también son estadounidenses»

«Por eso, en la guerra anterior, en el 2014, nuestra resistencia combatió durante 50 días y fue atacada todos los días y con la misma intensidad. El enemigo ha utilizado todas las capacidades en sus arsenales. Lo único que le quedó fue el arma nuclear del enemigo. Este utilizó todo lo demás.

«En esta guerra, ellos comenzaron a utilizar los aviones F-35, que trajeron de los Estados Unidos hace unos días. Esto es para que todos sepan que los Estados Unidos nos combaten directamente, en tierra. Los proyectiles que asesinan a los chicos, los combatientes y los muyahidines son estadounidenses. Los aviones también son estadounidenses.

«La resistencia fue diseñada para que perdure durante mucho tiempo. Los comandantes de la resistencia en Gaza han dicho – el hermano Abu Ibrahim Al-Sinwar lo dijo claramente más de una vez y Mohammed ‘Abu Khaled’ Deif también habló sobre ello… ellos dijeron que estamos listos para una guerra que durará meses. ¡Meses!

[…]

«La resistencia es capaz de combatir durante muchos meses… Hasta ahora, la resistencia se ha estado deshaciendo de su excedente de antiguos y ya viejos cohetes… para así darle espacio a los poderosos y precisos misiles modernos»

“La capacidad de la resistencia para atacar muy dentro del propio territorio del enemigo y hacer añicos la moral del enemigo y la moral de su población es mucho más alta que la capacidad que posee la ocupación de destrozar nuestra propia moral.

[…]

“La resistencia es capaz y desea, o mejor dicho, está dispuesta a combatir durante muchos meses y con tiempo, la intensidad de la resistencia se incrementará en lugar de disminuir.

«También me gustaría decir que hasta el momento, la resistencia se ha ido deshaciendo de su excedente de cohetes ya gastados. Tuvimos un problema con los cohetes ya viejos que teníamos preparados pero ahora tenemos otros que son mucho mejores…

«Ahora podemos vaciar las plataformas de lanzamiento, con el fin de dejar espacio a los potentes y precisos misiles modernos.

“Por lo tanto, cuanto más tiempo pase, la intensidad de la resistencia contra la ocupación se incrementará y esta será atacada desde lugares que estos anticipan y desde lugares que no anticipan.

“Estos recibirán fuertes golpizas desde Gaza, del interior de Israel, de Jerusalén y de Cisjordania.

[…]

«La resistencia no permitirá que Israel cree una imagen de victoria. En la guerra del 2014, la imagen de la victoria fue del soldado israelí bajo las botas de los muyahidines. En esta guerra, el bombardeo de calles y torres no será la imagen de la victoria. La imagen de la victoria será pintada por nuestras brigadas yihadistas. La imagen de la victoria tendrá varias partes, en Gaza y en otros lugares. Nosotros esperamos que en cada parte de nuestra patria – nuestro pueblo en Jerusalén, en Cisjordania y dentro de las fronteras de 1948 – una parte de la imagen de la victoria está esperando a que ustedes la conciban.

[…]

«No estamos buscando librar una guerra abierta. Les dijimos a todos aquellos mediadores que no fuimos nosotros quienes iniciamos esta guerra. La guerra arrecia debido a la agresión hecha contra la mezquita Al-Aqsa. La guerra comenzó allí y fue iniciada por la ocupación.

«Estamos listos para esta ronda de combates hasta el final, si los lugares sagrados y Jerusalén están protegidos y defendidos y el pueblo de Jerusalén se encuentra protegido contra todos los desalojos y destierros».

