Desde que el Emirato Islámico de Afganistán (la organización yihadista de los talibanes) tomara el poder en Kabul el 15 de agosto del 2021, la situación regional en la región más amplia del sudeste asiático se ha alterado rápidamente. Se teme que el ascenso de los talibanes pueda generar una «re-talibanización regional» en Afganistán, Pakistán, Cachemira y en otras regiones en el sur de Asia, lo que provocaría conflictos interreligiosos y más ataques en contra de las minorías en estos países.[1]

Las fuerzas islamistas en la región se han envalentonado por el rápido ascenso de los talibanes. El 3 de diciembre, 2021 en el vecino Pakistán, una turba musulmana radicalizada en la ciudad de Sialkot en la provincia de Punjab linchó a Priyanatha Kumara, un ciudadano no-musulmán de Sri Lanka que trabajaba como gerente de una fábrica, acusándolo de blasfemar contra el fundador del islam, Mahoma.[2]

Unas semanas más tarde, al otro lado de la frontera internacional en el Punjab hindú, turbas sij lincharon hasta matar a dos personas en incidentes separados en Amritsar y en el distrito de Kapurthala, acusándolos de blasfemar contra los libros religiosos sij.[3] En otras partes de India, minorías musulmanas han sido atacadas y linchadas en los últimos años, acusadas de blasfemar contra la vaca, un animal que los hindúes en su mayoría venera.[4]

La intensificación de la lucha inter-organizacional por el control

El primer impacto del ascenso al poder de los talibanes fue una nueva afirmación del Estado Islámico (EIIS) en Afganistán. Ideológicamente, los talibanes y el EIIS son lo mismo. El Estado Islámico aprueba la versión anterior de los talibanes afganos liderados por su fundador mulá Mohammad Omar. También acepta la versión anterior de Al-Qaeda bajo el liderazgo de Osama bin Laden. Sin embargo, el EIIS ahora acusa a los talibanes afganos y a Al-Qaeda de divergir el manhaj original («la metodología») del yihad y por lo tanto, considera que ambos grupos yihadistas son ilegítimos y están fuera del manto del islam.

Luego que los talibanes tomaron el poder, el primer gran ataque del EIIS, en el que murieron 13 soldados estadounidenses y muchos otros, ocurrió en el aeropuerto internacional de Kabul.[5] Desde ese entonces, el EIIS ha estado llevando a cabo ataques con regularidad en Kabul y en otras provincias de Afganistán.[6] En los próximos meses, se puede esperar que el EIIS lleve a cabo importantes ataques en todo Afganistán.

En lo que respecta a Al-Qaeda, el liderazgo de Al-Qaeda no ha estado seguro desde que los talibanes y Estados Unidos iniciaron negociaciones en el año 2018 en Doha sobre si continuará recibiendo refugio en Afganistán. Sin embargo, durante las conversaciones secretas, el liderazgo de los talibanes afganos les aseguró a los líderes de Al-Qaeda que continuarán permaneciendo en Afganistán, mientras que un informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas señaló que los talibanes y Al-Qaeda permanecieron en una relación activa durante las conversaciones de paz en Doha con los Estados Unidos.[7] Zabihullah Mujahid, el portavoz del Emirato Islámico, ha dejado muy en claro que los talibanes no pueden romper la relación con Al-Qaeda o cualquier organización islámica por razones religiosas.[8]

En un futuro cercano, Al-Qaeda encontrará un entorno hospitalario en Afganistán en el que refugiarse, cuidar a sus cuadros y prosperar. Además, todas las organizaciones yihadistas ahora buscan inspiración en los talibanes afganos. No será posible para los talibanes afganos que controlen a los otros grupos yihadistas en Afganistán, tanto por razones ideológicas como por la falta de capacidad organizativa para hacerlo.

La intensificación de la lucha interreligiosa dentro de Afganistán

Todos los grupos yihadistas sunitas tales como los talibanes, Al-Qaeda y el EIIS ven a los musulmanes chiitas de incrédulos y por lo tanto, susceptibles a ser asesinados. Aunque el Emirato Islámico le ha asegurado a Occidente y especialmente a Irán que protegerá a la minoría chiita, los cuadros talibanes no comparten esta opinión. En consecuencia, los cuadros talibanes atacaron a una gran cantidad de chiitas en la provincia y en algunas áreas, en particular en la provincia Daikundi y muchos chiitas se vieron obligados a abandonar sus hogares y emigrar.[9]

El EIIS también ha atacado a musulmanes chiitas en Afganistán. Si bien los cuadros locales de los talibanes utilizan varias tácticas para obligar a los musulmanes chiitas a emigrar, ya que esto les ayuda a arrebatar el control de sus hogares y tierras, se puede esperar que el EIIS también continúe atacando a los chiitas en Afganistán, especialmente para interrumpir la relación entre el Emirato Islámico y el vecino Irán. También es muy probable que esto dinamice a los grupos anti-chiitas en Pakistán.

El incremento de las actividades terroristas de los talibanes paquistaníes

El efecto inmediato por la toma del poder del Emirato Islámico (la organización yihadista de los talibanes afganos) en Kabul recae sobre los talibanes paquistaníes, o el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). El TTP ha intensificado sus ataques en la provincia de Beluchistán y las agencias tribales a lo largo de la frontera de Pakistán con Afganistán.[10] Este espera recuperar influencia en la región fronteriza de Pakistán y forzar la agenda del sharia dentro de la política nacional de Pakistán.

El ascenso al poder del Emirato Islámico ha energizado no solo al TTP, sino también a otros grupos pro-talibanes y pro-Al-Qaeda tales como Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP), cuyos miembros estuvieron a la vanguardia del linchamiento de un ciudadano oriundo de Sri Lanka en Sialkot. El 9 de diciembre, 2021 el TTP, que ha declarado formalmente por primera vez que es una rama del Emirato Islámico, la organización de los talibanes afganos,[11] puso fin a un alto al fuego de un mes entre el TTP y el gobierno de Pakistán. Tras el fin del alto el fuego provisional en diciembre del año 2021, el TTP ha incrementado sus ataques en la región fronteriza.[12]

El TTP y todos los afiliados de Al-Qaeda deben su bay’ah («juramento de lealtad») al emir del Emirato Islámico, mientras que los grupos islámicos paquistaníes tales como el TLP, Jamaat-e-Islami Pakistan y Jamiat Ulema-e-Pakistán también ven a los talibanes afganos como sus primos ideológicos. Algunos de los líderes radicales de la región, como Maulana Abdul Aziz, de la Mezquita Roja en Islamabad, se les ve muy inquietos porque los talibanes afganos mantienen conversaciones con los Estados Unidos y pudieran ejercer presión sobre los talibanes y otros grupos yihadistas.

Es bajo tal presión de grupos muy similares que se puede esperar que los talibanes afganos adopten una postura dura contra los Estados Unidos. Los talibanes afganos dijeron recientemente que si Estados Unidos despliega 2.000 soldados en la embajada estadounidense en Kabul como parte de un pacto bilateral, ellos también harían desplegar 2.000 «fidayeen mujahideen (es decir, terroristas suicidas)» en la embajada de Afganistán en Washington DC.[13]

La intensificación de la batalla por Cachemira y las tensiones entre hindúes y musulmanes en India

El EIIS ha incrementado su propaganda en la Cachemira hindú y Pakistán, mientras que los grupos yihadistas respaldados por Pakistán tales como Lashkar-e-Taiba, Hizbul Mujahideen y Jaish-e-Muhammad, así como también Al-Qaeda en el subcontinente hindú (AQSH) se encuentran a la vanguardia de los ataques terroristas regulares en el valle de Cachemira.[14] Se espera que el servicio de inteligencia paquistaní continúe utilizando a estas organizaciones terroristas como parte de su política de «desangrar a India» en Cachemira.[15] Al mismo tiempo, existen indicios en las charlas yihadistas de que el Servicio Interno de Inteligencia (SII) del ejército pakistaní ha tratado de cercar a algunos militantes del EIIS dentro de su marco.

Históricamente, este no es un buen momento para India en Cachemira, donde comenzó el primer yihad armado alrededor del año 1989 cuando los muyahidines respaldados por Pakistán derrotaron a la URSS en Afganistán. Ahora existe un paralelo histórico. Después del ascenso al poder de los talibanes afganos en el año 2021, Pakistán nuevamente se ve a sí mismo como vencedor y definitivamente influirá en las organizaciones yihadistas activas en Cachemira.

En diciembre del año 2021, el jefe del Estado Mayor de Defensa de India, el general Bipin Rawat, murió en un accidente de helicóptero junto con más de una decena de personas, incluyendo a altos oficiales militares. Si bien el accidente en sí no parece estar relacionado con el terrorismo, este ha creado una sensación de inestabilidad en India, donde ya están aumentando los conflictos entre hindúes y musulmanes y entre hindúes y cristianos y el partido gobernante no está dispuesto a controlar a los grupos hindúes radicales que apuntan a las minorías musulmanas y musulmanas cristianas. Sabiendo que el gobierno de derecha de India no actuará contra ellos, los grupos extremistas hindutva, conocidos por su ideología hindutva similar al yihad – atacaron los eventos que celebraban la navidad, destrozaron la estatua de Jesús, en varios lugares de India[16] y prestaron juramento llamando el genocidio de la minoría musulmana hindú en un evento celebrado en la ciudad religiosa de Haridwar.[17]

*Tufail Ahmad es compañero miembro sénior de MEMRI.

