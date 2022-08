En reacción a la grave sequía que ocurre actualmente en Europa, que según un informe es la peor en al menos 500 años,[1] varios YouTubers árabes, incluido a islamistas e influyentes en las redes sociales, se apresuraron a concluir de que esta situación es una de las señales del fin de los tiempos y un castigo divino por aceptar en occidente a personas que componen el grupo LGBT. Algunos incluso argumentaron que la sequía fue diseñada intencionalmente para así empujar a Europa a que participe en una guerra global con el propósito de ayudar a Estados Unidos a seguir siendo la única superpotencia del mundo.

Comentando las noticias sobre la sequía que golpea actualmente a Europa, el YouTuber islamista egipcio Khaled Elalfy publicó un video el día 13 de agosto, 2022 titulado «La desaparición del viejo continente. Estén alerta de lo que les van a hacer»[2] en el que dijo: «Este es el castigo de Alá a ellos. Este cambio repentino no ocurrió en un período corto y no es que acaban de despertarse y descubrir que sus jardines se han convertido en desiertos y que los ríos se han secado… ellos quieren convencerlos de que este tema fue causado por el calentamiento global y todo ese tipo de tonterías y mentiras, pero el hecho es que es el resultado de décadas y años a lo largo de la historia en el que la humanidad se desvío de su curso, cometiendo indecencia y abominaciones, pecando y librando una guerra en contra de Alá, su profeta y contra el islam y los musulmanes en todos los frentes. Ahora, ha llegado el momento de que Alá vengue a sus creyentes y a aquellos que se han mantenido firmes y desplazados a lo largo de la historia, a quienes les amputaron las extremidades, les robaron sus propiedades y violaron y asesinaron a sus mujeres en el peor tipo de muerte en todos lugares en ese continente en particular». Elalfy continuó diciendo que «Alá castigó a los europeos por las guerras que les habían destruido, luego les dio otra oportunidad y se pusieron del lado de la falsedad en la que continuaron difundiendo su homosexualidad…»

En otro video publicado el día 17 de agosto, 2022 el YouTuber e investigador sirio Abd Al-Dai’m Al-Kaheel consideró que la sequía en Europa era una señal del fin de los tiempos y afirmó que la «Península Arábiga o el territorio de los árabes se parecía a la Europa de hoy día que está repleta de jardines y ríos, pero las olas de sequía que Europa está experimentando ahora la transformarán en un continente seco y la Península Arábiga se convertirá gradualmente en jardines y ríos».[3] Al-Kaheel luego citó un hadiz en el que Mahoma dijo que «la tierra de los árabes volverá a estar repleta de jardines y ríos» antes del día del juicio final.

El 18 de agosto, 2022 el YouTuber saudí Faisal Ageeli publicó un video titulado «La primera sequía en Europa en 500 años»[4] en el que decía que Alá «pudiera estar castigando a los europeos por sus recientes acciones y por su campaña en favor de aquellos que perteneces al grupo LGBT, no deseo hablar de quienes están siendo incluidos en todos los lugares, es como si mi dios quisiera advertirles que despierten, aunque estos sean politeístas y no crean en mí, ustedes están cometiendo una acción muy grave. Están corrompiendo la naturaleza del ser humano… además del vicio que están cometiendo, están faltándole el respeto a la humanidad y están influenciando también a los musulmanes. No han dejado a nadie en paz. Es como si mi dios los estuviese castigando por ello. Alá sabe mejor y sabe muy bien el cómo castigarlos…»

El usuario en Twitter Hamad Al-Jasser, quien tiene más de 52.000 seguidores, expresó su creencia de que la sequía en Europa es un castigo divino por legalizar la homosexualidad. El día 15 de agosto, 2022 este publicó un tuit que leía: «En unos meses, Europa ha vivido la guerra en Ucrania, la crisis energética, los aumentos de precios, una ola de calor y la sequía de los ríos. Mi sensación es que todo esto es una introducción al castigo divino por causa de la homosexualidad. Alá no castigó al pueblo de Lot por la presencia de homosexuales entre ellos, sino porque estos legalizaron la homosexualidad… Y Europa ahora impone la homosexualidad por la fuerza y poder del estado y de las leyes».[5]

La postura de Al-Jasser fue compartida por el escritor egipcio Tarek Al-Famy, quien dio a conocer un publicado en Facebook el día 21 de agosto, 2022 diciendo lo siguiente: «La sequía y el cambio climático que están ocurriendo en Europa y en los Estados Unidos son parte de la guerra de Alá contra quienes cometen pecados públicamente y contra la afirmación y protección de los derechos de los homosexuales».[6]

Mientras tanto, el YouTuber jordano Ahmad Faheem presenta una postura diferente respecto a la sequía que se sucede en Europa. El día 17 de agosto, 2022 publicó un video en el que subrayó que no podía creer que todos estos ríos se secarían en un día o dos. Este dijo: «No puedo creer eso. Creo que es un acto humano hecho por manos humanas que han secado estos ríos y estas aguas… mis hermanos, expertos en temas sobre el futuro han dicho hace mucho tiempo que vendrá un momento en que la ciencia pueda controlar el movimiento de los vientos, la temperatura del clima y la ciencia podrá crear tsunamis y terremotos artificiales junto a erupciones volcánicas».[7] Además, este señaló que «hay bandos que se beneficiaran de la sequía en Europa para que se esta se vea obligada a participar en una tercera guerra mundial en la que Europa estaría al frente… y combatiría en nombre de los estadounidenses para que los Estados Unidos permanezcan en la cima del mundo como la única superpotencia con la que nadie puede competir… históricamente, las guerras globales son iniciadas por los europeos y los grandes imperios tales como Gran Bretaña y los Estados Unidos son los que se benefician por estas guerras».

