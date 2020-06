Diario Judío México - El Instituto de Investigación de Medios de Comunicación del Medio Oriente (MEMRI) se complace en anunciar el esperado regreso pautado para junio del 2020 del Embajador Alberto M. Fernández como Vicepresidente de MEMRI. El Embajador Fernández ocupó anteriormente este cargo desde mayo del 2015 hasta julio del 2017, cuando aceptó el puesto de Presidente del Middle East Broadcasting Networks (MBN) que ocupó hasta junio del 2020.

El Embajador Fernández se ha desempeñado como funcionario del Servicio Exterior de los Estados Unidos desde el año 1983. Entre sus diferentes cargos el Embajador Fernández fue:

Jefe Coordinador del Departamento de Estado para el Centro de Comunicaciones Estratégicas anti-Terrorismo desde el año 2012 hasta el año 2015

Embajador de los Estados Unidos en la República de Guinea Ecuatorial desde el año 2009 hasta el año 2012

Encargado de Negocios de los Estados Unidos en la República de Sudán desde el año 2007 hasta el año 2009

Director de Diplomacia Pública del Cercano Oriente desde el año 2005 hasta el año 2007

Director de Diplomacia Pública en Irak desde el año 2004 al 2005

Altos cargos en el área de diplomacia pública en las embajadas de Estados Unidos en Afganistán, Jordania, Siria y Guatemala

Funcionario del Servicio Exterior en Kuwait, Nicaragua, República Dominicana y en los Emiratos Árabes Unidos.

Oficial a cargo de la USIA para Egipto, Yemen y Sudán.

Miembro de carrera en el Servicio Exterior Superior con el rango de Ministro-Consejero, el Embajador Fernández ha recibido numerosos premios muy prestigiosos, entre ellos el Premio al Servicio Meritorio Presidencial (2008), el Premio Edward R. Murrow a la Excelencia en Diplomacia Pública (2006) y el Premio de Honor Superior por su trabajo en Afganistán (2003). Su desempeño también obtuvo el reconocimiento del Servicio Exterior Sénior en los años 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 y 2002. El Embajador Fernández se graduó en el 46avo Seminario Sénior (2003-2004), el principal curso de alta gerencia dado por el Departamento de Estado.

Luego de arribar a los Estados Unidos como refugiado de Cuba en el año de 1959, sirvió en el Ejército de los Estados Unidos en los años (1976-1979) y se graduó en la Universidad de Arizona y en el Instituto de Idiomas de Defensa. Sus escritos han sido publicados ampliamente, en publicaciones tales como Brookings: Markaz, la Revista Harvard Review of Latin America; el trimestral del Medio Oriente; la Revista de la Sociedad Académica Asiria (JAAS); Providencia; Cipher Brief; AFPC Almanaque del Islamismo; la Revista de Asuntos de Seguridad Internacional; el Instituto Gatestone; El Conservador Europeo; The University Bookman; Diario del Servicio Exterior; Dossier de Defensa; El Washington Post; y el Manual a la Propaganda SAGE. Este ha dado conferencias y ha debatido sobre temas en política exterior de los Estados Unidos y en numerosos lugares públicos de todo el mundo. Además del inglés, el Embajador Fernández habla español y árabe con altísima fluidez.