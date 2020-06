Diario Judío México - La presentadora de la televisión egipcia Hala Samir dijo en un monólogo en su programa del día 16 de junio, 2020 en el canal de televisión de la (Hermandad Musulmana Egipcia en Turquía) Watan que el Profeta Mahoma dijo que si uno se encuentra a dos hombres llevando a cabo un acto homosexual, ambos el compañero «activo» y el compañero «pasivo» deben ser asesinados. Ella explicó que los compañeros de Mahoma no se pusieron de acuerdo únicamente respecto al método de asesinar a los homosexuales y explicó que algunos de estos métodos incluyen el quemarlos vivos, arrojarlos de un lugar muy alto y apedrearlos. Además, Samir dijo que el lesbianismo también está prohibido por la ley islámica. Ella agregó: «Algunas de estas lesbianas dicen: ‘Yo no soy homosexual, soy gay’ [porque] desean que se escuche bien. ¡No! Eres homosexual, sodomita y lesbiana» dijo. Véase también la serie de MEMRI Despacho Especial No. 5993 – Campaña del EIIS para ejecutar homosexuales – lapidándolos, disparándoles, arrojándolos de techos y tortura pública: de acuerdo a la ley del sharia tal como lo explican los predicadores islámicos más influyentes, los estudiosos en los principales medios de comunicación árabes, incluyendo Al-Jazeera, el canal de televisión de Hamas Al-Aqsa – Advertencia – Imágenes muy gráficas.

Para ver el video de la presentadora de televisión Hala Samir en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«‘[El] Profeta Mahoma [fue citado] diciendo:’ Si encuentras hombres involucrados en algún acto homosexual, quítale la vida al que está activo así como también al pasivo’»

Hala Samir: «Ibn Abbas citó al Profeta Mahoma diciendo: ‘Si encuentras hombres involucrados en algún acto homosexual, quítale la vida tanto al que se encuentra activo como al pasivo’. No comiences a preguntar: ‘¿Eres activo o pasivo?’ Solo asesínalos a ambos.

[…]

«Los compañeros del Profeta Mahoma acordaron por unanimidad que los homosexuales deberían ser asesinados, pero tenían sus desacuerdos sobre el método a utilizar para asesinarlos»

«Los compañeros del Profeta Mahoma acordaron por unanimidad que los homosexuales deberían ser asesinados, pero tenían desacuerdos sobre el método de como asesinarlos.

«Algunos dijeron que deberían ser quemados vivos. Ese fue [el califa] Ali. Abu Bakr apoyó la tal decisión. Otros dijeron que deberían ser arrojados de un lugar muy alto y luego la acción debería ser seguida por una lapidación. Sin embargo, otros dijeron que deberían ser lapidados hasta morir, tanto Ali como Ibn Abbas estuvieron de acuerdo en esto.

[…]

«Respecto a las chicas – la gente se pregunta si el mismo fallo aplica al lesbianismo. Los estudiosos islámicos han dicho, unánimemente, que el lesbianismo está terminantemente prohibido.

[…]

«Algunas de ellas dicen: ‘Yo no soy homosexual, soy gay’. Quieren que suene bien»

«Algunas de ellas dicen: ‘Yo no soy homosexual, soy gay’. Desean que suene bonito. ¡No! Eres homosexual, sodomita y lesbiana».