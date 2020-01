Diario Judío México - El 28 de enero, 2020, el Presidente palestino Mahmoud Abbas habló en una conferencia de prensa en respuesta a la publicación de los detalles del plan de paz denominado el «Acuerdo del siglo». Abbas dijo que el acuerdo es la «culminación» de la Declaración Balfour, que afirmó fue creada por los Estados Unidos y dijo que los palestinos rechazan mil veces el «conspirador» acuerdo, este dijo además que Jerusalén no está en venta, que un estado palestino independiente con Jerusalén como su capital será establecido, que los palestinos deberían salir a la calle al igual que el pueblo libanés, que los palestinos solo aceptan negociaciones basadas en las resoluciones de las Naciones Unidas, y que la Autoridad Palestina, Hamas y otras facciones palestinas deberían dejar de lado sus tontas diferencias y permanecer unidos. El Presidente Abbas también dijo que los palestinos no son un pueblo terrorista, sino que merecen vivir.

Para ver el video de Mahmoud Abbas en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Acabamos de escuchar al Presidente Trump y el Primer Ministro israelí Netanyahu hablar sobre la ‘Bofetada’ del Siglo; nosotros responderemos a esta bofetada con múltiples bofetadas»

Mahmoud Abbas: «Me gustaría decirle al dúo Trump y Netanyahu que Jerusalén no está en venta. Ninguno de nuestros derechos está en venta o han sido comprometidos. Su conspiración a un acuerdo no pasará».

[…]

«Nuestro pueblo enviará [el acuerdo] a los contenedores de basura de la historia, donde todos los planes conspiratorios para eliminar nuestra causa han desaparecido.

[…]

«Acabamos de escuchar al Presidente Trump y al Primer Ministro israelí Netanyahu hablando sobre la ‘bofetada’ del siglo. Nosotros le responderemos a esta bofetada con múltiples bofetadas, inshallah, en el futuro».

[…]

«El Acuerdo del Siglo posee como base la Declaración Balfour, creada por Estados Unidos y Gran Bretaña; algunos pueden hallar esto algo extraño; ¿Estados Unidos? ¡Sí, los Estados Unidos!»

«Habiendo escuchado estas declaraciones, que no tenían ningún sentido de principio a fin, le decimos mil veces: ‘No, No y No, al Acuerdo del Siglo’. Queridos hermanos, considero que este acuerdo es la culminación de la Declaración Balfour. Esto fue lo que ellos buscaban en la Declaración Balfour.

[…]

«El Acuerdo del Siglo tiene como base la Declaración Balfour, que fue creada por los Estados Unidos y Gran Bretaña. A algunos les puede sonar esto algo extraño. ¿Estados Unidos? ¡Sí, Estados Unidos! y Gran Bretaña. Fueron los Estados Unidos quienes formularon [la Declaración Balfour] en acuerdo con Gran Bretaña y fueron los Estados Unidos quienes lo incorporaron al Pacto de la Liga de Naciones, a pesar de este no ser miembro de la Liga de Naciones y fueron los Estados Unidos quienes lo incorporaron al Documento de Mando del Mandato [británico], aunque este incluso no estuvo a cargo de tal Mandato. Luego dijo: ‘Esto debe ser implementado’. ¿Quién lo dijo? ¡Estados Unidos!»

«Algunos aceptan la afirmación de que el grupo de presión sionista – AIPAC – controla a los Estados Unidos… Esas son pamplinas… Es la política estadounidense la que contrata a todos los grupos de presión para que le presten atención a su política»

«¿Debería todo esto sorprendernos? En el pasado, solíamos escuchar que los estadounidenses poseen democracia y valores de moral, pero esta es la política estadounidense que vemos se está implementando en nuestra tierra ahora. Por lo tanto, debemos entender los hechos tal como son. Los Estados Unidos crearon la Declaración Balfour y ahora han comenzado a implementarla. Algunos aceptan la afirmación de que el grupo de presión sionista (AIPAC) controla a Estados Unidos y que la administración estadounidense sigue tras la política del lobby sionista. Eso no tiene sentido alguno. Es la política estadounidense la que contrata a todos los grupos de presión para que le presten atención a su política y a sus planes. Me gustaría que entendiéramos esto.

[…]

«Continuaremos nuestros esfuerzos y nuestra lucha para de esta manera alcanzar lograr un estado palestino independiente, con Jerusalén Oriental como su capital, dentro de las fronteras del 4 de junio, [1967].

[…]

«Nos adherimos a nuestros principios nacionales, que fueron publicados por el Consejo Nacional Palestino en el año de 1988.

[…]

«Nosotros le decimos al mundo: No somos un pueblo terrorista. Nunca hemos sido un pueblo terrorista. Estamos comprometidos en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, el mundo debe comprender que este pueblo merece vivir. Además, nos adherimos a las negociaciones sobre una base de legitimidad internacional [de las resoluciones pautadas por la ONU]. Yo dije en el Consejo de Seguridad que deseo una conferencia internacional y negociaciones dirigidas por el Cuarteto. No aceptaré a Estados Unidos como el único [mediador]. No lo haré. Sé que no puedo ignorar a los estadounidenses, pero Estados Unidos no es el mundo entero. No. Existe un Cuarteto internacional. Aceptaré al Cuarteto internacional. También acepto que cinco países estén junto el Cuarteto. A ellos les doy la bienvenida a que coloquen cualquiera de las resoluciones de la ONU sobre la mesa y estamos listos para negociar sobre la base a ello. Pero sobre la base del acuerdo de Trump, o el acuerdo de cualquier otra persona… Mañana alguien pudiera aparecer. No lo sé. Señor Trump… Si algo sucede y no completa su mandato, alguien más vendrá y dirá lo mismo. Esta política es la política del estado dentro de un estado. No es al azar. Es del año 1917, no es de hoy».

«No aceptaremos nada de esto; lucharemos con todo lo que tenemos; la protesta popular pacífica será nuestra arma principal»

«No aceptaremos nada de esto. Lucharemos con todo lo que tenemos. La protesta popular pacífica será nuestra principal arma. No miré hacia afuera, pero creo que el pueblo palestino ya está en las calles, aquí, en Jerusalén, en Cisjordania y en todas partes del mundo. Yo no le dije al pueblo que saliera a la calle, pero vieron y escucharon lo que dijeron el Señor Netanyahu y el otro… Trump. La gente ha salido a las calles por su propia cuenta. Deberíamos utilizar este método. Observen a nuestros hermanos en el Líbano. Los jóvenes hombres y mujeres del Líbano han estado en las calles durante más de 100 días.

[…]

«Deberíamos hacer lo mismo, inshallah. Me dirijo a todas las facciones palestinas».

[…]

«A nuestros mártires, nuestros prisioneros y a nuestros heridos: Israel y Estados Unidos han tratado de negarnos la entrega de nuestro dinero… para que dejemos de pagarles [a ustedes]»

«Hablé con el Señor Ismail Haniyeh. Le dije… Él me dijo primero: ‘Debemos reunirnos de inmediato. En media hora’. Le dije: ‘¿Qué tal si nos reunimos inmediatamente en Gaza y comenzamos una nueva etapa, inshallah, comenzamos un diálogo palestino y una acción conjunta palestina?’ Deberíamos superar todo lo ínfimo y tonto, a fin de mantenernos unidos. Si permanecemos unidos, todo el mundo seguramente estará de nuestro lado y nos saludará. Somos gente que merecemos la vida. Somos gente que deseamos se nos concedan nuestros derechos.

«Finalmente, les digo a nuestros mártires, a nuestros prisioneros y a nuestros heridos: Israel y Estados Unidos han tratado de negarnos nuestro dinero, que nos lo recolectan y nos cobran por ello una tarifa… Nada con ellos es gratis… Ellos le ponen precio a todo… para que les dejemos de pagar a los prisioneros, a los heridos y a los mártires. Los prisioneros, los heridos y los mártires son lo más sagrado para nosotros. Por Alá, así solo nos quede un solo centavo, este será gastado en los mártires, los prisioneros y los heridos».

[…]

«Nos dirigiremos al Consejo de Seguridad y actuaremos en Europa y en todas partes del mundo, pero la acción más importante es la acción sobre el terreno»

«Nos dirigiremos al Consejo de Seguridad y actuaremos en Europa y en todas partes del mundo, pero la acción más importante es la acción sobre el terreno. Lo más importante es lo que uno hace, así que, no esperen a ver lo qué otros hacen por ustedes. Los otros son importantes, y es imperativo que los atraigamos a nuestras filas, pero no funcionará si en principio no tenemos filas. Necesitan actuar para que la gente los ayude. Recuerden el inicio del [movimiento] palestino, el inicio de Fatah. ¿Por qué sucedió? Porque si no lo hubiésemos hecho nosotros, nadie lo hubiese hecho. Si no lo hubiéramos iniciado nosotros, nadie lo hubiese hecho por nosotros».