Winter officially starts in several days, on December 21. In the greater New York area there’s no sign yet of a real winter. No snow on the horizon, certainly no blizzards, and the weather is mostly freezing only at night. Some may prefer this kind of winter weather, but the kids who want to go sledding probably won’t be overly happy about it.

דער ווינטער הייבט זיך אָפֿיציעל אָן אין עטלעכע טעג אַרום, דעם 21סטן דעצעמבער. לכל־הפּחות אינעם ברייטן ניו־יאָרקער ראַיאָן זעט מען נאָך נישט קיין רמז פֿון אַן אמתן ווינטער. נישטאָ קיין שניי אויפֿן האָריזאָנט, קיין זאַווערוכע זיכער נישט, און דער וועטער ווערט אײַז קאַלט כּמעט נאָר בײַ נאַכט. פֿאַראַן אַזוינע וואָס זיי איז ליבערשט אַזאַ מין ווינטערדיקער וועטער, אָבער די קינדער וואָס האָבן ליב זיך צו ‮שליטלען וועלן זיך מסתּמא נישט איבעריק פֿרייען איבער דעם.

[DER VÍNTER HEYBT ZIKh OFITSYÉL ON IN ÉTLEKhE TEG ARÚM, DEM EYN UN TSVÓNTSIKSTN DETSÉMBER. LEKhOLAPÓKhES ÍNEM BREYTN NYU-YÓRKER RAYÓN ZET MEN NOKh NIShT KEYN RÉMEZ FUN AN ÉMESN VÍNTER. NIShTÓ KEYN ShNEY AFN HORIZÓNT, KEYN ZAVERÚKhE ZÍKhER NIShT, UN DER VÉTER VERT AYZ KALT KIMÁT NOR BA NAKhT. FARÁN AZÓYNE VOS ZEY IZ LÍBERShT AZÁ MIN VÍNTERDIKER VÉTER, ÓBER DI KÍNDER VOS HOBN LIB ZIKh TSU ShLÍTLEN VELN ZIKh MISTÁME NIShT ÍBERIK FRÉYEN ÍBER DEM.]

Click here to read full article