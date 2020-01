Diario Judío México - Después de la Ayuda Celestial, el factor principal en la mejoría de una persona- en su estado de ánimo, en sus relaciones, etc.- es tener una actitud positiva. Esto es algo que está fundamentado en el Talmud: Nuestros sabios nos enseñan que la persona es conducida de acuerdo al camino que desea tomar (Macot 10b). El Maharshá explicó que según los pensamientos, las palabras y los actos que la persona tenga, será impulsada por ángeles. Es decir, si alguien piensa positivamente, desde el Cielo se preocupan por ayudarle en realizar su deseo.

Si una persona hace lo opuesto, se dice o piensa, “es culpa de Fulano”, “mis hijos no son buenos”, entonces se estancará. Pero si piensa, “es difícil pero con la Ayuda Divina podré, otros han pasado por esto y han sido exitosos” entonces, también él mismo podrá serlo. Si queremos mejorar nuestro matrimonio, no pensemos en qué hace mal nuestra pareja, pensemos en qué podemos aportar nosotros, qué podemos hacer para mejorar la relación. Lo mismo es cierto con los hijos, alguien que desea introducir más Torá en su casa no debe pensar, “nunca podré, no les interesará”, sino, pensar, “¿cómo puedo causar el cambio? ¿Cómo puedo causar que se interesen?”.

Finalmente, para nosotros mismos, no debemos rendirnos, debemos decirnos, “podré, no será rápido, pero podré mejorar como yehudí”. Es un poder que el Mismo Creador implantó en nosotros, tendremos Su Ayuda, tal como nuestros sabios lo aseguraron.