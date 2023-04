Pesándonos en Pesaj

Pesaj 5783

El exceso de peso se refiere en lo general a algo físico, sin embargo más que una medida, va más allá de eso, pues también los excesos son una parte de la conducta humana y de nosotros depende cuánto debemos sumarle o restarle a la actitud y que si nos vamos a los excesos, esto puede ir haciéndolo cada vez más grande por lo que se nos puede ir de control.

Pesaj llego a marcar grandes motivos de realizarse y el motivo de hacerlo es el recuerdo de la salida de Egipto y dentro de lo mismo se tienen que realizar acciones como el no comer pan leudado ya que este en esa época no llegó a leudar debido a que tenían que moverse lo más rápido pues de alguna forma era la oportunidad de liberarse de la esclavitud de Egipto, siendo el recordatorio básico y en cuanto al asunto del pan no leudado de esta manera se puede llegar a algo más como el compararlo a una dieta espiritual y por otro algo físico cuando lo aplicamos a los alimentos, pero el punto principal fue la situación de quitarse el peso de la opresión en Egipto, y otras más que nos motivan a la celebración de Pesaj.

Previo a la celebración de Pesaj, se tiene que hacer todo un proceso que va desde la famosa limpieza de Pesaj para quitar todo el Jametz y que viene siendo a todos los alimentos elaborados con la harina de 5 tipos de granos: trigo, cebada, centeno, avena, escanda, y los fermentados con levadura y además de limpiarlo hay que venderlo, es decir deslindarnos de él durante la festividad de Pesaj.

Pesaj por otro lado es considerada la Pascua Judía y esta dura entre 7 días en Israel y uno más en la diáspora haciéndola de 8 días y además esto no nos representa como un gran peso, sino que verlo como el privilegio de tener una segunda vuelta del llamado Seder que viene siendo una cena conmemorativa donde se relatan los sucesos de la esclavitud de Egipto y que a diferencia de otras cenas judías, esta es muy prolongada al seguir varios detalles de lo que ocurrió en Egipto, además que es de las mejores desveladas para aprovechar el momento por un lado espiritual pero por otro familiar,de lo sucedido en Egipto, donde los niños forman una base fundamental en ella y donde también hacen las famosas preguntas de Pesaj, por esta razón y otras que podríamos estar describiendo hay que saber que Pesaj nos quita ese peso que a veces cargamos como el ego, orgullo y simplemente además de lo acontecido también nos ayuda a que por un momento nuestra actitud se vuelva delgada y no sobrepasando el límite para que de alguna manera nuestra proceso de nutrición espiritual sea un gran éxito.

¡Jag Pesaj Sameaj!