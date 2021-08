El autor del nuevo libro 'El anti-sionismo. ¿Un discurso de odio contra el antisemitismo contemporáneo?' conversa con ECA

Isaac Levy Benbeniste reside en Barcelona y atesora un extenso currículum profesional y vital. Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por ESADE en la ciudad condal, especializado en Marketing Internacional, tiene también estudios en Matemáticas y Filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalén y un Máster en Prevención Contra la Radicalización en la Universidad de Barcelona. Levy, además, es el presidente de LICRA, la Liga Internacional Contra el Racismo y el Antisemitismo, en Cataluña y comisario de la lucha contra el antisemitismo y la memoria del Holocausto de la CIB, Comunidad Israelita de Barcelona. Su último libro, recién publicado, ha dado pie a esta entrevista.

- ¿Qué propósito tenía en mente a la hora de publicar este libro?

Esta obra está fundamentalmente dirigida a todos aquellos que no saben bien qué es la judeofobia y el anti-sionismo y cómo ambos fenómenos están relacionados. Es para todo tipo de público; sobre todo, para que periodistas y políticos se den cuenta de que no aceptar la existencia de Israel o considerar al único país judío del mundo como un país genocida, que practica el apartheid, es una forma moderna de judeofobia. Este cúmulo de falsedades y mentiras se debe al odio indiscriminado, y también a la desinformación que se traslada a los medios de comunicación sobre el conflicto palestino-israelí, dónde se informa falsamente que los israelíes son los únicos verdugos y los palestinos las víctimas.

- Su libro es una tesina académica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este trabajo de investigación?

Trata de demostrar con argumentos y ejemplos que el eterno fenómeno de la judeofobia, que es el odio y hostilidad hacia los judíos, está actualmente disfrazado por un discurso de odio hacia Israel, basado en medias verdades y falsos estereotipos. La judeofobia clásica de tipo religiosa y racial hacia los judíos ha mutado hacia un odio, injustificado e irracional, a Israel; odio que que también sigue siendo judeofobia, aunque a mucha gente le cueste reconocerlo.

- ¿Qué quiere decir la palabra anti-sionismo?

Anti-sionismo es no aceptar la legitimidad del Estado de Israel, demonizarlo con standards diferentes a otros países con obsesión enfermiza e incluso tildar a Israel de país genocida, colonizador, apartheid y hasta compararlo con el régimen nazi. Anti-sionismo no es criticar las políticas específicas del gobierno de turno de Israel, que es elegido de forma ejemplarmente democrática. El criticar al gobierno de Israel es justamente una práctica habitual entre israelíes y judíos de todo el mundo.

Este fenómeno de la nueva judeofobia política o anti-sionismo se da, sobre todo, entre la extrema izquierda, que se alinea con posturas extremistas de aniquilación de Israel como cómplice del imperialismo de los EE.UU. y como la forma políticamente correcta, muy falseada y contradictoria, de la defensa de los Derechos Humanos debido sobre todo a la enorme desinformación que se realiza del conflicto palestino-israelí.

- ¿Qué es exactamente el antisemitismo?

El término antisemitismo se acuñó en 1783 por un periodista alemán antijudío para definir el odio y la hostilidad hacia los judíos. Algunos autores especializados en el tema como Gustavo Perednick prefieren utilizar el término judeofobia, que quiere decir exactamente lo mismo. La palabra antisemitismo puede generar algún tipo de confusión porque hay gente que opina que el pueblo árabe es también un pueblo semita.

Judeofobia o antisemitismo es la tendencia o actitud de hostilidad sistemática hacia los judíos. En los últimos años, se ha adoptado por parte de los parlamentos de la mayoría de los países la definición según el IHRA (Institut for Holocaust Remembrance Alliance), en la cual entre otras cosas añade que le judeofobia o antisemitismo es también culpar a los judíos que no están en Israel de determinadas acciones del gobierno de Israel.

- ¿Alguna anécdota a destacar?

Además de haber estudiado académicamente este fenómeno, me ha ayudado mucho el haber estado tantos años liderando la lucha contra el antisemitismo aquí, en Cataluña; un trabajo que he realizado en conexión con las principales instituciones europeas y mundiales en este campo. Una anécdota. Un mes antes de la presentación oral de este trabajo en la universidad, en junio de 2019, se produjo una pintada de "Free Palestine” en la puerta de la sinagoga en Barcelona, lugar de culto religioso judío. Este caso reforzó la realidad de que el antisionismo y el antisemitismo están íntimamente ligados. También me gustaría reseñar el orgullo que he tenido de haber cursado este máster y de realizar esta tesina a mis cincuenta y pico de años... Era de largo el 'abuelete' del máster y es algo de lo que me siento muy orgulloso.