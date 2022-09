¿Sabías que hay una organización increíble en Lublin Polonia que conmemora la vida y la memoria de los Judíos de su región?

Conoce Brama Grodzka, una organización dirigida por polacos no judíos. También es un archivo, museo y teatro (Teatr NN) y tiene la misión de recordar a cada uno de los judíos que vivieron en Lublin antes de la Segunda Guerra Mundial.

Te invitamos a un tour virtual por ZOOM en español por las instalaciones de Brama Grodzka, guiado por Leora Tec, representante en Estados Unidos. Este tour es una oportunidad única, ya que no es posible grabar esta sesión.

No te lo pierdas el siguiente domingo 18 de septiembre a la 1pm hora Ciudad de México. The Voice of the Silence, Diario judío México y Brama Grodzka te invitan.

Otras zonas horarias

CDMX 01:00 pm

CST / ES / HON / CR 12:00 pm

ARG / UR / PAR 03:00 pm

COL / PER / EC / PAN 01:00 pm

ET 02:00 pm

PT 11:00 am

UK 07:00 pm

CEST 08:00 pm

IDT 09:00 pm

ID DE ZOOM EN LA IMAGEN

