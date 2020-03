Diario Judío México - ¿Estás seguro, con tú seguro?

En México todo negocio está expuesto a diversos riesgos, un siniestro inesperado puede afectar gravemente la economía de los dueños, si su póliza no está bien diseñada. Tú…¿Estás seguro, con tú seguro?

Probablemente no te lo habías preguntado antes, porque muchas veces por el simple hecho de haber contratado un seguro, sentimos que todo está a salvo. Sin embargo, es parte de nuestra responsabilidad asegurarnos que la póliza contratada tenga el diseño adecuado y que en caso de un siniestro no tengamos problemas a la hora de la reclamación. No tener certeza de que tu póliza este diseñada a la medida de tus necesidades, te pone en total desventaja a la hora de un siniestro.

Por eso, te invitamos que a la brevedad posible revises tu póliza y te asegures que estás 100% cubierto.

¿Cómo saber si mi póliza de seguro cubre la totalidad de mi patrimonio?

Cada empresa tiene necesidades específicas y la póliza debe estar adecuada a cada una de ellas, por eso lo más recomendable es contratar una Auditoría de póliza en donde te dictaminen claramente las oportunidades y te permita saber si te encuentras en desventaja en caso de un siniestro, así como poder solicitar a tu Agente de Seguros los cambios necesarios en tu póliza.

Auditar y evaluar tu póliza de seguro te dará certidumbre y tranquilidad de saber que tu patrimonio está realmente asegurado.

Gallbo, Firma Líder en Reclamación de Seguros, tiene una larga lista de empresas a las cuales ha apoyado a prevenir que los empresarios pongan en riesgo su patrimonio, auditando a tiempo sus pólizas.

Si tiene dudas sobre algún término de la póliza acércate a los expertos y solicita una Auditoría o Consultoría para que tengas claros los aspectos relacionados con bienes, riesgos, sumas aseguradas, interés asegurable, términos y condiciones especiales, endosos, convenios expresos y demás textos.

No pierdas tiempo y pide a Gallbo que audite tu póliza. Llama al 01800 509 1985 y recibirás un trato preferente por ser lector de Diario Judío.