Qatar ha expresado su apoyo sin reservas al ataque terrorista masivo contra Israel llevado a cabo el 7 de octubre por su protegido, Hamás, durante el cual cientos de militantes armados invadieron Israel, asesinaron a más de 700 israelíes, secuestraron a más de 100, entre ellos mujeres, niños y ancianos y miles de heridos. Aunque pretende ser un mediador justo en los conflictos regionales, especialmente entre Israel y Hamás, Qatar se abstuvo de condenar el ataque y su Ministerio de Relaciones Exteriores, de hecho, emitió una declaración que responsabilizaba a Israel por él. Esta posición también fue expresada por la prensa qatarí, que culpó a Israel del ataque y lo celebró. Los titulares retumbaban diciendo que la «Operación Inundación de Al-Aqsa» (el nombre que Hamás dio al ataque) había «barrido la ocupación» (es decir, Israel) y que «la resistencia palestina» (es decir, las organizaciones terroristas) «destrozaron el prestigio de Israel» y el «mito» de su ejército invencible. Artículos y caricaturas en la prensa qatarí transmitieron mensajes similares, y los editoriales responsabilizaron a Israel por el ataque y lo llamaron una «respuesta natural» a la política israelí.

El editor del diario qatarí Al-Sharq, Jaber Al-Harmi, elogió igualmente el ataque, calificándolo de «operación heroica» que ha cambiado las reglas del juego y ha abierto «una nueva fase en el enfrentamiento militar» antes de «la completa liberación del suelo palestino». El periodista palestino Samir Al-Barghouti, quien, en su columna en el diario qatarí Al-Watan a menudo elogia el terrorismo contra Israel,[1] comparó el ataque de Hamás con el ataque del profeta Mahoma contra los judíos de Khaybar en el año 628.

Cabe señalar que Qatar está cerca del liderazgo de Hamás y alberga a varios de los líderes de la organización, incluido el jefe de su buró político, Ismail Haniya, y otros miembros del buró político, como Khaled Mash’al. Durante la ronda de combates de mayo de 2021 entre Isael y Gaza, mientras mediaba entre Israel y Hamás, Qatar organizó una manifestación masiva de solidaridad con los palestinos en su capital, Doha, que fue una muestra de apoyo a las organizaciones terroristas en Gaza encabezadas por Hamás. En la manifestación, a la que asistió el líder de Hamás, Haniya, se escucharon llamamientos a favor de la yihad, el martirio y la lucha armada contra Israel. [2] Asimismo cabe señalar que, durante la ronda de combates de mayo de 2021, la prensa qatarí también expresó su apoyo al lanzamiento de cohetes contra Israel, hizo circular contenido antisemita y describió los combates como una etapa en la liberación de Palestina en su conjunto. .[3]

Edificios públicos en Qatar iluminados con los colores de la bandera palestina “en solidaridad con Gaza” (Fuentes: Al-Raya, Qatar, 9 de octubre, 2023; T.me/gazaalannet, 9 de octubre, 2023)

Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar: Israel es el único responsable de la escalada

Una declaración emitida el 7 de octubre por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar decía: «El Estado de Qatar expresa su profunda preocupación por los acontecimientos en la Franja de Gaza y pide a todas las partes que reduzcan la escalada y ejerzan la máxima moderación.

«El Ministerio de Asuntos Exteriores considera a Israel el único responsable de la actual escalada debido a sus continuas violaciones de los derechos del pueblo palestino, la última de las cuales fueron las repetidas incursiones en la Mezquita de Al-Aqsa bajo la protección de la policía israelí.

«El Ministerio subraya la necesidad de que la comunidad internacional actúe urgentemente para obligar a Israel a poner fin a sus flagrantes violaciones del derecho internacional, respetar las resoluciones de legitimidad internacional y los derechos históricos del pueblo palestino, y evitar que estos acontecimientos se utilicen como un pretexto para iniciar una nueva guerra asimétrica contra los civiles palestinos en Gaza.

«El Ministerio de Asuntos Exteriores reitera la firme posición del Estado de Qatar respecto de la justicia de la causa palestina y los derechos legítimos del hermano pueblo palestino, y de establecer su Estado independiente en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital. «[4]

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar en árabe (Fuente: Twitter.com/MofaQatar_AR)

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed Al-Ansari, dijo en la televisión qatarí que «la Operación Inundación de Al-Aqsa es sólo una respuesta natural a las provocaciones israelíes y a la escalada de las [acciones] de ocupación de las últimas semanas contra el pueblo palestino desarmado en Cisjordania, Al -Aqsa, Jerusalén y Gaza.» El funcionario agregó que «Israel lleva a cabo terribles violaciones contra el pueblo palestino a diario, creando desesperación y [provocando] una reacción…»[5]

La prensa qatarí responsabiliza a Israel del ataque y expresa alegría por el mismo

Los titulares de la prensa estatal de Qatar celebran el «conmoción», el «prestigio destrozado» de Israel y el «mito destrozado de la ocupación [invencible]»

El apoyo de Qatar al ataque terrorista de Hamás también fue evidente en los titulares de los periódicos qataríes, que responsabilizaron a Israel por la escalada y expresaron alegría por su difícil situación. Los titulares afirmaban que Hamás había «destrozado el prestigio de Israel», «conmocionado a la entidad israelí» y «destrozado el mito de la ocupación [invencible]». La prensa qatarí también publicó fotografías de soldados israelíes muertos o arrastrados como cautivos. Los siguientes son ejemplos:

Titular principal del diario Al-Arab: «La inundación de Al-Aqsa está arrasando Israel; Qatar responsabiliza a la ocupación debido a las continuas violaciones de los derechos del pueblo palestino» (Al-Arab, Qatar, 8 de octubre, 2023)

Titular principal del diario Al-Watan: «Qatar responsabiliza a Israel por la escalada» (Al-Watan, Qatar, 8 de octubre, 2023)

Titular del diario Al-Arab: «La resistencia palestina destroza el prestigio de Israel» (Al-Arab, Qatar, 8 de octubre, 2023)

Titular del diario Al-Watan: «Inundación de Al-Aqsa sacude a la entidad israelí» (Al-Watan, Qatar, 8 de octubre, 2023)

Titular principal del diario Al-Sharq: «La inundación de Al-Aqsa destruye el mito de la ocupación [invencible]» (Al-Sharq, Qatar, 8 de octubre, 2023)

Editoriales de prensa qatarí: El ataque fue «una reacción natural»; Israel es responsable

Los editoriales de la prensa qatarí también responsabilizaron a Israel de la situación, ignorando por completo la invasión de Hamás al territorio israelí y los actos llevados a cabo durante la misma, incluida la masacre de civiles y el secuestro de civiles y soldados.

El editorial de Al-Watan del 8 de octubre decía: «El mundo se despertó ayer (7 de octubre) con el sonido de salvas de cohetes sin precedentes disparadas por la resistencia palestina desde Gaza contra las ciudades y asentamientos de ocupación alrededor [de la Franja de Gaza], la Operación Inundación de Al-Aqsa, que pondrá fin a las violaciones de Israel…» El editorial afirmaba, además: «La ocupación es sin duda responsable de la escalada de la situación en los territorios palestinos ocupados, debido a sus constantes ataques brutales contra el pueblo palestino y los lugares santos…»[6]

El editorial de Al-Sharq culpó a Israel por el ataque de Hamás, afirmando: «La escalada en los territorios palestinos es el resultado inevitable de los ataques, crímenes y violaciones graves y sistemáticos de Israel contra el pueblo palestino, que se han desarrollado durante muchas décadas…» [7]

El editorial de Al-Raya del 8 de octubre, titulado «La ocupación israelí está cosechando los frutos de sus violaciones», también describió el ataque terrorista como una «respuesta natural», y agregaba: «Lo que ocurrió ayer (7 de octubre) en la Franja de Gaza es una respuesta natural, el resultado de la ausencia de un horizonte y del incumplimiento por parte de la ocupación de acuerdos pasados y de dejar la situación sin cambios desde 2006… La Operación Inundación de Al-Aqsa no fue más que una respuesta natural a las provocaciones y la escalada de Israel… La comunidad internacional no debe colocar al criminal [es decir, Israel] y a la víctima [es decir, los palestinos] en el mismo nivel. ¿Por qué la comunidad internacional, que se apresuró a colocar a la resistencia [es decir, las organizaciones terroristas] en el banquillo, no puede restaurar los derechos legítimos del pueblo palestino desarmado[?]…»

El editorial terminaba afirmando que «Israel es el único responsable del estado de desesperación y opresión que [sufre] el pueblo palestino y de su propia falta de seguridad, porque la opresión y las soluciones militares y de seguridad no pueden quebrar la firmeza del pueblo palestino en su suelo.»[8]

Caricatura del 9 de octubre, 2023 en el diario qatarí con sede en Londres Al-Quds Al-Arabi: Israel se ahoga en «mensajes de la [Operación] Inundación de Al-Aqsa»

Caricatura del 9 de octubre en el diario qatarí Al-Sharq: «El Domo de la Roca» celebra; La «Cúpula de Hierro» de Israel está llena de agujeros

Editor del diario Al-Sharq de Qatar: La operación Inundación de Al-Aqsa es una nueva fase que reaviva la esperanza de liberar a toda Palestina

En un artículo titulado «La inundación de Al-Aqsa presagia un nuevo amanecer», Jaber Al-Harmi, editor en jefe del diario Al-Sharq, acogió con agrado el ataque de Hamás que, según dijo, demostró que Israel es «tan débil como una telaraña». Al-Harmi escribió: «No sólo los sionistas sino el mundo entero está hoy asombrado por las capacidades de Gaza, que ha estado sitiada durante más de 17 años. El ataque llevado a cabo ayer por la resistencia palestina, bajo el mando de las Brigadas Al-Qassam, el ala militar de Hamás, contra [objetivos en] la llamada zona aledaña a la Franja de Gaza – que en realidad son ciudades y pueblos palestinos ocupados – y la toma de algunas de estas localidades, es un nuevo punto de inflexión en el proceso de liberación de Palestina, de toda Palestina.

La fuente de asombro no fue el carácter del ataque sorpresa llevado a cabo por la resistencia, sino las capacidades demostradas por la resistencia: la [variedad de sus] opciones, la planificación sobre el terreno y las acciones bien preparadas. Todas estos factores hacen que ésta sea una guerra total, como lo reconoció la entidad israelí, que declaró el estado de guerra por primera vez desde octubre de 1973, hace cinco décadas.

[Esta fue] una ofensiva terrestre acompañada por una primera andanada de más de 5.000 [sic] cohetes, con [fuerzas] que aterrizaron detrás de las bases enemigas y una guerra cibernética que incluyó la interrupción de las redes de comunicación israelíes y la desactivación de algunas de ellas. [ Este fue] un espectáculo desconocido en el conflicto árabe con la entidad israelí, una operación heroica que demostró que [Israel] es tan débil como una telaraña.

El número de muertes sionistas está creciendo constantemente hasta alcanzar los cientos, y actualmente asciende a 250, como reconocen los sionistas. El número de heridos supera los 1.000 y el número de rehenes aún no se ha anunciado. Tanques, vehículos blindados y vehículos militares han sido destruidos, y el [logro] más glorioso fue arrastrar a los soldados israelíes por el suelo, un espectáculo que fue ‘un bálsamo para los corazones de los creyentes’ [Corán 9:14].

Esta operación y este día, el día 22 del tercer mes del año [Hijri] 1445, o el 7 de octubre de 2023, tendrán una continuación. Las reglas del conflicto han cambiado, y Gaza ya no [solo] está defendiendo la pequeña zona en la que fue asediada al principio. Habiendo tomado las riendas de la iniciativa e impuesto una nueva ecuación al enemigo, Gaza ahora está eligiendo el momento y el lugar de la campaña. Esto es algo que el enemigo sionista –que ha que no ha librado una guerra real con los regímenes árabes durante más de 50 años, no está acostumbrado a hacerlo.

Los regímenes árabes pensaban que este enemigo era ‘invencible’. [Pensaron que era] imposible enfrentarlo, y mucho menos declararle la guerra, como lo ha hecho la resistencia en Palestina. La campaña contra las invasiones de Al-Aqsa ha traído la victoria a Al-Aqsa y a los hombres y mujeres encarcelados en las prisiones enemigas. Tambien ha detenido la brutalidad sionista en los territorios palestinos y las transgresiones contra el honor y contra las mujeres en Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa.

Algunos pueden decir que Hamás, con esta operación ‘loca’, impulsará a ‘Israel’ a quemar Gaza, y que el pueblo inocente de Gaza serán las víctimas. Pero esas son palabras de personas indefensas, derrotistas, débiles, frustradas y humilladas… Este enemigo sólo entiende la fuerza, [y cualquier cosa menos] es capitulación…

[La Operación] Inundación de Al-Aqsa, que ha cambiado la ecuación del conflicto y destrozado el prestigio de la ocupación, es una nueva fase en la confrontación militar y ha reavivado la esperanza de los pueblos árabes de la completa liberación del suelo palestino.» [9]

Caricatura del 9 de octubre en el diario qatarí con sede en Londres Al-Arabi Al-Jadid: «Gaza» destroza a Israel

Caricatura del 8 de octubre en Al-Sharq: Israel iza una bandera blanca mientras se ahoga en la «inundación de Al-Aqsa»

Columna en el diario Al-Watan: Ataque de Hamás – similar al ataque del profeta Mahoma contra judíos de Khaybar en el año 628

En su columna en el diario Al-Watan, el periodista palestino Samir Al-Barghouti calificó el ataque de Hamás contra Israel como “una operación militar de primera clase y de alta calidad” que recuerda el ataque del Profeta Mahoma contra los judíos de Khaybar en el año 628. [10 ]

Lo siguiente son extractos de su columna:

Como el Profeta, cuando decidió atacar [a los judíos de] Khaybar y levantó su dedo y dijo: ‘Alá akbar, Alá akbar, Alá akbar, si entramos en su territorio, el destino será malo y amargo'[11] a las seis de la tarde [el 6 de octubre de 2023] los hombres [de la resistencia palestina] dijeron sus oraciones al atardecer y luego comenzaron a prepararse durante toda la noche. A las seis de la mañana [el 7 de octubre de 2023] atacaron Khaybar de Gaza [es decir, las comunidades en la zona aledaña a la Franja de Gaza]…

Esta es una operación militar de primera clase y de alta calidad que envía un mensaje al ocupante y a todos aquellos que intentan eliminar la variable más importante en la cuestión de la paz en Oriente Medio, es decir, los combatientes de la resistencia palestina. El monstruo [es decir, Israel] se ha aterrorizado por la revolución de los gigantes que formularon un plan para barrer a todos los sionistas de Palestina junto con todos los [árabes] que se han convertido en sionistas.

Este es un mensaje para todos: No tengáis miedo, seremos nosotros quienes venzamos a aquellos que infunden miedo. Oh Muhammad Deif, qué hermoso eres cuando eres claro y explícito, como lo fuiste cuando transmitiste tu mensaje a los sionistas, es decir, que cada acto de agresión contra nuestras madres en Al-Aqsa [es decir, las murabitat [12]] exigirá un alto precio, y que los gritos de ‘Aláu akbar, Aláu akbar’, pronunciados por un murabita en Al- La mezquita de Aqsa en Jerusalén, arrastrada [por el suelo] por el ejército sionista, recibirá una dura respuesta, y ésta fue la respuesta.

Nosotros, que seguimos esta victoria por televisión deberíamos salir [a las calles] en Ammán, El Cairo, Bagdad y en todas las capitales árabes para apoyar esta resistencia, que el 7 de octubre registró una victoria como no se había logrado desde octubre de 1973. .

‘…Si apoyas a Alá, Él te apoyará…’ [Corán 47:7] La palabra de Alá es la verdad.»[13]

[10] Khaybar es un oasis en la Península Arábiga. En el ataque del año 628 contra los judíos de Khaybar, el ejército del Profeta masacró a 100 judíos que se negaron a convertirse al islam. Los demás se rindieron y acordaron pagarle a Mahoma un impuesto de capitación y la mitad del producto de sus campos. El grito de guerra repetido por algunos musulmanes: «Khaybar, Khaybar, oh judíos, el ejército de Mahoma regresará», es una referencia a este incidente.

