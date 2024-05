¿Qué es Hamás y cuáles son sus objetivos?

Mucha gente evita hablar de antisemitismo musulmán por temor a ser acusados de “racistas” o “islamófobos”, opina el politólogo Matthias Küntzel. Sienten la necesidad de negar que el problema existe, encontrar formas de excusarlo, “explicarlo” o burlarse y confrontar a quienes reconocen el peligro que representa para los judíos y Occidente. Al analizar el antisemitismo musulmán, según dice la narrativa, uno debe tener cuidado de no difamar el nombre del Islam y atribuirle la causa singular del antisemitismo musulmán.

Hamás, “La organización yihadista palestina más importante”.

Hamas, Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah (Movimiento de Resistencia Islámica), es el movimiento árabe palestino musulmán sunita que ha gobernado la Franja de Gaza desde que obtuvo el poder de manos de Fatah (un importante partido político árabe palestino que comenzó en 1965 como el Partido de Liberación Nacional Palestina). Movimiento) en enero de 2006. La organización es la creación de la rama árabe palestina de la extremista Sociedad de los Hermanos Musulmanes (al-Ikhwan al-Muslimin), o los Hermanos Musulmanes, explica el experto en Oriente Medio Yehudit Barsky.

Establecida en Ismailia, Egipto, en 1928 por Hasan al-Banna, la Hermandad Musulmana refleja el resurgimiento del Islam como base principal de la identidad individual y colectiva en Medio Oriente. La importancia de la Hermandad “para el islamismo es comparable a la del Partido Bolchevique para el comunismo: fue y sigue siendo hasta el día de hoy el punto de referencia ideológico y el núcleo organizativo de todos los grupos islamistas posteriores, incluidos Al Qaeda y Hamás”, explica Küntzel. Son la “organización yihadista palestina más importante”.

El centro del antisemitismo se traslada de Alemania al Medio Oriente

Los Hermanos Musulmanes se inspiraron en el fascismo europeo de la década de 1930, señala Küntzel. Antes de 1951, su atención se centraba en las campañas antijudías, no en el anticolonialismo. Los pasajes antijudíos del Corán estaban “fusionados con el método antisemita de lucha del Tercer Reich y el odio a los judíos y representaban una yihad”.

El 2 de noviembre de 1945 (Día de la Declaración Balfour), los Hermanos Musulmanes convocaron manifestaciones masivas contra el sionismo en las principales ciudades de Egipto, indicando que el centro del antisemitismo se había trasladado de Alemania al mundo árabe.

Los mitos antisemitas que hasta entonces habían florecido en Occidente encontraron un terreno fértil en Oriente Medio. Entre los mitos se encuentran el libelo de sangre, los judíos mataron a Jesús y los judíos controlan el mundo como se expone en los Protocolos de los Sabios de Sión, señaló Menachem Milson, experto en lengua y literatura árabe. Los musulmanes agregaron sus propias tradiciones antisemitas, especialmente el familiar hadiz de que los judíos eran “descendientes de simios, cerdos y otros animales”. Los judíos son descritos como la escoria de la raza humana, las ratas del mundo, los violadores de pactos y acuerdos, [y] los asesinos de los profetas. Los judíos fueron deshumanizados de una manera tan visceral y acusados de actos tan viles que resulta eminentemente razonable e incuestionablemente obligatorio eliminarlos, sin importar qué medios se deban emplear para hacerlo.

Asesinar judíos es también un imperativo religioso, señala Küntzel. Cita el conocido hadiz: “El Día del Juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos (matando a los judíos), cuando los judíos se esconderán detrás de piedras y árboles. Entonces las piedras y los árboles dirán Oh musulmanes, Oh Abdullah, hay un judío detrás de mí, venid y matadlo. Sólo el árbol Gharkad (el árbol Boxthorn) no haría eso porque es uno de los árboles de los judíos”. (relatado por al-Bukhari y Muslim). Esto significa que la “resurrección o salvación” musulmana depende del asesinato de judíos. “La combinación de fantasías mundanas y la promesa de una salvación sobrenatural aumenta sus fuerzas destructivas”, afirma Küntzel.

El artículo 22 de la Carta de Hamás describe la naturaleza diabólica e insidiosa del judío. “Estuvieron detrás de la Revolución Francesa, la revolución comunista y la mayoría de las revoluciones de las que escuchamos y oímos, aquí y allá… Estuvieron detrás de la Primera Guerra Mundial, cuando pudieron destruir el Califato Islámico, obteniendo ganancias financieras y controlando recursos. Obtuvieron la Declaración Balfour y formaron la Liga de Naciones a través de la cual podrían gobernar el mundo. Estuvieron detrás de la Segunda Guerra Mundial, mediante la cual obtuvieron enormes ganancias financieras mediante el comercio de armamentos y allanaron el camino para el establecimiento de su estado. No hay guerra en ninguna parte sin que su dedo esté involucrado”.

¿Dónde se puede encontrar la conspiración de los judíos para controlar el mundo? Artículo 32 de la Carta de Hamás: “Su plan está plasmado en los Protocolos de los Sabios de Sión, y su conducta actual es la mejor prueba de lo que estamos diciendo”.

Jihad y martirio

Significativamente, los Hermanos Musulmanes transformaron el concepto de yihad y martirio, que prácticamente habían estado ausentes de las enseñanzas islámicas y esencialmente ignorados o considerados irrelevantes para las creencias de los imanes y predicadores, en un principio religioso fundamental, explicó Abd Al-Fattah Muhammad El. -Awaisi, profesora de relaciones internacionales. Los Hermanos Musulmanes afirmaron que la umma islámica [toda la comunidad árabe] tenía prioridad sobre todas las diferencias nacionales, geográficas o raciales “para incluir una comunidad de principios, creencias y realidades superiores”.

Hasan al-Banna definió el territorio islámico como: “Cualquier extensión de tierra en la que haya un musulmán que proclame que no hay más dios que Alá, o donde una vez izada la bandera de Dios se convierta en un depósito en manos de todos los musulmanes que se entregará”. a Dios y a su profeta. Deberían definir su libertad con sus cuerpos y dedicar su vida y su dinero a mantenerla”.

El jeque Ahmed Yassin, uno de los fundadores de Hamás, proclamó así: “Una nación que no libra la yihad no puede existir. Dios está con nosotros y Satanás con ellos. Lucharemos y lucharemos hasta recuperar nuestros derechos y nuestra patria, si Dios quiere.

Una nota final

El Estado de Israel es simplemente “un campo de prácticas” en la guerra contra Estados Unidos, opina Ruth Wisse. Hay quienes afirman que si Estados Unidos apoyara menos a Israel, la beligerancia árabe y el radicalismo musulmán desaparecerían. Todo lo contrario es cierto. Cuando Israel, que ha estado a la vanguardia de la defensa de la democracia, es percibido como débil, sus enemigos se envalentonan. El apaciguamiento del terrorismo por parte de Israel en 1993, cuando el gobierno colocó a Arafat como jefe de la Autoridad Palestina, podría haber explicado su audaz ataque contra Estados Unidos. Si el terrorismo lograba presionar a Israel para que hiciera concesiones sin precedentes, razonaron, entonces Estados Unidos seguramente perdería los nervios una vez que el terrorismo se introdujera dentro de sus fronteras”.