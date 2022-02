Un psicólogo explica el perturbador razonamiento detrás de la mente del Tinder Swindler del documental viral de Netflix.

El Dr. Ilán Rabinovich, como muchos en Israel, vio The Tinder Swindler y desarrolló algunas conclusiones bastante alarmantes. Algunas de ellas se refieren a mujeres que seguirán interactuando con el falso Simon Leviev, pero otras realmente se relacionan a nosotros como sociedad.

The Tinder Swindler es uno de los programas más vistos en Netflix Israel en estos días, y no por nada. Es la historia de un hombre, un israelí, que supuestamente vivió el sueño mientras explotaba a las mujeres que buscaban amor, evocando varias emociones de los espectadores. En el centro de esta historia está Shimon Yehuda Hayut, quien nació en una familia ultraortodoxa en Bnei Brak, hijo del rabino El Al. Shimon dejó su Ieshivá a una edad temprana para una búsqueda incesante de riqueza imaginativa, un estilo de vida ostentoso vistiendo ropa de diseñador, jets privados y fiestas, mujeres en abundancia, y todo mientras tenía mucho cuidado de vivir siempre a expensas de muchos hombres y mujeres, especialmente para explotarlos.

El Tinder Swindler, conocido como Simon Leviev, el presunto hijo del magnate Lev Leviev, tiene mucho carisma y encanto personal que lo ayudó a conseguir trajes de diseñador, vuelos en jets privados y un Porsche, todo con el dinero de otras personas. El fraude es su forma de vida. Fraude grave y perpetuo. Desaparece en el momento adecuado dejando a las fuerzas de la ley impotente. Pero, ¿cómo llegó allí?

El DSM-5, una especie de "biblia" psiquiátrica, divide los trastornos de personalidad excéntricos (extrovertidos) en un grupo llamado Grupo B. Entre los tipos de personalidad que allí se encuentran podemos ver:

La Personalidad Narcisista

El trastorno de personalidad narcisista significa tener una escasez que crea un conflicto en torno a la confianza en uno mismo y al sentido de valía como resultado de una necesidad constante de calidez, amor y atención; miedo a la crítica y al fracaso, a veces similar a la muerte, el éxito como una necesidad existencial de supervivencia, sensibilidad y vulnerabilidad principalmente y muchas veces solo sobre uno mismo, cambios de humor como resultado de éxitos objetivos y subjetivos y la visión de sí misma de una persona; cosmovisión en blanco y negro, tendencia al drama, pasiones, impulsos resultantes de una acumulación en su mente; enorme libido; necesidad de poder, dinero, sexo, placer y éxito.

Personalidad Histérica

El trastorno histérico de la personalidad significa un conflicto sobre la autoconfianza en la masculinidad/feminidad; la seducción como forma de vida, el deseo de conquistar tantas "víctimas" como sea posible y seguir adelante cuando esa víctima haya cumplido su propósito; una necesidad constante de refuerzos y aprobaciones para la masculinidad/feminidad; relaciones tormentosas de telenovela que incluyen pasiones intensas y múltiples traiciones; tendencia a dramatizar y ver la vida como una película. La monogamia es imposible, siempre buscan al siguiente para conquistar; después de obtenerlo pasan a la siguiente persona.

Personalidad psicopática-antisocial

El trastorno de personalidad psicopática-antisocial significa actuar a partir de una creencia que se deriva de una autoconvicción profunda de que todo está permitido; sin límites ni códigos de valores, no hay ley, no hay juez y ésta persona hace lo que le corresponde. La empatía es solo para uno mismo, por lo que relacionarse con los demás es solo en términos de beneficio: usar y deshechar. Utilizan manipulaciones sofisticadas para lograr objetivos y rebajar a las víctimas mientras las explotan. Sin culpa, sin súper ego interno para detenerlos. No expian el pecado. Engañar es una forma de vida; explotan y pisotean a las personas, no se aplica el código de una sociedad civil. Les es permitido el engaño, la falsificación, la extorsión y el robo de bienes y fácilmente (inconcebiblemente) pueden pasar a la violencia física, las amenazas y la extorsión, en casos extremos, la violación e incluso el asesinato. No tienen límites, especialmente cuando sienten que están en peligro y están amenazados de captura. Todos los medios son lícitos para lograr su fin y escapar de la ley.

Estas divisiones no son dicotómicas, y cuando los tres trastornos de personalidad anteriores se mezclan al más alto nivel, obtienes el llamado "Estafador de Tinder", The Tinder Swindler.

Los orígenes de estos trastornos de personalidad comienzan en la infancia. La familia ultraortodoxa de Hayut hizo Shive por él. Otros jóvenes buscaban estilo, vestir ropa a la moda, ser dinámicos y destacados. Ya a los 20 años robó chequeras mientras trabajaba como jardinero y ama de llaves en una casa de la calle más cara de Israel, Gali Hatjelet. Falsificó firmas y compró su primer Porsche.

En Finlandia, desarrolló una experiencia en cazar mujeres a través de la aplicación de citas Tinder. Después de un año y medio en prisión que no lo reformó, regresó a Israel y nuevamente escapó de la policía con un pasaporte falso y regresó a Escandinavia. Esta vez, en Tinder se presentó como empresario, comerciante de diamantes y dueño de una compañía de vuelos. Comió en restaurantes gourmet de primer nivel y se hospedó en los hoteles más lujosos; su estilo iba mejorando.

El método: Desarrolló una conexión personal profunda durante meses, construyó una personalidad que creaba credibilidad, siempre pagó, se rodeó de un séquito servicial, no se quedó en un lugar por más de dos días, siempre estaba en movimiento, volaba en jets privados y se hospedó en suites de miles de dólares la noche. Creó la impresión de ser una persona sin preocupaciones financieras. Llevaba decenas de relojes de lujo, que cambiaba todos los días. Para apoyar la idea de ser un multimillonario, en Londres usó un Rolls Royce con chofer, en Finlandia un jet privado y en el momento que sentía que el terreno estaba firme, pedía prestado dinero para una emergencia. Con nuevos engaños financió sus deudas anteriores, como una bola de nieve, acumulando cada vez más víctimas.

¿Se le puede detener? No. La lista de víctimas crece ya que nadie es inmune a su magia. Como un verdadero profesional en el campo del fraude, evolucionó y se volvió cada vez más sofisticado.

¿Puede recibir tratamiento y ser un civil como cualquier otro? Uno tiene que admitir la verdad como un psiquiatra experimentado y decir que no. Los médicos no pueden desarmar una personalidad humana y volver a armarla. No tenemos la capacidad de convertir la pura maldad en inocencia y bondad. No tenemos receta para crear una conciencia atormentada. Sólo una sentencia de prisión a largo plazo de muchos años podría hacer que tuviera miedo de crear más víctimas, lo que no sucederá debido a la culpa o la conciencia. Sólo si teme por su alma puede detenerse. Él se ve en su mundo solo a sí mismo y nada más.

La pregunta que quizá deberíamos hacer no es cómo Simon Leviev engañó a estas mujeres, sino qué nos atestigua como sociedad toda esta admiración y adoración. Si admiramos a este psicópata fraudulento, ¿qué tan bajo caeremos adulando al próximo ser asqueroso que ande allá afuera?

TAGS: CRIMEN, SALUD MENTAL, NETFLIX, ROBO, PSICOLOGÍA, TINDER

FUENTE: THE JERUSALEM POST

AUTOR: DR. ILAN RABINOVICH

PUBLICADO: 14 FEB. 2022

ARTÍCULO Y TRADUCCIÓN: SASKIA LEVY

