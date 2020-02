Diario Judío México - La relación que tenemos con los autos es una historia de amor, que ha logrado perdurar con el paso del tiempo. Son un objeto de deseo, de status, nos llenan de buenos recuerdos, sirven para conectarnos, y en resumen, forman parte fundamental de nuestra vida.

Podría parecer que los autos comparten el mismo funcionamiento, pero la verdad es que con los avances de la tecnología, cada uno es diferente, y los modelos Jaguar y Land Rover han reescrito la historia del automovilismo en todos sus aspectos, incluyendo su diseño, producción y sistemas.

Jaguar Land Rover es el mayor fabricante de automóviles del Reino Unido. Land Rover es el fabricante líder mundial de vehículos premium con tracción total, en tanto que Jaguar es una de las principales marcas de lujo del mundo, además de ser la primera marca en ofrecer un SUV de alto rendimiento totalmente eléctrico, el Jaguar I-PACE. Cada uno de sus modelos se han convertido en líderes en su clase, brindando experiencias que las personas aman, con presencia en todo el mundo.

Entre sus más grandes innovaciones, están sus autos totalmente eléctricos, híbridos enchufables y mild-hybrids, que además de ser amigables con el medio ambiente, son una joya de la ingeniería y de la eficiencia. Como muestra de su gran calidad, su auto de carreras Jaguar I-TYPE 4 fue el campeón durante la más reciente edición de la Fórmula E en la Ciudad de México.

Para sumar una estrella más a su larga lista de logros, el Range Rover Evoque fue reconocido por su combinación de lujo Range Rover, diseño moderno, sustentable y tecnologías innovadoras, y ganó el título como el Mejor SUV compacto importado en Auto Motor und Sport Best Car Readers Choice Awards 2020, un premio que se le dio al ser elegido por más de 100,000 lectores de la revista Auto Motor und Sport en 11 países europeos, quienes también le dieron al Jaguar F-TYPE el tercer lugar en la categoría Convertibles Importados.

Ambos premios fueron entregados en Stuttgart a Felix Bräutigam, Director Comercial de Jaguar. El premio “The Best Cars Readers” se encuentra entre las mediciones más importantes para los automóviles, pues la mejor opinión que se tiene sobre un auto viene de los usuarios, quienes premian su concepto, diseño, tecnología innovadora y su carácter único. Este gran reconocimiento, es la mejor inspiración para que sigan creando vehículos extraordinarios en el futuro.

Los modelos Jaguar y Land Rover han tenido un éxito constante en los premios Best Cars Awards. El Evoque original fue nombrado Mejor SUV compacto y vehículo todoterreno importado en 2015, 2016 y 2017, mientra que el Jaguar F-TYPE hizo su sexta aparición consecutiva en el podio. El Premio The Best Cars Readers se encuentra entre los más grandes e importantes de la industria automotriz en Alemania, en otras 11 revistas europeas y una publicación no europea, Revista de Soluciones de Manufactura Automotriz (AMS) por sus siglas en inglés, y sus lectores son vistos como expertos en tecnología.

