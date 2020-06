Diario Judío México - Azerbaiyán es el nombre del misterioso país donde Asia Occidental y Europa Oriental se unen, donde dos mundos convergen y crean algo único, donde el pasado y el presente conviven y donde la innovación humana está en constante competencia con la belleza natural. Testigo de la historia –desde el imperio de Alejandro Magno hasta el Otomano, el Persa y el Ruso– esté intrigante país es tan fascinante como su caótico pasado.

El viejo Bakú es elegante, con robustas torres y cúpulas de piedra. El nuevo Baku es impetuoso, construido por barreras y coronado por tres rascacielos en forma de llamas, ya que Azer significa “fuego”.

El bello hotel Four Seasons Bakú, de estilo beaux-arts, se alza a lo largo de la costa en el corazón del centro de Bakú, con las murallas medievales de la Ciudad Interior a solo unos pasos y con increíbles vistas al trío de modernos rascacielos en forma de llama que son insignia de Bakú. Es un contraste que resume perfectamente esta ciudad en evolución: antigua, moderna y un poco atrevida, todo a la vez.

A partir del primero de Junio del 2020, el bello Four Seasons Bakú esta recibiendo de nuevo huéspedes a este intrigante paraíso.

“El equipo y yo estamos extremadamente emocionados de recibir nuevamente a nuestros invitados tan esperados en nuestro oasis en el corazón de la ciudad de Bakú llamado Four Seasons. La experiencia Four Seasons puede verse diferente en este nuevo entorno, pero se sentirá igual; en última instancia, seguirá siendo nuestra gente prestando la misma atención a los detalles, un servicio intuitivo y una atención personalizada “, dice Bob Suri, Gerente General de Four Seasons Hotel Baku.

La salud y la seguridad siguen siendo la primera prioridad en Four Seasons. Para ofrecer un entorno seguro para los huéspedes y empleados, las propiedades de Four Seasons en todo el mundo están implementando Lead With Care, una mejora de salud y seguridad a gran escala.

Si bien la experiencia Four Seasons puede verse diferente, se sentirá igual. Sus dedicadas personas están comprometidas a brindar el mismo servicio intuitivo y la atención personalizada por la cual Four Seasons es conocido y confiable en todo el mundo.