En su nuevo libro, Sxhlepping and Schmoozing, (el volumen 1 de dos) Harrison nos lleva de la mano, a lo largo del freeway 5 desde la frontera México-estadounidense hasta Old Town descubriendo en cada salida una huella, una historia, una memoria de la presencia judía en San Diego la cual, debemos reconocer, es multifacética y tan antigua como la ciudad misma.

En algunos casos, como cuando nos habla de la línea del trolley, sus memorias se apoyan en su participación directa en el desarrollo de la compañía hasta su conocimiento directo de personajes que dejaron para siempre su marca no solo en San Diego sino en el mundo entero.

Ejemplos extremos son los de Aaron Aaronsohn quien vino de Rishon L’etzion (si la primera colonia agrícola israelí) con el auspicio del Barón De Rothschild a conocer lo que se estaba haciendo en California y así llego a San Ysidro donde visito la “Little Land Colony” que si bien termino fracasando en California resulto ser un buen caldo de cultivo para el concepto del kibutz y del “moshav” israelí que se inspiraron en las ideas de la colonia agrícola de San Ysidro para desarrollar sus conceptos de democracia, trabajo de la tierra, etc. Ahí mismo, pero del otro lado del freeway, en los outlets de Las Américas Harrison nos introduce a la historia de Herbert y Melville (der meshuguener) Simon por como vestía pero que juntos pasaron de ser desarrolladores de centros comerciales a propietarios de equipos deportivos.

¡¡Todo esto en apenas la primera salida del freeway viniendo desde México y el libro cubre 18 salidas!!

El contenido, muy bien investigado por el autor es sumamente interesante y la redacción lo hace divertido, de fácil acceso y memorable.

Desde el rincón final de los Estados Unidos en el extremo suroeste surgen personalidades, historias, inventos, compañías, empresas, músicos, filósofos, ecologistas y todo tipo de personalidades que usted jamás se esperaría encontrar en un “pueblucho” como San Diego que, en tamaño y riqueza palidece ante Los Ángeles y San Francisco y que, en manos de Harrison, crece en memorias e importancia.

Si tiene que leer algo este verano lea Schlepping and Schmoozing volumen 1 de Donald Harrison

Y si no tiene que leer nada, diviértase, entreténgase. Distráigase del calor y enriquézcase de datos, memorias y conocimientos con este libro que todos deberíamos de leer y disfrutar.