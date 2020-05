Diario Judío México - Este año, depende de cada uno darle un toque mágico al día de las madres para que se inolvidable por la experiencia en familia, y no por las circunstancias que estamos viviendo. Desde la seguridad de nuestros hogares y en un ambiente de íntima convivencia, podemos llevarla a un viaje muy especial a la Riviera francesa, a St Barts o a la cautivante New York. Los hoteles más lujosos del mundo han preparado un viaje gastronómico inolvidable, compartiendo sus recetas y tips para consentir de una forma muy original a las madres.

Los sabores son un modo fabuloso de celebrar, y The Bellini servido en el Hotel du Cap-Eden-Roc, es una delicia que le dará un toque muy especial al día. Este coctel fue creado en 1934 por Giuseppe Cipriani, y hoy es una de las bebidas más emblemáticas de Venecia. Esta receta sabe delicioso cuando se bebe con las vistas espectaculares a los encantadores jardines del hotel y el famoso Grande Allée hasta el mar, pero es más especial cuando se comparte en casa con quienes queremos, y ésta es la receta.

140 ml de champagne

150 ml de crema de Durazno o licor de melocotón

100 ml de puré fresco de durazno

Preparación

Mezclar todos los ingredientes y servir en una copa Riedel champagne.

Nada como un desayuno inolvidable para iniciar un día especial, como la tostada francesa de Villa Marie St Barth, de Maisons & Hotels en la Islandia de St. Barth. Esta tostada lleva el nombre de Pain Perdu, se empapa en crema, se fríe y se cubre con jarabe de arce, bayas y yogur, logrando un exterior crujiente y su suave interior cremoso, y marida delicioso con The Bellini. El elegante escondite tropical de Sibuet & Maisons & Hotels, nos comparte su famosa receta para prepararla en casa:

3 huevos

30 gramos de azúcar

300 mm de leche

100 gr de crema

½ cucharada de canela

5 gr de extracto de vainilla

Rebanadas de pan duro o un bollo de brioche

Preparación

Mezclar los ingredientes de la crema en un tazón Remojar el pan duro o un bollo de brioche en crema pastelera durante 2-3 minutos Frer las tostadas en una sartén hasta que estén doradas por cada lado. Al servir, cubrirlas con jarabe de arce, berries y yogur

The OETKER COLLECTION nos acerca a su mundo de lujo y confort con su exclusiva colección de regalos, que a través del comercio electrónico nos ofrece una cuidadosa selección de artículos para el hogar, viajes, moda, joyas y accesorios en colaboración con marcas de lujo, como Globe-Trotter, TT Trunks , Diptyque, Raynaud y Alexandra Llewelyn, así como excelentes relojeros y escultores. Eden Being produce productos a medida de singular belleza para ayudar a los amantes de la Colección Oetker a replicar la sensación de sus hoteles favoritos en casa, fragancias para el hogar de edición limitada y velas perfumadas en colaboración con Diptyque, juego de té a creado exclusivamente para Le Bristol Paris y pintado a mano por Raynaud, los famosos fabricantes de porcelana de Limoges, el glamoroso y refinado baúl “Mademoiselle”, una obra de perfección artesanal concebida por los dos malleteros parisinos detrás de T.T.Trunks, en un diseño exclusivo para The Lanesborough, Londres.